Священномученик Александр родился 1 июня 1884 года в семье заштатного псаломщика Ивана Михайловича Виноградова, служившего трапезником при Воскресенской церкви, что на Ваганьковском кладбище в Москве. В 1899 году Александр окончил Донское Духовное училище, а в 1905 году — Московскую Духовную семинарию.

1 октября 1909 года в день Покрова Божией Матери он был рукоположен во священника и определён на служение в Преображенскую церковь в селе Люберцы Московской губернии.

В 1920 году отца Александра на несколько месяцев призвали на военную службу, которую он проходил в тыловом ополчении. В 1929 году он был возведён в сан протоиерея, а в 1932 году награждён палицей.

В подмосковном селе Перхушково Звенигородского района в ноябре 1933 года скончался священник, и священноначалие 21 ноября назначило протоиерея Александра Виноградова в Покровский храм этого села, где он прослужил до самого ареста.

Во время начавшихся летом 1937 года массовых репрессий против верующих был подвергнут аресту и протоиерей Александр. 27 ноября 1937 года его арестовали и посадили в камеру предварительного заключения при Звенигородском отделении милиции, а через несколько дней перевели в Таганскую тюрьму в Москве. На следующий день после ареста в двенадцатом часу ночи состоялся допрос, который продлился до пяти часов утра 29 ноября.

— С кем поддерживаете связь? — спросил следователь.

— Письменной связи я ни с кем не поддерживаю. Личную связь я поддерживаю со своим благочинным. Поддерживаю связь с Цветковым Иваном Алексеевичем, священником юдинской церкви, он является моим духовником. У него только бываю в Великий, Успенский и Рождественский посты. У меня он также бывает.

— Вы обвиняетесь в проведении контрреволюционной деятельности, направленной против советской власти. Требую от вас дать откровенные показания по существу предъявленного вам обвинения.

— Виновным признаю себя в том, что до утверждения новой конституции я в разговорах с духовенством и отдельными прихожанами певчими, посещающими мою квартиру, высказывал недовольство на существующее бесправное положение духовенства. Больше я себя ни в чём виновным не признаю.

Вечером 29 ноября в начале десятого часа ночи отца Александра вызвали ещё на один допрос, продолжавшийся без малого пять часов.

— Следствием установлено, что вы проводили контрреволюционную деятельность против советской власти. Требуем от вас правдивых показаний, — сказал следователь.

— Контрреволюционной деятельности я не проводил, — ответил священник.

— Когда и зачем к вам приходили бывшие ссыльные из числа духовенства?

— В мае 1937 года на Пасху ко мне в церковь приходил иподиакон. отрекомендовавшись, сказал, что прибыл вместе с владыкой из ссылки, и от его имени попросил помощи. Я ему дал 15 рублей. Пробыв у меня часа полтора-два, он уехал искать квартиру. Примерно в сентябре 1937 года ко мне на квартиру заходил тамбовский священник, возвращавшийся из ссылки из города Архангельска, который также попросил у меня помощи. Я дал ему три рубля, хлеба, сельдей; пробыв 5−10 минут, он ушёл, — куда, мне неизвестно. Спустя 3−4 дня после этого ко мне заходил диакон, также возвращавшийся из ссылки и просивший помощи. Получив от меня три рубля, он тут же ушёл. В октябре 1937 года ко мне заходил священник из села Кудиново, вернувшийся из ссылки из Северного края, попросил у меня помощи. Я дал ему три рубля, пообедал с ним, и он ушёл, поехал на станцию Перово.

— Вы лжёте, следствие требует от вас дать правдивые показания о причинах посещения вас бывшим ссыльным духовенством.

— Приходившее ко мне ссыльное духовенство просило помощи, других причин к этому не было.

5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Александра к десяти годам заключения в концентрационном лагере. С этапом заключённых он был отправлен на Дальний Восток. 22 сентября 1942 года протоиерей Александр Виноградов скончался от пеллагры в городе Свободный и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000. Определение Священного Синода от 25 марта 2004 г.

