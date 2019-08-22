Преподобномученица Маргарита (Мария Михайловна Гунаронуло), была по происхождению гречанка, родилась примерно в 1865—1866 гг. До принятия иночества Мария Михайловна проживала в Киеве. Духовником её был протоиерей Александр Корсаковский, настоятель Киево-Георгиевской церкви, в приходе которого она жила.

В своих воспоминаниях князь Н.Д. Жевахов, знавший матушку задолго до принятия ею монашества писал: «Я видел в лице Марии Михайловны воплощение пламенной веры и горячей любви к Богу. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, она горела как свеча пред Богом: все, кто её знал, знали и то, что она родилась точно для того, чтобы согревать других своей любовью. Протоиерей о. Александр Корсаковский понимал настроение Марии Михайловны, страдавшей и тосковавшей в миру… У неё не было половинчатости, не было никаких компромиссов с совестью… По каждому вопросу она обращалась за советом к своему духовнику. Её безмерная, рвавшаяся наружу любовь к ближнему, искавшая случая проявить себя, её безграничная снисходительность к человеческим немощам не рождали компромиссов с совестью, не рождали двойственности, ни всего того, что обычно прикрывается благочестием, а в действительности выражает только равнодушие к христианскому долгу… Такие люди, всё отдающие другим и ничем не пользующиеся со стороны других, всегда одиноки… Никто никогда не спросит у них — может быть и им что-нибудь нужно, может быть, и они нуждаются в поддержке и в том, чтобы получить ответную ласку. К ним шли, когда было нужно, но не замечали, когда нужда в них проходила… «

После иноческого пострига монахиня Маргарита стала насельницей женской монашеской общины «Отрада и Утешение» в Лопасне Серпуховского уезда Московской губернии, где игуменьей была престарелая графиня Орлова-Давыдова. Этот период жизни явился для неё тяжёлым испытанием, потребовавшим большого мужества, терпения и смирения.

Указом Св. Синода от 18 января 1917 г. за № 685, монахиня Маргарита была назначена на вакансию настоятельницы Мензелинского Пророко-Ильинского женского монастыря Уфимской губернии, с возведением её в сан игумении. Это назначение состоялось благодаря стараниям князя Н.Д.Жевахова, бывшего к тому времени Товарищем обер-прокурора Св. Синода. Возведение в игуменский сан происходило в Москве, в присутствии Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, чрезвычайно (по воспоминаниям князя) полюбившей матушку Маргариту.

Переезд в Мензелинск был длителен и чрезвычайно труден. Прибыла настоятельница игуменья в обитель в конце зимы 1917 г. Пророко-Ильинский нештатный общежительный монастырь был одной из крупнейших женских обителей Уфимской епархии. В нём было три храма: Ильинский, Вознесенский и трёхпрестольный каменный соборный храм Тихвинской иконы Божьей Матери. Действовала монастырская церковно-приходская школа. Имелось налаженное монастырское хозяйство с фруктовыми садами, огородами, пасеками. Монахини трудились в гостинице для паломников, в иконописной, золотошвейной, столярной, портняжной, чеботарной и переплётной мастерских, а также в просфорной, трапезной, хлебной. В монастыре имелась даже собственная фотография.

Всего к 1917 г. в монастыре проживало 50 монахинь и 248 послушниц. Умная и образованная, игуменья славилась своей строгой аскетической жизнью и устроением жизни монастырской в духе древнего благочестия. Она равно заботилась и о внешнем благоустроении обители, и о внутреннем духовном мире насельниц монастыря.

Служение матушки Маргариты началось в смутное время. По постановлению Временного правительства церковно-приходские школы должны были перейти в ведение Министерства народного просвещения. Игуменье Маргарите удалось защитить монастырскую школу от этой передачи.

Из декабрьской газеты (1917г.) «Уфимские епархиальные ведомости»: «Настоятельница Мензелинского Пророко-Ильинского монастыря игуменья Маргарита на приглашение городского головы явиться на собрание по поводу передачи городу церковно-приходских школ, — письменно ответила, что монастырская школа должна остаться при монастыре, так как имущество и здание школы принадлежат монастырю, и учительницами состоят послушницы монастыря. Игуменья заявила, что содержание школы впредь будет производиться на монастырские средства (до того жалованье учителям платило государство). Непоколебимая воля игуменьи сохранить связь школьного образования с воспитанием детей в Православной вере привела к неожиданному результату: монастырская школа была городом оставлена за монастырём, причём ввиду того, что в этой школе учатся городские девочки, город решил платить учительницам… и выдавать требуемые при обучении пособия… «.

18 апреля 1918 г. игуменья Маргарита была избрана в состав Епархиального совета. В мае 1918 г. начался чехословацкий мятеж. К середине июля вся губерния была освобождена от власти большевиков. Однако на западных границах губернии бои продолжались, и город Мензелинск неоднократно переходил из рук в руки.

По рассказу бывшей насельницы Пророко-Ильинского монастыря монахини Алевтины, игуменья Маргарита в какой-то момент решила уйти с белыми и не оставаться при власти большевиков: «Она уже была на пристани, когда ей явился образ Святителя Николая, произнёсший: „Зачем ты бежишь от своего венца?“. Потрясённая видением, игуменья вернулась в монастырь и поведала о происшедшем монастырскому священнику. Она попросила этого священника заранее заготовить для неё гроб, а после отпевания похоронить её в тот же день».

В ночь с 10-го на 11-е августа 1918 г. (н.ст.) большевики внезапно покинули Мензелинск. Жители создали добровольческий отряд по охране города и установили связь с отрядами Народной (Белой) армии. 21 августа большевики снова повели наступление на Мензелинск. Отряд Народной Армии и отряд по охране города в течение 4-х часов выдерживали натиск противника, но большевики ворвались в город и устроили форменную резню… Число расстрелянных в Мензелинске 21−22 августа достигало 150−200 человек. В той кровавой расправе погибла и игуменья Маргарита. По другим сведениям игуменья Маргарита была арестована во время службы.

По свидетельству участника гражданской войны (на стороне красных) Я.Ф.Остроумова, поводом к убийству игуменьи явилась попытка монахинь защитить от расправы кого-то из офицеров (вероятно, раненых, не имевших сил уйти из города): «…Несколько белых офицеров, оставшихся в монастыре, скрылись в кельях женского монастыря и были… расстреляны во дворе монастыря, также была расстреляна игуменья монастыря… за укрывательство белых офицеров в кельях монастыря».

Через линии фронтов Гражданской войны до князя Н. Жевахова дошли следующие подробности убийства матушки: «В начале октября 1918 г. ворвавшись в монастырскую ограду, большевики пожелали осквернить храм, но игуменья не пустила их туда. Матушка безбоязненно вышла к толпе пьяных и вооружённых до зубов большевиков и кротко сказала им: «Смерти я не боюсь, ибо только после смерти я явлюсь ко Господу Иисусу Христу, к Которому всю жизнь свою стремилась. Вы только ускорите мою встречу с Господом… Но я хочу терпеть и страдать в этой жизни без конца, лишь бы только вы спасли свои души… Убивая моё тело, вы убиваете свою душу… Подумайте над этим».

В ответ на эти слова посыпались площадная брань и требования открыть храм. Игуменья наотрез отказала, а большевики сказали ей: «Так смотри же: завтра, рано утром, мы убьём тебя». С этими словами они ушли. После их ухода, заперев на запоры церковную ограду, игуменья Маргарита вместе с сёстрами отправилась в храм Божий, где провела всю ночь в молитве, а за ранней обедней причастилась. Не успела игуменья выйти из храма, как большевики, видя матушку сходящей с амвона, взяли её на прицел и в упор выстрелили. «Слава Тебе, Боже!» — громко сказала игуменья Маргарита, увидя убийц с установленными против неё ружьями, и… замертво упала на пол, пронзённая ружейными пулями извергов".

Игуменья Маргарита была расстреляна 9/22 августа 1918 г.

Сохранилось свидетельство насельницы монастыря монахини Алевтины о мученической кончине игуменьи Маргариты: «На следующий день [после оставления Мензелинска белыми] игуменью Маргариту как якобы „контрреволюционерку“ арестовали прямо во время службы, вывели на паперть соборного храма и, не дав ей приобщиться Св. Таин, несмотря на её об этом просьбы, расстреляли».

Сёстры монастыря, после отпевания, похоронили игуменью-мученицу подле алтаря соборного Вознесенского храма, где она была расстреляна.

Из воспоминаний М.В.Михайловой, дочери мензелинского священника: «Рассказывали, что в 1970-е годы, около закрытого тогда собора Мензелинского монастыря решили копать яму за самым алтарём и внезапно натолкнулись на гроб. В нём оказались нетленные останки монахини с крестом на груди. Гроб сей не потревожили, зарыв эту могилу, а для ямы нашли другое место. По-видимому, это и была игуменья Маргарита. Говорят ещё, что было предсказание одного великого русского святого [кажется, Амвросия Оптинского] о Мензелинском монастыре, что при одной настоятельнице храм поставят, другая будет мученицей, а при третьей — колокола падут. Так и случилось. Игуменья Маргарита стала мученицей, а при последней настоятельнице сняли с церкви колокола и монастырь закрыли…»

26 октября 1999 года игуменья Маргарита была канонизирована как местночтимая святая Уфимской епархии. По представлению Архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви (13−16 августа 2000 г.) игуменья Маргарита была причислена к Собору новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания

http://www.eparhia-ufa.ru/saints/margarita-gunaronulo-prepodobnomuchenica