Преподобномученик Игнатий родился 12 сентября 1885 года в деревне Кожемякино Себежского уезда Юстиновской волости Витебской губернии в семье крестьянина Михаила Даланова и в крещении был наречён Иоанном. Образование он получил в сельской школе. 6 июня 1911 года Иван поступил в Оптину Пустынь. 11 сентября того же года его благословили на подрясник. Он нёс послушание на монастырской даче, затем был помощником повара. С 1914 года Иван Михайлович проходил послушание в Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной Пустыни.

В июле 1914 года часть братии — рясофорные монахи и послушники — были призваны на фронт в связи с начавшейся войной с Германией, и среди них послушник Иоанн, который был направлен служить в 5-й пехотный резервный Сибирский полк, в обоз. 1 февраля 1918 г. он вернулся в Оптину пустынь и был пострижен в рясофор.

После закрытия Оптиной пустыни с приходом к власти безбожников Иоанн был пострижен в монашество с наречением ему имени Игнатий и стал служить сторожем в Тихвинском храме села Стрельна неподалёку от Козельска. В 1929 году отец Игнатий был рукоположен во иеромонаха и с 1934 года служил в Спасской церкви села Курыничи Перемышльского района Калужской области. Здесь он прослужил до массовых гонений на христиан 1937 года.

В ноябре 1937 года сотрудники НКВД допросили дежурных свидетелей — секретаря сельсовета, колхозного бригадира и одного из колхозников, которые дали нужные чекистам показания, будто иеромонах Игнатий говорил, что перепись коммунисты проводят только для того, чтобы узнать, сколько народа при советской власти умерло, да сколько осталось верующих, чтобы определить, закрыть или вновь открыть церкви, что коммунисты, готовясь к выборам, начинают людей ни за что сажать в тюрьмы; они утверждают, что советская страна самая демократичная в мире — народ может выбирать кого хочет, а на самом деле всё наоборот, намечают кандидатов, которые им нужны, а если будешь возражать — посадят в тюрьму и запишут контрреволюционером.

23 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Игнатия, и 27 ноября он был допрошен.

— Вы арестованы и привлекаетесь к ответственности за контрреволюционную деятельность. Следствие предлагает вам дать по этому поводу показания! — потребовал чекист.

— Контрреволюционной деятельности с моей стороны не было, — ответил отец Игнатий.

— Вы даёте неправильные показания. Следствие располагает достаточным материалом о вашей контрреволюционной деятельности.

— Я даю следствию искренние показания о том, что с моей стороны никакой контрреволюционной деятельности не велось.

— В ноябре 1937 года вы вели контрреволюционную агитацию в связи с выборами в Верховный Совет. Дайте показания по этому вопросу.

— Контрреволюционную агитацию в связи с выборами я ни в ноябре, ни в другое время не вёл.

— В апреле 1937 года вы вели контрреволюционную агитацию и клеветали на советскую власть. Дайте показания по этому вопросу.

— Я ещё раз заявляю, что как в апреле, так и в другое время с моей стороны контрреволюционная агитация против существующего строя не проводилась, считаю эти показания свидетелей неправильными.

— Откуда к вам прибыл монах Саратовского монастыря… и почему он у вас проживает?

— За контрреволюционную деятельность он отбывал наказание в Сибири и в Орле, после чего прибыл в Калугу, и архиерей направил его к нам. В церкви он не служил, а работал в саду…

— А кто у вас ещё проживает в сторожке?

— В сторожке ещё живут монахиня,. сторожиха,. жена церковного старосты… и её сестра…

— Вы организовали там монастырь?

— В сторожке жили два монаха, монахиня и три церковницы, монастыря мы там не организовывали, а собрались, потому что негде было жить.

— Отрицая предъявленные обвинения, вы стали на путь обмана следствия, которое располагает достаточным материалом, уличающим вас в контрреволюционной деятельности, поэтому предлагается вам не обманывать следствие…

— В предъявляемых мне обвинениях я виновным себя не признаю, и ещё раз заявляю, что с моей стороны никогда никакой контрреволюционной деятельности не велось.

27 ноября следствие было закончено, на следующий день следователь составил обвинительное заключение, направив его на рассмотрение чекистской Тройки, и 2 декабря 1937 года Тройка НКВД приговорила иеромонаха Игнатия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 25 июля 1940 года, после пребывания в различных тюрьмах, он оказался в Темниковском концлагере в Мордовии. 24 августа 1942 года отец Игнатий тяжело заболел и был помещён в лагерный лазарет. Иеромонах Игнатий (Даланов) скончался 3 сентября 1942 года и был погребён в безвестной могиле на лагерном кладбище.

Преподобномученик Игнатий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 21 августа 2007 г.

«Жития новомучеников и исповедников Оптиной пустыни». Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2008 год. Стр. 171−178

Собор Новомучеников и Исповедников Российских

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Оптиной пустыни». Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2008 год. Стр. 171−178

http://www.fond.ru/index.php?menu_id=370&menu_parent_id=0&person_id=702