Сергей Александрович Стрельников родился 24 сентября (7 октября) 1887 года в селе Шулка Яранского уезда Вятской губернии в семье диакона Александра Стрельникова. Супруга отца Сергия, Александра Николаевна, также происходила из духовного сословия и была дочерью священника Николая Панова, скончавшегося 19 мая 1935 года и похороненного в Оршанке. Священником был и старший брат С.А. Стрельникова Николай Александрович, служивший в 1935 году в Троицком храме села Салобеляк, репрессированный за веру, дальнейшая судьба которого в настоящее время не известна.

После окончания по первому разряду Вятской Духовной в 1911 году Сергей Александрович был определён учителем Богородско-Полянской церковно-приходской школы, а 1 сентября 1912 года перемещён на аналогичную должность в село Мушу. Вскоре он был рукоположен во диакона, а 14 ноября 1912 года — во священника с назначением в Михаило-Архангельскую церковь села Колянур Яранского уезда, в которой прослужил до 7 января 1916 года, не оставив при этом и учительства — преподавал Закон Божий в Бабинском земском училище. В начале 1916 года отец Сергий был переведён в Предтеченскую церковь села Оршанка, где и подвизался до конца своей жизни.

Оршанскую церковь, в которой стал служить будущий священномученик, строили более тридцати лет и закончили постройку в 1904 году. В храме находилось пять престолов, три из которых к моменту начала служения отца Сергия были освящены (главный — в честь Рождества Иоанна Предтечи, приделы — во имя Казанской иконы Божией Матери и священномученика Харалампия). Оршанский приход входил в Яранское благочиние Вятской епархии, в его состав входили село Оршанка, деревни Малая Орша, Краево, Клюкино, Видякино, Овечкино, Комары, Косари, Марково, Сычи, Филимоново, Шуйка и Руя. Прихожан на конец 1915 года числилось 2768 человек, из которых 1325 мужчин, 1443 женщины. На территории прихода располагались Оршанское 2-х классное земское училище (148 учащихся, из которых 87 мальчиков и 61 девочка), Видякинское земское училище (43 учащихся, 17 мальчиков и 26 девочек) и Больше-Оршинское земское училище (48 учащихся, 30 мальчиков и 18 девочек).

Как и большинство священников в дореволюционное время, отец Сергий и на новом приходе занимался учительством: в 1916—1917 годах преподавал Закон Божий в Видякинском земском училище, Оршанском двухклассном земском училище, Оршанском высшем начальном училище. С декабря 1912 года батюшка состоял членом Миссионерского общества, с 1915-го входил в Братство святителя Николая Чудотворца, занимавшееся противораскольнической деятельностью и действовавшее с 1882 года на территории Вятской епархии.

Возглавляемый отцом Сергием приход участвовал и в благотворительных программах, осуществлявшихся в рамках жизни и деятельности Российской Православной Церкви того времени. Верующие собирали средства на содержание Вятской Духовной семинарии, епархиальных училищ, инородческих миссионерских курсов, Братства святителя Николая Чудотворца, в пользу больных и раненых воинов, на беднейшие церкви империи, улучшение быта паломников в Палестине и другие нужды.

Уже в дореволюционное время верующие оршанского прихода осознавали, что их батюшка имеет пред Господом молитвенное дерзновение. «В середине нашей деревни Сычи, напротив проулка, ведущего за огороды на поле, стояла каменная белая часовенка, в которой стояли иконы. .. Длительное время не было дождей, и по просьбе наших сельчан приехал отец Сергий, и кто-то ещё с ним с хоругвями и большой иконой, которую несли на полотенце двое. Взяты были иконы и из часовенки и множество народа через этот проулок шли на поле до развилки дорог. Народ стоял полукругом, был отслужен молебен. Меня с собою взяла бабушка. Молились, как мне показалось, долго и вот не помню, точно ли в тот день или на второй нашла туча и полил обильный дождик и бабушка, крестясь, благодарила Бога за Его милосердие» — рассказывает местная крестьянка. Верующие вспоминают также, что по молитвам отца Сергия Господь даровал исцеление от колдовского воздействия и от заикания, полученного ребёнком в результате неожиданного испуга.

Священник Сергий Стрельников пользовался у верующих уважением и любовью. Вот одно из свидетельств об этом: «Не знаю, перед каким праздником или в сам праздник отец Сергий приезжал к нам в деревню Сычи и, как мне помнится, входил в каждый дом. В доме было прибрано, зашёл отец Сергий, прошёл к столу и бабушка вначале подвела нас с сестрёнкой к нему. а потом подходили взрослые. А потом я спросила бабушку: „А разве батюшка знает всех нас?“ Она ответила: „Да, он знает весь свой приход“. И как-то объяснила нам это, тепло и душевно говоря об отце Сергии. Воспоминания об отце Сергии, как о добром, отзывчивом, доброжелательном человеке всегда были живы в нашей семье, особенно пока жива была бабушка».

Труды священника Сергия Стрельникова на ниве Христовой получили признание. 7 марта 1915 года, к празднику Святой Пасхи, Преосвященнейшим Никандром (Феноменовым), епископом Вятским и Слободским, за отлично-усердную службу он был награждён набедренником, в 1919 году — скуфьей. В сохранившихся клировых ведомостях тех лет о нём записано: «Поведения очень хорошего».

В Предтеченской церкви села Оршанка отец Сергий прослужил более двадцати лет. В годы советской власти, как и все священнослужители, он был так называемым «лишенцем», что означало для этих изгоев советского общества лишение всех гражданских прав, непосильные налоги и самые изощрённые притеснения. Храм села Оршанка не раз оказывался под угрозой закрытия, но трудами священника и верующих приходскую жизнь удавалось сохранить. В 1933 году за ревностное служение Церкви Божией отец Сергий был возведён в сан протоиерея.

В 1936 году храм в Оршанке всё-таки закрыли, передав здание под зерносклад. Батюшка сносил всё это терпеливо, продолжал исполнять пастырский долг, совершая богослужения на дому, а в начале 1937 года благословил сбор подписей за открытие церкви. Да и в самых обычных житейских делах отец Сергий был поддержкой для своих односельчан: помогал людям хлебом, участвовал в общих сельскохозяйственных работах, вместе со всеми тушил пожары в селе. Конечно, батюшка предвидел свою судьбу, общую для всех истинных служителей Церкви того времени. По воспоминаниям очевидцев, ему неоднократно предлагали скрыться, но он категорически отказался оставить паству и просил данный вопрос не поднимать.

26 июля 1937 года протоиерей Сергий Стрельников был арестован по ложному обвинению в систематическом ведении контрреволюционной агитации и заключён под стражу в камеру предварительного заключения Оршанского районного отдела милиции, а потом переведён в Йошкар-Олинскую тюрьму. В ходе следствия в течение одного дня, 29 июля 1937 года, батюшка был допрошен дважды и виновным себя не признал. Тюремное заключение отец Сергий переносил благодушно. Спокойствием, покорностью воле Божией, заботой о ближних пронизана его записка от 4 августа 1937 года, написанная в ответ на присланную ему супругой Александрой Николаевной передачу: «Большое спасибо, Саня. Из белья и постели, и одежды ничего не нужно, когда будешь посылать, то шли не много: белого хлеба, огурцов, картошки и будет, мёду не нужно, вместо него сахару наколотого, и то немного. Денег тоже не нужно, ещё есть 17 рублей. Всех благ. Здоров. Часто не нужно, Саша, не ходи. Стрельников».

8 августа 1937 года состоялось заседание тройки НКВД по МАССР, на котором протоиерей Сергий Стрельников был приговорён к расстрелу. Приговор привели в исполнение в тот же день, в 15 часов. Похоронен отец Сергий в братской могиле на так называемой Мендурской дороге неподалёку от Йошкар-Олы.

16 июля 2005 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II было принято решение о включении имени протоиерея Сергия Стрельникова в Собор новомучеников и исповедников российских. В декабре того же года были обретены мощи новопрославленного святого, которые в настоящее время находятся в домовом храме в честь иконы Божией Матери «Троеручица» в здании Йошкар-Олинского епархиального управления и в Предтеченском храме села Оршанка.

Использованы воспоминания о священномученике Сергии Стрельникове, собранные приходом церкви посёлка Оршанка. Фото из архива семьи Стрельниковых.

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Тропарь, глас 1:

Оршанския веси отрасль доброцветную и Марийския земли благолепное украшение, новаго мученика Христова Сергия почтим, житие бо многоскорбное в гонениих лютых добродетельне совершив и славне в подвиге скончав, Божественною славою на Небесех обогатился есть. Ныне же предстоя престолу Подвигоположника Христа Бога нашего, молит непрестанно о всех нас.

Кондак, глас 2:

В молитвах твоих не оскудевая, отче святый, и предстательством ограждая притекающих к тебе, буди нам всем, верою чтущим память твою, просвещение совести и очищение нравов, яко да и мы, божественною благодатию вооружившеся, возлюбим, якоже и ты, узкий путь, священномучениче преблаженне Сергие.

http://mari.eparhia.ru/churches/hollyes/?ID=5220