Священноисповедник Димитрий родился 10 сентября 1874 года в селе Ляховка Глуховского уезда Черниговской губернии в семье крестьян Ивана и Евдокии Крючковых. В 1882 году вместе с другими малоземельными крестьянами семья Крючковых выехала в Омскую губернию и поселилась в деревне Рождественка неподалёку от города Татарска. Но восьмилетний Дмитрий не поехал с родителями: в день их отъезда он убежал и спрятался. Для того, чтобы прокормиться, он устроился работать к помещику Ратченко в село Зарудское ухаживать за пчёлами и проработал там около пяти лет.

В тринадцать лет Дмитрий перешёл работать к помещику Трофименко в город Глухов, где обучился садоводству. У этого помещика он пробыл около шести лет и девятнадцатилетним юношей в 1893 году из Глухова выехал в Москву, где предполагал учиться.

Так как средств к существованию у него не было, он был вынужден их зарабатывать и с этой целью устроился в церковный хор. К 1908 году он поступил псаломщиком в храм села Краскова под Москвой. В этом же году он женился на Анастасии Семёновне, родом из Смоленской губернии. Брак их оказался бездетным. Псаломщиком Дмитрий Иванович прослужил семь лет. В 1915 году его рукоположили во диакона к той же церкви.

В 1917 году отца Димитрия перевели в Москву в церковь Воздвижения на Вражке (на Плющихе). Лето 1918 года стало памятным для него — тогда он обрёл своего духовного отца. Случилось так, что в церковь Воздвижения приехал отпеть свою племянницу священник Владимир Богданов. Отец Димитрий сослужил с ним как диакон. По ходу богослужения отец Владимир сделал ему несколько замечаний. Это первое краткое молитвенное общение с отцом Владимиром произвело на отца Димитрия очень глубокое впечатление. По окончании отпевания отец Димитрий попросил разрешения бывать на квартире у отца Владимира, чтобы поучиться проведению богослужения и не делать впредь ошибок. Отец Владимир дал согласие, и очень скоро отец Димитрий стал его регулярным посетителем, а впоследствии и духовным сыном.

В 1920 году отец Димитрий был рукоположен во иерея к тому же храму, в котором служил диаконом. В 1922 году, по ходатайству клира церкви во имя преподобного Саввы Освящённого (в Саввинском переулке), отец Димитрий был переведён туда. Это был год, в который проводилось изъятие церковных ценностей. Массовые аресты коснулись и клира церкви преподобного Саввы: было арестовано всё её духовенство, в том числе и отец Димитрий.

Священнослужителей обвинили в антисоветских действиях, выразившихся в чтении с амвона воззвания Святейшего Патриарха Тихона. Помимо этого в приговоре сказано, что «состоя членами организации, называемой Православной иерархией, они по предварительному между собой соглашению, а также по соглашению с другими лицами… приняли личное и непосредственное участие в пропаганде и агитации среди верующих и преимущественно среди невежественных мещанских слоев населения… распространении заведомо ложных сведений о цели и назначении изъятия церковных ценностей, а также о деятельности представителей

Рабоче-крестьянской власти… призывая эти элементы к массовому и открытому противодействию… последствием чего было то, что при фактическом изъятии произошли неоднократные эксцессы…" Известно, что во время допросов о. Дмитрий непрестанно молился, иногда вслух, и не назвал ни одного имени.

Отец Димитрий был приговорён к трём годам исправительно-трудовых лагерей. Имея навык работы с восьмилетнего возраста, в заключении он занимался сапожным ремеслом и пчеловодством. Из тюрьмы он был освобождён досрочно — в 1924 году.

В 1925 году, совершая панихиду по протоиерею Алексию Мечёву, он познакомился с его сыном — священником Сергием Мечёвым, впоследствии засвидетельствовавшим верность Христу мученическим подвигом.

В 1927 году из-за неурядиц со старостой храма отец Димитрий был уволен за штат. Он тяжело заболел, и болел в течение года.

В 1928—1929 годах отец Димитрий был приглашён неофициально «временно послужить» внештатным священником в церковь во имя святых мучеников и бессребреников Кира и Иоанна, что на Солянке (Сербское подворье).

В ноябре 1931 года скончался протоиерей Владимир Богданов. Отец Димитрий отпевал его и ездил на кладбище служить панихиды. В такое тяжёлое время, накануне новых испытаний, он потерял духовного отца.

5 мая 1932 года отец Димитрий был арестован вторично и вместе с другими арестованными священниками помещён в Бутырскую тюрьму. Он оказался привлечённым к следствию по делу епископа Дмитровского Серафима (Звездинского). Виновным себя не признал. «Политических взглядов, — сказал он, отвечая на вопросы следователя, — не имею. Почти ни с кем не знаком, интересуюсь только внутренней жизнью».

Согласно приговору Особого Совещания при Коллегии ОГПУ СССР от 7 июля 1932 года отец Димитрий был на три года выслан этапом в Западную Сибирь, в село Тимск Нарымского края. После отбытия срока, в 1935 году, он поселился в городе Гжатске и устроился работать лесорубом.

С начала нового периода репрессий в конце 1937 года шестидесятитрёхлетним старцем отец Димитрий переехал ближе к Москве — в посёлок Томилино Московской области. Здесь он сам построил на заработанные деньги дом в семь квадратных метров, который знакомые называли сарайчиком, и устроился работать садовником при детском саде. В Москве жили его духовные дети и друзья; с риском быть арестованным принимал теперь отец Димитрий на свои плечи их духовное окормление. Он регулярно бывал в Москве и посёлках Подмосковья, на квартирах и дачах служил литургию, исповедовал и причащал, крестил, отпевал. Репрессии этого периода чудом не коснулись его. Господь хранил его.

В 1941 году при наступлении немцев на Москву детский сад, в котором работал отец Димитрий, эвакуировался из Томилина, но директор сада не предложила отцу Димитрию поехать с ними, хотя он желал этого.

Во время войны на месте прежнего хозяйства разместились военные госпитали, при которых отец Димитрий был оставлен садовником. Он выращивал рассаду капусты, помидоры, свёклу, морковь и цветы. Когда госпиталь выехал из Томилина, он был оставлен садовником при детских яслях завода Семашко.

Новая волна арестов началась в 1946 году. Отец Димитрий никогда бы не был найден, если бы не был предан теми, ради которых рисковал жизнью в 1937—1939 годах. Он был в третий раз арестован 17 мая 1946 года в возрасте семидесяти двух лет и заключён во Внутреннюю тюрьму МГБ СССР. Здесь ему пришлось убедиться в том, что почти все знакомые ему арестованные отцы, братья и чада его предали. Например, одна из духовных дочерей отца Димитрия сообщила следствию: «…священник Димитрий, начиная с 1936 по 1941 год включительно, систематически проводил нелегальные богослужения».

Другая рассказывала: «…в 1945—1946 годах я с Крючковым встречалась у нашей знакомой, где также исповедовалась и причащалась. Последний раз это имело место в марте…»

Во всех случаях, при самых убедительных показаниях, когда следствие уже считало его «изобличённым», отец Димитрий неизменно говорил, что он обвинения не подтверждает: «Я всё это отрицаю». На вопросы о целях приезда к нему посетителей отвечал: за семенами для огорода, за цветами… О целях своих приездов в Москву говорил: «По хозяйственным делам… в связи с необходимостью отремонтировать имевшийся у меня примус, других разговоров не было… я заходил на квартиру, чтобы она оказала мне помощь получить куст смородины у её знакомого…»

Следствию не удалось запутать его сетью повторяющихся вопросов. За время заключения ему пришлось пережить двадцать допросов, длившихся от двух до восьми часов. «Я никогда не признаюсь в каких-либо политических преступлениях», — сказал он на одном из последних допросов.

К моменту подписания обвинительного заключения отец Димитрий был переведён в Лефортовскую тюрьму. 30 сентября 1946 года он был приговорён к пяти годам ссылки.

Отец Димитрий скончался в ссылке 9 сентября 1952 года и был погребён в ныне безвестной могиле в окрестностях города Абакана.

Священноисповедник Димитрий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 27 декабря 2000 г.

