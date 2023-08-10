Мученик Арефий родился в 1884 г. в селе Красаевка Наровчатского уезда Пензенской губернии (ныне Торбеевского района Республики Мордовия) в семье зажиточного крестьянина. Его родители старательно работали на земле, их хозяйство считалось середняцким.

Арефий учиться не стал, а, по примеру отца, отдавал все силы крестьянским заботам. Обзавёлся семьёй. Имел: жену Фёклу — 1885 г. р., сыновей: Фёдора — 1914 г. р., Николая — 1920 г. р., Ивана — 1922 г. р., Кузьму — 1924 г. р., Василия — 1928 г. р. Фёдор и Николай, повзрослев, перебрались в Москву.

В 1937 году А. П. Ерёмкин был арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности. Проходил по групповому «Делу монахини Анастасии (Камаевой) и др. Мордовская АССР, 1937 г.».

В обвинительном заключении было записано, что он «под видом религиозных бесед систематически проводил нелегальные сборища, на которых распространял провокационные слухи о падении советской власти, агитировал единоличников не вступать в колхоз». Виновным себя не признал. Однако он не понимал, как общение с мирянами можно истолковывать «противозаконной деятельностью», ведь он беседовал с людьми только о вере православной и помогал им добрыми советами.

5 августа 1937 года постановлением «тройки» при НКВД МАССР А. П. Ерёмкин был приговорён в высшей мере наказания — расстрелу.

Приговор приведён в исполнение 10 августа 1937 года в 23 часа.

Мученик Арефий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских