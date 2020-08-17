Братья Симеон и Димитрий родились в селе Ключевом Максатихинского уезда Тверской губернии в благочестивой семье крестьянина Михаила Воробьёва. Семён родился в 1871 году, а Дмитрий — в 1873-м, и во время гонений 1937 года им было за шестьдесят лет. Хотя братья и не были нарочито образованны, но были грамотны и весьма начитанны в церковной литературе, с детства были приучены к молитве и церковной службе. Оба брата служили в армии рядовыми: Семён с 1903 по 1907 год, а Дмитрий в 1914—1915 годах. До революции братья имели небольшие крестьянские хозяйства, Семён — лошадь, корову и овцу, а Дмитрий — две коровы, две овцы и ветряную мельницу. Поскольку хозяйства были ничтожны, то во время революции и сразу после неё они не были отобраны, но положение изменилось в начале тридцатых годов: тогда братья были арестованы, всё их имущество конфисковано, а сами они были сосланы вместе со своими семьями на Урал. У Семёна было два сына — Николай одиннадцати и Михаил пяти лет, а у Дмитрия две дочери, четырнадцати и тринадцати лет, и сын одиннадцати лет.

Через год им было разрешено вернуться на родину, но ни имущества, ни хозяйства им не вернули. Семён ещё до ссылки был церковным старостой в храме в селе Ключевом, и приехавший в село священник Александр Диевский предложил ему работать при храме сторожем, а его сына, Николая, научил петь и читать на клиросе, и вскоре он стал исполнять обязанности псаломщика. Дмитрий Михайлович, чтобы не умереть в родном селе с голоду, обзавёлся кое-каким хозяйством.

Главное, что было в братьях, — это вера и великая любовь к храму, и поэтому, когда в село Ключевое был назначен священником отец Александр, он остановился и жил у братьев Воробьёвых. Эти благочестивые семьи были опорой прихода.

Наступил 1937 год; 23 июля Дмитрий и Семён и сын его Николай были арестованы и заключены в Бежецкую тюрьму. Сразу же начались допросы.

— Когда и где вы познакомились с Диевским и в чём заключалось ваше знакомство? — спросил следователь Семёна Михайловича.

— В 1930 году я служил церковным старостой в ключевской церкви, в этом же году приехал священник Александр Степанович Диевский, который остановился у меня квартировать… Моё знакомство с Диевским заключается в том, что он служил священником, мой сын Николай псаломщиком, а я сторожем.

— Расскажите подробно, какую вы вели контрреволюционную деятельность среди населения.

— Контрреволюционной деятельности среди населения я не вёл.

— Скажите, Воробьёв, признаёте ли себя виновным?

— В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.

— Почему вы следствию даёте лживые показания, тогда как следствием установлена ваша контрреволюционная деятельность?

— В контрреволюционной деятельности виновным себя не признаю.

Был допрошен сын Семёна Михайловича, Николай. Ему в это время едва исполнилось семнадцать лет.

— Скажите, когда вы познакомились со священником Диевским и по какой причине?

— В 1930 году мой отец был церковным старостой, в этом году приехал священник Александр Степанович Диевский, остановился у нас квартировать и с тех пор мне знаком. Я лично с самого детства посещал церковь, узнал обязанности псаломщика, на эту должность меня поставил церковный совет уже два года тому назад, зарплату мне платят тридцать рублей в месяц.

— Какую вы проводили контрреволюционную деятельность?

— Служил псаломщиком, контрреволюционной деятельности не проводил.

— Скажите, Воробьёв, признаёте ли вы себя виновным в агитации против советской власти и мероприятий партии?

— В предъявленном мне обвинении в контрреволюционной деятельности и агитации против проводимых партией и советской властью мероприятий виновным себя не признаю, поясняю, что агитацию среди населения я не проводил, моя связь со священником и отцом заключалась в совместной службе в одной церкви, Диевский был священником, а мой отец церковным сторожем. Антисоветской деятельности у меня с Диевским и отцом не было, и они в моём присутствии никогда и ничего не говорили против проводимых советской властью и партией мероприятий. Псаломщиком меня рекомендовал священник, который мне в этой работе помогал.

В тот же день был допрошен и Дмитрий Михайлович.

— Скажите, когда вы познакомились с Александром Диевским и в чём ваше знакомство заключалось?

— Со священником Александром Степановичем Диевским я познакомился в 1930 году, то есть с тех пор, как он стал служить священником в селе Ключевом.

— Скажите, какую вы вели контрреволюционную деятельность среди населения? Подтвердите, так как следствию об этом известно.

— Контрреволюционной деятельности среди населения я не вёл.

— Скажите, Воробьёв, признаёте вы себя виновным?

— В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.

— Почему вы даёте лживые показания, тогда как следствием ваша контрреволюционная деятельность установлена?

— В контрреволюционной деятельности виновным себя не признаю. Поясняю следующее: моя связь с Диевским, братом Семёном и племянником Николаем состояла в посещении церкви.

Вот всё, что сочли нужным ответить на вопросы следователя братья, единственная вина которых была в вере во Христа Спасителя и ревностном отношении к храму.

13 августа Тройка НКВД приговорила Семёна и Дмитрия к расстрелу. Николай не был приговорён к расстрелу только из-за того, что ему было в то время семнадцать лет, его приговорили к восьми годам заключения в концентрационном лагере.

Братья Симён и Димитрий Воробьёвы были расстреляны 17 августа 1937 года.

Мученики Симеон и Димитрий прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3». Тверь. 2001. С. 132−134.