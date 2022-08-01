«..То будет диво, так диво, как грешная плоть убогого Серафима из Сарова в Дивеево перенесётся», — сказал как-то Преподобный дивеевским сёстрам. Пророчеству этому, поначалу непонятному, суждено было сбыться 25 лет назад, 1 августа 1991 года, когда мощи саровского подвижника были обретены второй раз и перенесены в Дивеевский монастырь.

История похищения

В июне 1920 года состоялось заседание Совнаркома под председательством В. И. Ленина, на котором было принято решение о «ликвидации мощей во всероссийском масштабе». Таким образом новая власть пыталась показать людям, что мощи — всего лишь «поповская выдумка», созданная для того, чтобы привлечь как можно больше людей в свои храмы и монастыри. В декабре того же года в рамках этой кампании были вскрыты мощи преподобного Серафима Саровского с последующим составлением акта досмотра святых останков. Были обнаружены кости святого, что не вызвало, однако, никакой реакции среди верующих, так как во время прославления в 1903 году тело святого обрели в таком же состоянии. В 1927 году мощи были изъяты из Саровского монастыря и вывезены в неизвестном направлении.

В запасниках музея

Прибытие мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево 31 июля 1991 года. Фото Романа Яровицына

Осенью 1990 года в Ленинграде, в запасниках Музея атеизма и религии, который тогда находился в здании Казанского собора, были найдены неизвестные останки, которые при поступлении не проходили музейной описи. Вместе с этими останками, на перчаточке, была обнаружена надпись: «Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!» В декабре комиссия во главе с епископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) и епископом Истринским Арсением (Епифановым) установила по многим признакам, в том числе по обнаруженным травмам на костях, что это — похищенные в советские годы мощи преподобного Серафима Саровского. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вспоминает: «Он (Патриарх Алексий II) направил двух архиереев. для освидетельствования. А перед этим Святейший Патриарх достал копии актов при вскрытии мощей. И вот наши владыки, когда им представили найденные останки, увидели, что всё совпадает: и медный крест, и недостающие некоторые косточки, которые при жизни преподобный Серафим потерял после того, как на него напали и избили разбойники».

Так состоялось обретение мощей Преподобного. Их переместили в специально изготовленную раку и отныне воздавали всё подобающее им поклонение.

Крестный ход

Патриарх Алексий II возглавляет богослужение по случаю второго обретения мощей преподобного Серафима. 1991 г.

6 февраля 1991 года святые останки отправили на поезде из Ленинграда в Москву. Это событие проходило без официальной огласки — никто ничего не объявлял, но проводить преподобного собралось великое множество верующих. Уже на Московском вокзале «так много людей вышло на перроны, что посадка в поезд стала проблематичной, — вспоминает митрополит Истринский Арсений, — <…> я очень хорошо помню — когда поезд с мощами Серафима тронулся, все, кто был на вокзале, в это время опустились на колени».

В Москве мощи в сопровождении крестного хода были принесены в Богоявленский кафедральный собор. Здесь они находились с февраля по июль 1991 года. 23 июля начался грандиозный крестный ход из Москвы в Дивеево, который возглавил Патриарх Алексий II. Мощи святого провезли в микроавтобусе через Богородск, Орехово-Зуево, Владимир, Боголюбово, Гороховец, Вязники, Нижний Новгород и Арзамас. В больших городах совершались литургии, молебны, непрерывно пелись акафисты святому. Повсеместно люди выходили к микроавтобусу — навстречу Серафиму. «На дорогу вышло много людей — с хоругвями, крестами, цветами и иконами, — вспоминает участник этих событий митрополит Арсений, — Они вышли поприветствовать преподобного Серафима! А тут — ливень! И вдруг, увидев наш кортеж, все эти люди, несмотря на потоки воды, становятся на колени!» Митрополит Ювеналий: «Узнав, что мощи приносят во Владимир, в Ногинск, в Орехово-Зуево, <…> люди шли лавиной, не один километр, под дождём и пели „Христос воскресе“». Иногда людей у дороги собиралось так много, что Патриарх благословлял совершать незапланированные остановки, чтобы верующие могли поклониться любимому святому.

Возвращение домой

Встреча Императорской семьи, прибывшей на торжества прославления святого, в Сарове. 1903 г.

30 июля 1991 года, накануне дня памяти преподобного Серафима Саровского, его мощи вернулись в полуразрушенный Дивеевский монастырь. Митрополит Ювеналий вспоминает: «Когда мы наконец достигли через неделю места подвигов Преподобного, Святейший Патриарх (Алексий II) сказал: „Перелистнулась ещё одна страница Дивеевской летописи“». 31 июля в 15:00 Патриарх вместе с другими епископами пропел акафист святому, а затем совершил всенощное бдение в Троицком соборе Дивеевского монастыря (единственное здание, которое успели к тому моменту как-то восстановить). Утром, после окончания поздней литургии, которую Патриарх совершил под открытым небом, был отслужен молебен с крестным ходом вокруг собора. Затем раку с мощами внесли в храм, где они до сегодняшнего дня покоятся у северного столпа. Так закончился десятидневный крестный ход, беспрецедентный по числу участников.

И сбылось пророчество преподобного Серафима: «возляжет он в Дивееве».

Что же произошло?

Дивеевский монастырь в наши дни. 2016 г. Фото Владимира Ештокина

Торжества по случаю чудесного обретения мощей преподобного Серафима открыли собой новую эпоху в жизни христианской России. После долгих лет атеистических притеснений Церковь получила возможность говорить и действовать открыто. СМИ активно освещали события, связанные с обретением мощей. Организация крестного хода и всех праздничных событий получила государственную поддержку. Церковное торжество, ознаменовавшее собой новую страницу в жизни Русского Православия, стало зримым проявлением общенародной солидарности. Аналогов этому событию нет до сих пор.

После перенесения мощей был восстановлен разрушенный в советские годы Дивеевский монастырь. Теперь это одно из уникальных мест России, место нашей памяти и силы. Его украшение и благоустройство продолжаются и по сей день. Сюда ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов.

В возрождении самого монастыря и памятных мест, связанных с жизнью преподобного Серафима, деятельно участвовало руководство и учёные Российского федерального ядерного центра, который находится в Сарове.

Более же всего это событие знаменательно тем, что после него многие колеблющиеся, унылые и сомневающиеся стали христианами, о чем впоследствии свидетельствовали. Через обретение мощей преподобного Серафима Саровского они обрели веру.

http://foma.ru/kak-sbyilos-prorochestvo-prepodobnogo-serafima.html