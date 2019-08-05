Мученик Андрей родился 13 октября 1904 года в деревне Прудцы Дмитровского уезда Московской губернии в семье крестьян Ивана Кузьмича и Пелагии Васильевны Аргуновых. Иван Кузьмич умер рано, и детям пришлось столкнуться с лишениями. Несмотря на бедность, Андрей благополучно окончил сельскую школу и стал заниматься кустарным промыслом, работая в находившейся в соседнем селе Покровском артели, которая изготовляла зубные щётки. Много лет Андрей Иванович был старостой в приходской церкви и пел в церковном хоре. В 1933 году в их деревне был образован колхоз, но Андрей Иванович по религиозным убеждениям отказался в него вступать, так как колхоз в то время идеологически заявлял себя безбожным.

В 1936 году Андрею Ивановичу было указано, сколько и чего он должен был сдать государству как единоличник. Поскольку он это не смог сделать, у него отобрали почти всё его имущество — дом, сараи, амбар, лошадь и корову.

В начале октября 1936 года представители местных властей направили начальнику районного отделения НКВД заявление, в котором писали: «По согласованию с райисполкомом мы… проводили совещание с церковным советом Покровской церкви по вопросу дачи кирпича из церковной ограды для артели на строительство электростанции и установку двигателя… Аргунов Андрей, он же председатель церковного совета, сказал, что мы своего согласия не даём и не дадим, и так вера христианская от гонителей Церкви сильно пострадала…

После выступления… о троцкистско-зиновьевской своре, мешающей укреплению социалистического общества и переходу к коммунистическому обществу, о великом строительстве в СССР и обороноспособности страны, Аргунов ответил, что «эти люди… пострадали, может быть, ни за что. Возможно, такая участь постигнет и нас, но раз Христос нёс Свой крест, страдал за нас, и мы тоже должны пострадать от гонителей Церкви за веру Христову. Вот вы (указав в нашу сторону) своих вождей держите в Кремле за кирпичной оградой и стенами и святыню не разбираете, а нашу ограду хотите сломать. Нам дела нет до вашей электростанции, всё равно, что бы вы ни настроили, время придёт, всё это разрушится»".

В 1937 году за продажу изготовляемых им зубных щёток Андрей Иванович был приговорён к шести месяцам заключения; в том же году он снова был приговорён к шести месяцам заключения за то, что срубил без разрешения сельсовета несколько берёз на кладбище в церковной ограде. В июле 1937 года ему было предъявлено новое обвинение в том, что он отказался платить обязательные поставки государству в количестве шестидесяти килограммов мяса.

В июле 1937 года авторы доноса были привлечены следователем к даче свидетельских показаний против церковного старосты. 14 сентября 1937 года Андрей Иванович был арестован и заключён в Таганскую тюрьму в Москве и сразу же допрошен.

Он подтвердил, что действительно выступал против того, чтобы ломать церковную ограду и, призывая к протесту всех членов церковного совета, говорил: «Христос нёс Свой крест, и мы так же должны страдать от гонителей Церкви за веру христианскую». — «Одновременно с этим, указывая в сторону присутствующих на совещании коммунистов, я заявил: „Вот вы своих вождей охраняете в Кремле за кирпичной стеной и стены не ломаете, нам дела нет до вашей электростанции, всё равно, чтобы ни строили, придёт время, всё разрушится“».

— Укажите факты вашей контрреволюционной деятельности, которую вы вели среди колхозников, — потребовал от него следователь.

— В мае 1936 года у моей родственницы на похоронах, где присутствовали колхозники, среди присутствующих зашёл разговор о существовании Бога. Я стал доказывать присутствующим, что Бог есть. Одновременно с этим я доказывал, что придёт время, люди будут умирать, как мухи, от голода и болезней, и от меча войны за грехи народа.

— Укажите, какие ещё были факты ваших контрреволюционных высказываний среди колхозников?

— При встречах с отдельными людьми из деревни Прудцы я высказывал свои религиозные убеждения, заявляя: «Нужно хранить веру и Церковь, если не будет её, то мы все погибнем».

— Кого вы считали гонителями и врагами Церкви?

— Гонителями и врагами Церкви я считаю коммунистов.

— Следствием установлено, что вы распространяли контрреволюционную клевету против советской власти. Дайте по данному вопросу показания.

— Лично я считаю, что советская власть является гонительницей веры христианской, на счёт этого у меня были контрреволюционные высказывания, о которых я дал показания. Но я их клеветническими не считаю и заявляю — то, что я говорил, было правдою.

10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила церковного старосту к восьми годам заключения в концентрационном лагере. Андрей Иванович Аргунов скончался в Бамлаге 5 августа 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Андрей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 20 апреля 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 4». Тверь, 2006 год, стр. 147−149.