Василий Алексеевич Аменицкий родился 19 февраля 1872 года в селе Мошок Судогодского уезда Владимирской губернии в семье священника-поляка. После окончания 4-х классов Владимирской Духовной Семинарии он служил регентом в храме в Вязниковском уезде Владимирской губернии, женился. В 1902 году Василий Алексеевич был рукоположен во диакона, а в феврале 1909 года — во иерея.

Первоначально отец Василий служил в храме в Ковровском уезде, затем — в селе Бибереве Переславского уезда Владимирской губернии. В феврале 1930 года семья священника была раскулачена, а сам отец Василий в течение месяца содержался в тюрьме в Переславле-Залесском. После освобождения из тюрьмы он был некоторое время за штатом, не служил, а после того, как получил место в Троицкой церкви села Ефимьево, переехал в это село с женой и поселился в маленькой сторожке при церкви.

17 октября 1937 года 65-летний отец Василий был арестован второй раз и заключён в тюрьму Ярославля. При обыске у священника была изъята книга «Церковные ведомости» и календарь царских времён. Одновременно было арестовано духовенство из разных сёл Переславского района. Всех арестованных обвинили в создании церковно-монархической организации, в развале колхозов, а также в религиозной обработке молодёжи и детей-школьников. Все эти выдуманные обвинения отец Василий отрицал, так и не признав себя виновным.

Постановлением тройки УНКВД по Ярославской области от 28 октября 1937 года протоиерей Василий Аменицкий был приговорён к 10 годам и отправлен для отбывания срока заключения в концлагерь на БАМ, где и скончался, не вынеся нечеловечески тяжёлых условий, созданных в этом лагере богоборческой властью для заключённых.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.