Преподобномученик иеромонах Платон — в миру Пётр Тихонович Колегов — родился 20 августа 1865 года в бедной крестьянской семье, проживавшей в селе Гайны Чердынского уезда Пермской губернии. Известно, что он стал иеромонахом Ульяновского Троице-Стефановского мужского монастыря, что расположен был в селе Ульяново Усть-Сысольского уезда Усть-Куломской волости Вологодской губернии. После ареста настоятеля этого монастыря отца Арсения отец Платон был избран исполняющим его настоятельские обязанности.

С ноября 1918 года село Ульяново, где находился монастырь, перешло от белых к красным, и это привело к аресту отца Платона и обвинению его в пособничестве белым. Вместе с ним были арестованы ещё 20 насельников монастыря. Это случилось в марте 1919 года. Отец Платон был приговорён к 5 годам заключения в Северо-Двинском концлагере. В 1925 году он вышел на свободу, после чего ещё 12 лет служил в Спасской церкви села Часово в Усть-Сысольском уезде Коми АО.

12 июня 1937 года отец Платон был арестован по обвинению в том, что «будучи служителем культа, активно вёл к/р деятельность, устраивал сборища, говорил о скорой гибели коммунизма, Советской власти и колхозов, призывал в колхозы не вступать, используя религиозные предрассудки». Проходил по групповому делу «дело иеромонаха Платона (Колегова) и свящ. Александра Тюрнина. Коми, 1937 г.»

13 августа Тройка при УНКВД Коми АССР приговорила иеромонаха Платона (Колегова) к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 15 августа 1937 года, похоронен мученик недалеко от города Сыктывкара.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Пла­тон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в.» ПСТГУ