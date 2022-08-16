Священномученик Николай родился 11 ноября 1881 года в селе Спасское на Сетуни Московского уезда Московской губернии в семье псаломщика Петра Семёновича Померанцева. В 1897 году Николай окончил Заиконоспасское Духовное училище, в 1904-ом — Московскую Духовную семинарию. До 1917 года Николай Петрович служил псаломщиком в одном из московских храмов, а в этом году был рукоположен во священника к Владимирской церкви в селе Осташево Бронницкого уезда, где он прослужил до 1929 года. В 1929 году отец Николай был переведён в Троицкую церковь в село Новлянское Волоколамского района.

В 1931 году священник скрыл от описи властями часть церковной утвари, находившейся в храме, за что был приговорён к максимальному сроку заключения по этой статье — к трём месяцам исправительно-трудовых работ. Вернувшись из заключения, он продолжал служить в храме до наступления очередного периода массовых гонений на Русскую Православную Церковь.

3 ноября 1937 года следователи НКВД допросили дежурных свидетелей, которые показали, что священник вёл контрреволюционную деятельность во время выборов в Верховный Совет. Один из них показал: «В момент сбора колхозников Померанцев вышел из дома, к нему подошёл и я. „Чтой-то вы бегаете?“ — спросил он. Я ему сказал, что у нас сейчас будет проходить перевыборное собрание. Тогда Померанцев заявил: „Надо сперва товарищу Сталину накормить и обуть колхозников, а потом и собирать на собрания, а то колхозники подыхают с голода“. В это же время ехал наш партприкреплённый. Померанцев меня спросил: „Кто это едет?“ Я ответил ему: „Это наш партприкреплённый по выборам в Верховный Совет“. Померанцев сказал: „Опять едет очки втирать колхознику,“ — и повторил, что надо товарищу Сталину накормить сперва, обуть и одеть колхозников. Весной 1937 года при обмене и вывозке семян Померанцев говорил колхозникам: „Возите, возите, а потом сами подохнете с голоду“. Этими словами он агитировал колхозников, чтобы они не возили государству семян. Нам на весенний сев был спущен план, и при обсуждении такового присутствовал Померанцев, так как это было на общем собрании. И Померанцев заявил: „Вам планы дают не под силу, можно сеять и без их планов, а планы доведут вас до нищенской сумы, и не миновать вам с этими планами голодать“».

3 ноября 1937 года отец Николай был арестован и заключён в одну из тюрем в Волоколамском районе. 11 ноября следователь допросил его.

— Следствие располагает данными, что вы среди населения занимались сбором подписей для разрешения хождения по домам с молебнами. Следствие предлагает вам дать показания по этому вопросу.

— Подписи с населения на разрешение хождения по домам с молебнами я не собирал.

— Следствие располагает данными, что вы среди населения занимались контрреволюционной и антисоветской агитацией. Следствие предлагает вам дать показания по этому вопросу.

— Контрреволюционной и антисоветской агитацией я не занимался.

— Вы показываете ложно. По вашему делу допрошены свидетели, которые подтверждают вашу контрреволюционную и антисоветскую агитацию. Следствие требует от вас правдивых показаний.

— Ещё раз заявляю, что контрреволюционной и антисоветской агитацией я не занимался, — ответил священник.

На этом допросы были закончены, и он был перевезён в Таганскую тюрьму в Москве.

22 ноября следователь ещё раз допросил в тюрьме отца Николая, в основном интересуясь, кто рукоположил его во священника и когда, за что он был ранее судим, и в последнюю очередь спросил — признаёт ли он себя виновным в антисоветской агитации, на что священник ещё раз заявил, что в этом он себя виновным не признаёт. На следующий день, 23 ноября 1937 года, тройка НКВД приговорила отца Николая к десяти годам заключения в концентрационном лагере.

С 03.11.1937 по 11.11.1937 содержался в тюрьме Волоколамского района Московской обл, далее — в Таганской тюрьме Москвы, после чего отправлен в лагерь, где и скончался 16 августа 1938 г. Погребён в безвестной могиле.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 18 августа 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 3». Тверь, 2005 год, стр. 67−69.

Собор новомучеников и исповедников Российских