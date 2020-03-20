Священномученик Николай родился в 1870 году в селе Иваньково Ростовского уезда Ярославской губернии в семье священника Николая Розова. По окончании Ярославской Духовной семинарии Николай Николаевич был рукоположен во священника ко храму в селе Спасск-Городец Ростовского уезда, в котором он прослужил до 1928 года, когда был переведён в храм в селе Чашницы того же уезда. Отцу Николаю уже было под шестьдесят лет, он был тяжело больным человеком, но находил силы укреплять народ в вере, поддерживая в прихожанах любовь к Богу и церковной службе.

В это время большевиками в России стала проводиться коллективизация: одних крестьян принудительно сгоняли в колхозы, у других — повсеместно отбирали имущество и землю, а их самих высылали целыми семьями в необжитые районы страны. По большей части коллективизация проводилась приехавшими из города коммунистами, действовавшими по отношению к крестьянам, как враждебному элементу. Эти идейные инородцы подавляли любые зачатки крестьянского недовольства и сопротивления и тщательно выискивали тех, кто подлежал уничтожению. И в первую очередь это были, конечно, священники, изначально чуждые большевикам по различию в вере. Народ воспринял коллективизацию как начинающуюся против него войну, грозящую ему бедами и смертью, — и люди потянулись в храмы исповедоваться и причащаться.

Храм в селе Чашницы на праздник Сретения Господня 15 февраля 1930 года был полон молящихся. Почти все пришедшие исповедались и причастились. Перед исповедью отец Николай, обращаясь к молящимся, сказал: «Православные, эта исповедь проходит, может быть, в последний раз, а потом нас прогонят отсюда или закроют церковь; я вам от души желаю лучшей жизни в новых условиях, но не забывайте веру Христову».

В своём слове в конце службы он вновь повторил: «Православные, настало время смутное, сейчас закрывают все церкви, верно, скоро закроют и нашу, нам будет негде служить…»

Народ, слушая священника, плакал, никому не хотелось терять Божьего храма.

Через день после праздника действовавший в этом районе уполномоченный по коллективизации Безде-Мерли отправил своему начальнику рапорт: «Настоящим сообщаю вам, что поп Чашницкого села по воскресным и другим праздникам церковным производит исповедь верующих; на исповедь идут почти изо всей округи, и после исповедей наблюдается выход записавшихся в колхоз… со своей стороны я считаю необходимым попа села Чашницы выслать — чем скорее, тем лучше».

18 февраля была воскресная служба, и на следующий день тот же уполномоченный снова рапортовал об отце Николае. «На другой исповеди, в воскресенье 18.2.30 года, — писал он, — количество исповедников было в два раза больше, чем в первый раз; оба раза служба была очень долго, примерно до часа дня, а обыкновенно службы продолжались до одиннадцати часов утра». И он снова потребовал высылки священника.

22 февраля 1930 года отец Николай был арестован и заключён в тюрьму в Ярославле. Отвечая на вопросы следователя, священник сказал, что действительно на праздник Сретения Господня в храме присутствовало около пятидесяти его прихожан, которые пришли исповедаться, но никаких проповедей о преследованиях религии он не говорил и в предъявленном обвинении в агитации против советской власти и колхозов виновным себя не признаёт.

28 февраля 1930 года следствие было закончено, и 16 марта 1930 года тройка ОГПУ приговорила отца Николая к трём годам ссылки в Архангельск. Священник Николай Розов скончался 20 марта 1930 года в ярославской тюрьме и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март». Тверь. 2006. С. 65−66

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших