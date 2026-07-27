Священномученик Николай Порецкий родился в 1865 году в селе Поречье Тверской губернии в семье псаломщика. Детей в семье было пятеро: три брата и две сестры. Все три брата стали впоследствии священниками. Николай Порецкий закончил Духовную Семинарию и женился на Любови Дмитриевне Зверевой — дочери священника храма Влахернской иконы Божией Матери в селе Кузьминки. Село располагалось в красивейшей местности близ Москвы и принадлежало князю Голицыну. Став священником, отец Николай принял приход, где до него служил его тесть, протоиерей Дмитрий Зверев.

Отца Николая Порецкого уважали и любили все — от простого крестьянина до владельца имения князя Голицына. Господь дал ему истинный дар священнослужителя мудрого, доброго, а если нужно строгого. Одновременно со служением в церкви, отец Николай был инспектором школ и ездил туда с проверками. Его ждали с волнением и трепетом, он был строг, но всегда справедлив. Отец Николай был награждён митрой, двумя церковными орденами и тремя медалями.

В 1910 году скончалась матушка Любовь Дмитриевна, и отец Николай остался вдовцом с пятью детьми, до этого похоронив ещё троих, умерших в младенческом возрасте. В это время он нашёл в себе силы закончить книгу «Село Влахернское, имение князя Голицына», которая вышла в свет в 1913 году. Книга впоследствии стала настольной для краеведов.

В том же году был торжественно отпразднован 25-летний юбилей служения отца Николая в храме. Вслед за этими событиями отца Николая постиг тягчайший удар: трагически погиб его старший сын Николай. Услышав это страшное известие в церкви, отец Николай, потеряв сознание, упал и ударился головой о мраморный пол, что не прошло бесследно и потом тяжело отразилось на его здоровье.

Начавшиеся после революции гонения на Церковь и священнослужителей коснулись всей семьи священника. В 1922 году отца Николая вместе с детьми выселили из дома притча, через год скоропостижно умерла средняя дочь отца Николая Валентина. Через неделю после её похорон скоропостижно скончался зять — муж старшей дочери Марии. И отец Николай остался жить с младшей дочерью Еленой. Младший сын священника Дмитрий стал военным и жил отдельно, от него потребовали публично отказаться от отца — «попа-лишенца». Дмитрий был вынужден пойти на такой шаг и больше с отцом никогда не виделся. Отец Николай очень это переживал и тосковал о сыне.

В 1928 году постановлением Моссовета церковь, где служил отец Николай, была закрыта, а 64-летний священник арестован и приговорён к пяти годам высылки в Северный край, на лесоповал. В Шенкурске, где проходила ссылка священномученика, старого и немощного отца Николая вскоре освободили от работ на лесоповале ввиду невозможности использовать его на тяжёлых работах. Тогда его приютили две ссыльные монахини, сёстры Таисия и Рафаила Пышкины.

Отец Николай был лишён права переписки, так что его родным писала одна из сестёр. Боясь преследований по отношению к своему ребёнку, дочь отца Николая Мария после ареста отца переехала туда, где никто не знал, что её отец — репрессированный священник. Она отправляла отцу скромные посылки на имя приютивших его монахинь. Не отвернулся от отца и младший сын Дмитрий, который в своё время перед лицом советской власти от него отказался, он тайно отправлял отцу посильную помощь. В 1933 году отец Николай скончался в городе Шенкурске и был похоронен ухаживавшими за ним монахинями.

Церковь Влахернской Божией Матери в Кузьминках была в 1930-е годы разрушена. В 1990-е годы храм был восстановлен в прежнем виде, и во многом благодаря книге митрофорного протоиерея отца Николая Порецкого «Село Влахернское», где было подробное описание и фотографии храма. С помощью той же книги исчезнувшая при разрушении храма в Кузьминках Влахернская Икона Божией Матери была обретена в Третьяковской Галерее.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 11 апреля 2006 г.

http://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-poreckij