Священномученик Василий Победоносцев родился в 1849 году. В двадцать два года Василий Владимирович закончил Пермскую Духовную семинарию, а через несколько лет, в 1878 году был рукоположен в сан священника и направлен для служения в село Травянское Камышловского уезда Пермской губернии. Через 13 лет, 9 апреля 1891 года, отец Василий был переведён в Троицкую церковь Каменского завода того же уезда.

Пастырское служение в этом храме отец Василий совмещал с исполнением обязанностей благочинного 2-го округа Камышловского уезда — на этой должности он находился десять лет: с 1896 по 1906 год. Кроме того, священник был назначен миссионером округа. Таким образом, деятельность батюшки была очень разносторонней: он совершал богослужения, произносил проповеди, исполнял требы, наставлял в вере и жизни христианской не только своих прихожан, но также иноверцев и раскольников.

Священноначалие высоко оценивало деятельность отца Василия. В 1899 году он был награждён наперсным крестом, а в 1905 году — орденом Святой Анны III степени.

1-й ряд слева направо: диакон Михаил Стефанович Панов, священники: Михаил Иванович Тихомиров, Николай Алексеевич Гаряев, Василий Владимирович Победоносцев, диакон Павел Васильевич Плетнев

В 1912 году Свято-Троицкий храм Каменского завода получил статус штатного собора: 12 августа после Божественной литургии епископ Митрофан (Афонский) объявил прихожанам соответствующий указ Святейшего Синода. В том же году отец Василий был возведён в сан протоиерея.

Каменский завод к тому времени был уже довольно крупным посёлком, а к 1917 году число его жителей возросло до 5 тысяч. Как и во многих других заводских поселениях, в Каменске были сильны революционные настроения. Перемены здесь начались задолго до октябрьских событий. В начале марта 1917 года группа мастеровых Каменского чугунолитейного завода уничтожила символы самодержавной России: на центральной площади был сброшен с постамента бюст императора Александра II, с фронтона над входом в заводскую контору сорвали чугунного двуглавого орла — знак принадлежности Каменского завода к государственной казне. Вскоре рабочими был разоружён становой пристав, распущены полиция и волостное правление и избран Временный революционный комитет.

После Октябрьского переворота в Каменске был создан Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Весной 1918 года в заводском посёлке появились вооружённые группы рабочих, образовавших части Красной гвардии. В июле в Каменск вошли и красноармейцы из 1-го Крестьянского коммунистического полка, известного своими зверствами. Духовенству было теперь опасно находиться в посёлке.

Несмотря на угрожающую обстановку, отец Василий Победоносцев продолжал служить в Каменском заводе вплоть до своего ареста. Причиной ареста священника послужило то, что он благословил оповестить жителей колокольным звоном о начале богослужения, несмотря на то, что каменским Советом это было запрещено.

В июне 1918 года отца Василия увезли на станцию Синарская Камышловского уезда, где располагался оперативный штаб Шадринского направления Северо-Урало-Сибирского фронта. Обстановка для красных в это время была очень сложная, так что командующий фронтом Р. И. Берзин потребовал подкрепление: «Шлите отряды, и мы дела здесь скоро закончим. Повесим несколько попов и золотопогонщиков, так [как] среди крестьян усиленно работают кулаки и придётся за них приняться…». В помощь командующему фронтом в Камышловский уезд были высланы рота интернационалистов, состоявшая в основном из китайцев, и рота русских со специально подобранным командным составом. В тот же день, то есть 10/23 июня 1918 года, отца Василия зверски убили: 70-летнему священнику отрубили голову.

В памяти одного из старожилов Каменского завода с детства сохранились страшные воспоминания о том, как на путях железнодорожной станции Синарская красноармейцы убивали пожилого священника. Возможно, этим священником был именно отец Василий Победоносцев. По словам очевидца, один из палачей достал шашку, сказав: «А ну-ка, батюшка, пойдём, мы тебя побреем немножко!», — и отсёк волосы с кожей.

Похоронили отца Василия 17/30 июля 1918 года в братской могиле на приходском кладбище вместе с другими убиенными за веру.

Дата смерти отца Василия приводится согласно данным Помянника. В метрической книге Свято-Троицкого собора Каменского завода за 1918 год дата его кончины отсутствует. В документах из фонда Екатеринбургского губернского комитета РКП (б), находящихся на хранении в ЦДООСО, говорится, что убийство священника произошло «во второй половине июля».

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Собор Екатеринбургских святых

http://kamensk-eparhiya.ru/svyatye-eparkhii/142-svyashchennomuchenik-vasilij-pobedonostsev.html