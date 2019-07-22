Священномученик Константин Лебедев родился в 1884 году. Два года Константин Николаевич учился в Пермской Духовной семинарии, в 1909 году был рукоположен в сан диакона, а в 1912-м — в сан священника. В сентябре этого же года отца Константина определили на священническое место при Пророко-Илиинской церкви Усть-Уткинской пристани Верхотурского уезда.

Перед революцией отца Константина перевели на служение в Спасскую церковь села Уецкого Камышловского уезда. Село Уецкое, бывшая Уецкая слобода, находится в 70 километрах от города Камышлова, недалеко от железнодорожной станции Поклевская. Расположено оно на левом берегу реки Пышма, близ озера Уецкое, от наименования которого и получило своё название. Первый каменный храм был заложен в 1807 году в честь Иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» и сооружался на средства прихожан. В мае 1863 года в Уецком произошёл сильный пожар, уничтоживший почти всё село. При пожаре сильно пострадал и храм. Жители, несмотря на то, что сами остались без жилья и имущества, проявили любовь к дому Божиему, собрали средства и восстановили храм. При этом были сделаны новые иконостасы — деревянные, украшенные золочёной резьбой.

Во время революции и гражданской войны отец Константин остался служить на своём приходе, несмотря на начавшийся красный террор. Волна диких, безудержных расправ большевиков над беззащитными людьми прокатилась по всему Камышловскому уезду. В газете «Зауральский край» так писали об этом времени: «..Большевистский волк много бед натворил среди пастырей и овец Христова стада. Процент замученных и расстрелянных духовных пастырей в нашей епархии, думается, значительно выше процента пострадавших крестьян, рабочих и интеллигенции. Как будто большевики всю свою демонскую злобу выместили на духовных лицах, подвергая их всякого рода истязаниям и мучениям. Вспомните, что произошло в уездах — Камышловском, Шадринском и Екатеринбургском, — ведь духовенство здесь истреблено чуть не поголовно».

Каждая неудача большевиков на фронте отзывалась ужесточением красного террора. Отступление красных из какого-либо населённого пункта непременно влекло за собой расправы над жителями. При выборе способа казни большевики были весьма изобретательны. Приговор «расстрел», или «высшая мера наказания», мог означать мучительное, ужасное умерщвление.

Но и в кровавые, зловещие дни лета 1918-го отец Константин не пытался скрыться от грозящей опасности и несмотря ни на что продолжал совершать богослужения.

8/21 июля 1918 года после литургии к отцу Константину явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними на станцию Поклевскую, в полевой штаб Красной армии. Доставленный туда, отец Константин был заперт в сторожке при пожарной охране. В ночь на 22 июля в сторожку пришли красноармейцы, чтобы совершить над невинным священником казнь.

Памятный крест на месте мученической кончины о. Константина

Перед смертью батюшка был подвергнут жестоким мучениям: «борода вырвана с мясом», «кожа на лбу надрезана и задрана, на ладонях мягкие места срезаны, сухожилия на костях рук перерезаны». Свидетелем мучений был ночной сторож. Он слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить, а не мучить. Смерть не пугала мужественного страдальца, претерпевшего такие страшные пытки, она была для него скорее избавлением. Святитель Иоанн Златоуст так писал о венце мученичества, которого сподобился и отец Константин: «Великое дело — видеть палачей, стоящих вокруг и терзающих ребра. <…> Когда чувство уже притупилось от разнообразных мучений, то и смерть кажется уже не страшною, но некоторым освобождением и отдохновением от налегающих бедствий».

Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом. Но Господь, говоря словами святителя Иоанна Златоуста, облёк Своего служителя в «великий погребальный покров — мученичество», украсил «одеждою, драгоценнейшею всякой царской багряницы, всякой драгоценной порфиры..».

Священномученик Константин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 17 июля 2002 г.

Текст жития предоставлен Комиссией по канонизации святых Екатеринбургской епархии

Собор Екатеринбургских святых

http://orthodox.etel.ru/2009/28/_konstantin.htm