Мученица Наталия Ивановна Козлова родилась 12 сентября 1895 года в благочестивой крестьянской семье села Чурики Скопинского уезда Рязанской губернии. В семье, имевшей пятерых детей, Наталия была младшим ребёнком. Родители смогли привить своим детям традиционное крестьянское трудолюбие, любовь к Богу и Церкви, дать возможное для крестьянских детей того времени образование. Так, Наталия успешно окончила трёхклассную сельскую школу, была грамотной и с большим интересом читала Книги Священного Писания и духовную литературу. Она старалась не пропускать ни одного церковного богослужения. О благочестии семьи говорит и тот факт, что одна из сестёр святой мученицы Наталии — Матрона — приняла монашеский постриг.

Когда Наталия достигла совершеннолетия, она была выдана замуж, за своего односельчанина Степана Козлова — человека трудолюбивого и глубоко верующего. В браке у них родилось восемь детей.

Русская крестьянская семья Козловых жила исключительно своими молитвами и трудами. Они имели надел земли, домашнюю скотину и всё необходимое для земледельческих трудов. В зимние месяцы глава семьи занимался отхожим промыслом — он имел в Москве свою небольшую торговлю готовым платьем.

Но над Русской землёй неумолимо сгущались тучи. Россия погружалась в ужасную пропасть богоборчества, неверия и безбожия.

К 1935 году из восьми детей Козловых в живых осталось только четверо. То время было страшным и смутным, но приближались ещё более тяжкие времена. Один из сыновей Наталии Ивановны Александр Степанович 1926 г. р. пишет:

«В те далёкие, чудовищно трагические годы пострадала и наша матушка Козлова Наталия Ивановна, мать восьмерых детей, в воспитание которых она вкладывала своё горячее сердце и добрую искреннюю душу. С великой благодарностью мы храним её материнское тепло, заботу и ласку.

Глубоко, очень глубоко, неизлечимо ранимы остались наши детские души, после потери родителей. В 1935 году, в январе месяце отняли у нас дорогого нам папашу, нас осталось в то время четверо несовершеннолетних детей с искалеченными судьбами. Застрелили папу местные руководители (коммунисты) за то, что он их покритиковал на общем собрании селян за творимое ими безобразие".

После трагической смерти отца семью постигло ещё одно несчастье. В 1936 году за неуплату так называемых «государственных платежей» у Козловых была изъята лошадь. Что значила лошадь для крестьянина в то время нетрудно представить. Наталии Ивановне только и оставалось, что самой становиться за плуг или соху, а малолетним детям — надрываясь, тянуть оглобли.

Однако святая мученица Наталия в это скорбное для семьи и для всей нашей страны время явила собой образец непоколебимой веры, исповедничества, надежды на милость Божию и, изливая неиссякаемую любовь к ближним, старалась утешить и своих детей и отчаявшихся односельчан. Она была выбрана сначала казначеем, а затем и старостой Богоявленской церкви села Чурики. За усердные труды на пользу Святой Церкви 26 июня 1935 года она была награждена благословенной Почётной грамотой правящего архиерея. На должности казначея и старосты своего родного приходского храма Наталия Ивановна несла большие труды по обеспечению всем необходимым для богослужений. Она почти каждую неделю ездила в Москву, где приобретала церковные свечи и кагор для совершения Евхаристии, у себя на дому пекла просфоры.

В декабре 1936 года в Чуриках было организовано массовое шествие более 200 человек верующих к сельскому совету, с требованием освободить из-под ареста священника Евгения Светлова, бывшего настоятеля Богоявленской церкви их родного села.

Неравнодушной осталась Наталия Ивановна и к тому, что половину храма колхоз изъял под зернохранилище, и она призывала народ добиваться возвращения незаконно и безосновательно изъятого у Бога и верующих. В мае 1937 года по инициативе Церковного Совета Богоявленского храма состоялось многочисленное собрание верующих села Чурики. В июне Наталия Ивановна вместе с членом Церковного Совета Василием Матвеевичем Абрамкиным ездили в Москву в приёмную М. И. Калинина, куда передали более 400 подписей своих односельчан с требованием возвратить изъятую половину храма верующим.

Не побоялась святая мученица Наталия поддерживать связь и с находящимся тогда в заключении священномучеником Игнатием (Садковским), епископом Скопинским. В своё время, до его ареста, она дважды была принята им в Скопине по церковным делам прихода. На допросе её нисколько не смутил вопрос следователя — почему она поддерживает связь с «врагами народа», т. е. епископом Игнатием и находящимся в заключении священником Чуриковской церкви отцом Евгением Светловым. Для неё, истинной православной христианки, эти обстоятельства не имели устрашающего значения, даже в те времена всеобщего доносительства. Святая мученица Наталия поступала по словам апостола Павла: «…носите тяготы друг друга и тако исполните Закон Христов…» (Гал. 6; 2). Священномученику Игнатию, епископу Скопинскому и пребывавшему с ним в заключении протодиакону она отправляла деньги, а со священником Евгением Светловым вела переписку, рассказывая о всех церковных делах на приходе.

Из воспоминаний дочери Марии: «Люди корили маму за такую ретивость: «Если тебя заберут, что с малыми ребятами будет?»

«На все Воля Божия», — отвечала она.

«А мы как же?» — жалобно спрашивала и я.

«Господь вас не оставит», — ласково и с верою отвечала мать".

Такая активная деятельность святой мученицы Наталии, как церковной старосты, не «соответствовала» разрушительным планам новых властителей России. По их понятиям, слишком активны были церковники в Чуриках.

Постановление УНКВД по Московской области (в то время Рязанщина входила в Московскую область на правах района) от 14 августа 1937 года гласило: «Гражданка Козлова Наталья Ивановна, 1895 года рождения, происходит из села Чурики…, активная церковница единоличница, достаточно изобличается в том, что будучи враждебно настроена к советской власти ведёт среди колхозников активную антисоветскую агитацию, направленную на развал колхоза, вместе с этим ведёт среди населения религиозную пропаганду, высказывает пораженческие настроения и террористические заявления по адресу руководителей партии и членов советского правительства. Осенью 1936 г. организовала контрреволюционное шествие церковников в количестве 150 человек, которые угрожали расправой сельским коммунистам и активистам за арест попа Светлова.

… Гражданку Козлову Наталью Ивановну привлечь в качестве обвиняемой по ст. 58 п. 10 УК, мерой пресечения… избрать содержание в Скопинской тюрьме".

Предъявленные ей обвинения в антисоветской и контрреволюционной деятельности Наталия Ивановна категорически отрицала.

Вместе со святой мученицей Наталией были арестованы члены Церковного Совета Богоявленской церкви села Чурики Василий Матвеевич Абрамкин и Василий Данилович Орлов. Уже 16 августа 1937 года все они были переправлены в Таганскую тюрьму, где 10 сентября того же года Постановлением заседания Тройки УНКВД СССР по Московской области им был вынесен приговор, определяющий высшую меру наказания — расстрел.

Этот приговор был приведён в исполнение 14 сентября 1937 года вблизи посёлка Бутово Ленинского района Московской области на ограждённой территории полигона НКВД СССР.

Мученица Наталия прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 августа 2004 г.

Икона, Евангелие, наградная епархиальная грамота и шаль мученицы Натальи Козловой. Музей новомучеников бутовского храма