Русская линия
Фома01.08.2022 

Как сбылось пророчество преподобного Серафима
Долгий путь из Сарова в Дивеево

«..То будет диво, так диво, как грешная плоть убогого Серафима из Сарова в Дивеево перенесётся», — сказал как-то Преподобный дивеевским сёстрам. Пророчеству этому, поначалу непонятному, суждено было сбыться 25 лет назад, 1 августа 1991 года, когда мощи саровского подвижника были обретены второй раз и перенесены в Дивеевский монастырь.

История похищения

В июне 1920 года состоялось заседание Совнаркома под председательством В. И. Ленина, на котором было принято решение о «ликвидации мощей во всероссийском масштабе». Таким образом новая власть пыталась показать людям, что мощи — всего лишь «поповская выдумка», созданная для того, чтобы привлечь как можно больше людей в свои храмы и монастыри. В декабре того же года в рамках этой кампании были вскрыты мощи преподобного Серафима Саровского с последующим составлением акта досмотра святых останков. Были обнаружены кости святого, что не вызвало, однако, никакой реакции среди верующих, так как во время прославления в 1903 году тело святого обрели в таком же состоянии. В 1927 году мощи были изъяты из Саровского монастыря и вывезены в неизвестном направлении.

В запасниках музея

Прибытие мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево 31 июля 1991 года. Фото Романа Яровицына

Прибытие мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево 31 июля 1991 года. Фото Романа Яровицына

Осенью 1990 года в Ленинграде, в запасниках Музея атеизма и религии, который тогда находился в здании Казанского собора, были найдены неизвестные останки, которые при поступлении не проходили музейной описи. Вместе с этими останками, на перчаточке, была обнаружена надпись: «Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!» В декабре комиссия во главе с епископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) и епископом Истринским Арсением (Епифановым) установила по многим признакам, в том числе по обнаруженным травмам на костях, что это — похищенные в советские годы мощи преподобного Серафима Саровского. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вспоминает: «Он (Патриарх Алексий II) направил двух архиереев. для освидетельствования. А перед этим Святейший Патриарх достал копии актов при вскрытии мощей. И вот наши владыки, когда им представили найденные останки, увидели, что всё совпадает: и медный крест, и недостающие некоторые косточки, которые при жизни преподобный Серафим потерял после того, как на него напали и избили разбойники».

Так состоялось обретение мощей Преподобного. Их переместили в специально изготовленную раку и отныне воздавали всё подобающее им поклонение.

Крестный ход

Патриарх Алексий II возглавляет богослужение по случаю второго обретения мощей преподобного Серафима. 1991 г.

Патриарх Алексий II возглавляет богослужение по случаю второго обретения мощей преподобного Серафима. 1991 г.

6 февраля 1991 года святые останки отправили на поезде из Ленинграда в Москву. Это событие проходило без официальной огласки — никто ничего не объявлял, но проводить преподобного собралось великое множество верующих. Уже на Московском вокзале «так много людей вышло на перроны, что посадка в поезд стала проблематичной, — вспоминает митрополит Истринский Арсений, — <…> я очень хорошо помню — когда поезд с мощами Серафима тронулся, все, кто был на вокзале, в это время опустились на колени».

В Москве мощи в сопровождении крестного хода были принесены в Богоявленский кафедральный собор. Здесь они находились с февраля по июль 1991 года. 23 июля начался грандиозный крестный ход из Москвы в Дивеево, который возглавил Патриарх Алексий II. Мощи святого провезли в микроавтобусе через Богородск, Орехово-Зуево, Владимир, Боголюбово, Гороховец, Вязники, Нижний Новгород и Арзамас. В больших городах совершались литургии, молебны, непрерывно пелись акафисты святому. Повсеместно люди выходили к микроавтобусу — навстречу Серафиму. «На дорогу вышло много людей — с хоругвями, крестами, цветами и иконами, — вспоминает участник этих событий митрополит Арсений, — Они вышли поприветствовать преподобного Серафима! А тут — ливень! И вдруг, увидев наш кортеж, все эти люди, несмотря на потоки воды, становятся на колени!» Митрополит Ювеналий: «Узнав, что мощи приносят во Владимир, в Ногинск, в Орехово-Зуево, <…> люди шли лавиной, не один километр, под дождём и пели „Христос воскресе“». Иногда людей у дороги собиралось так много, что Патриарх благословлял совершать незапланированные остановки, чтобы верующие могли поклониться любимому святому.

Возвращение домой

Встреча Императорской семьи, прибывшей на торжества прославления святого, в Сарове. 1903 г.

Встреча Императорской семьи, прибывшей на торжества прославления святого, в Сарове. 1903 г.

30 июля 1991 года, накануне дня памяти преподобного Серафима Саровского, его мощи вернулись в полуразрушенный Дивеевский монастырь. Митрополит Ювеналий вспоминает: «Когда мы наконец достигли через неделю места подвигов Преподобного, Святейший Патриарх (Алексий II) сказал: „Перелистнулась ещё одна страница Дивеевской летописи“». 31 июля в 15:00 Патриарх вместе с другими епископами пропел акафист святому, а затем совершил всенощное бдение в Троицком соборе Дивеевского монастыря (единственное здание, которое успели к тому моменту как-то восстановить). Утром, после окончания поздней литургии, которую Патриарх совершил под открытым небом, был отслужен молебен с крестным ходом вокруг собора. Затем раку с мощами внесли в храм, где они до сегодняшнего дня покоятся у северного столпа. Так закончился десятидневный крестный ход, беспрецедентный по числу участников.

И сбылось пророчество преподобного Серафима: «возляжет он в Дивееве».

Что же произошло?

Дивеевский монастырь в наши дни. Фото Владимира Ештокина

Дивеевский монастырь в наши дни. 2016 г. Фото Владимира Ештокина

Торжества по случаю чудесного обретения мощей преподобного Серафима открыли собой новую эпоху в жизни христианской России. После долгих лет атеистических притеснений Церковь получила возможность говорить и действовать открыто. СМИ активно освещали события, связанные с обретением мощей. Организация крестного хода и всех праздничных событий получила государственную поддержку. Церковное торжество, ознаменовавшее собой новую страницу в жизни Русского Православия, стало зримым проявлением общенародной солидарности. Аналогов этому событию нет до сих пор.

После перенесения мощей был восстановлен разрушенный в советские годы Дивеевский монастырь. Теперь это одно из уникальных мест России, место нашей памяти и силы. Его украшение и благоустройство продолжаются и по сей день. Сюда ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов.

В возрождении самого монастыря и памятных мест, связанных с жизнью преподобного Серафима, деятельно участвовало руководство и учёные Российского федерального ядерного центра, который находится в Сарове.

Более же всего это событие знаменательно тем, что после него многие колеблющиеся, унылые и сомневающиеся стали христианами, о чем впоследствии свидетельствовали. Через обретение мощей преподобного Серафима Саровского они обрели веру.

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http://foma.ru/kak-sbyilos-prorochestvo-prepodobnogo-serafima.html
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