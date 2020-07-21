Священномученик Феодор Распопов родился 7 февраля 1891 года в селе Покровском Тобольской губернии в семье крестьянина Ивана Ферапонтовича Распопова и его супруги Дарьи Яковлевны. Мальчика крестили в местной церкви 9 февраля.

В родном селе Фёдор жил до 1906 года, а в пятнадцать лет поступил в первый класс Тобольской Духовной семинарии. Учился Фёдор хорошо и в июне 1912 года закончил семинарию с отличием, заняв по результатам выпускных экзаменов второе место в табеле успеваемости. При семинарии работал проповеднический кружок, в котором Фёдор с удовольствием занимался, и ему часто доверяли выступать с проповедями в храмах города Тобольска.

Закончив семинарию, Фёдор Иванович поступил в Казанскую Императорскую Духовную академию. Но проучился всего год и в сентябре 1913-го подал ректору прошение об увольнении из числа студентов «в связи с желанием служить в Тобольской епархии».

Он женился на сестре однокурсника по Тобольской семинарии — Марии Родионовне Марковой, в 1914 году у них родился первый сын, Александр, а в 1915-м — второй, Антонин.

5 ноября 1913 года Фёдора Ивановича определили на священническое место к церкви села Гаевского Верхотурского уезда Пермской губернии. 15 ноября того же года во время Божественной литургии в Скорбященской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря его рукоположил в сан диакона преосвященный Митрофан (Афонский), епископ Екатеринбургский и Ирбитский. А через два дня во время Божественной литургии в крестовой церкви Екатеринбурга отец Фёдор был рукоположен в сан священника и получил назначение в Николаевскую церковь села Елкинского Верхотурского уезда. Одновременно он стал преподавать Закон Божий в Елкинском и Глубоковском училищах.

Через три с половиной года, 12 мая 1917 года, батюшку был назначен священником в Михаило-Архангельскую церковь села Туринская Слобода Туринского уезда Тобольской губернии, а в марте 1918 года он занял должность благочинного и председателя благочиннического совета 4-го благочиния Туринского уезда. Тогда же, в марте 1918-го, прихожане церкви Нижне-Туринского завода Верхотурского уезда выразили желание иметь вторым священником в храме в честь Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого именно отца Феодора. Согласие Тобольской Духовной консистории было получено. Указом Преосвященного Григория (Яцковского), епископа Екатеринбургского и Ирбитского, от 20 июня/3 июля 1918 года отец Феодор вновь был принят на службу в Екатеринбургскую епархию с определением на священническое место при Нижне-Туринской церкви в честь Трёх Святителей. Однако на новом месте батюшке служить не пришлось.

В июле 1918 года к отцу Феодору обратился житель села Туринская Слобода крестьянин Федот Малышев с просьбой обвенчать его, предъявив полученное в Туринске свидетельство о расторжении брака с законной женой. Отец Феодор отказался совершить таинство Венчания и объяснил Малышеву, что расторгнуть брак может лишь церковная власть. Преподав наставление о браке, батюшка посоветовал просителю с миром идти домой, забыв о незаконной женитьбе. Малышев обратился с жалобой на отца Феодора к красноармейцам, заявив им, что отец Феодор не признаёт советской власти. Вооружённые солдаты вломились в квартиру священника. Отрядом командовал прихожанин Туринской церкви Николай Саввинович Обросов.

— Теперь жизнь твоя в моих руках, — злорадно говорил он своему духовному отцу. — Что хочу, то с тобой и сделаю.

— Ошибаешься, — отвечал ему отец Феодор, — все мы во власти Божией, и без воли Его не падёт даже волос с головы нашей.

Отца Феодора арестовали. Первое время он находился в помещении волостного правления, терпя там всевозможные насмешки и издевательства. Прихожане, узнав о случившемся, хотели хлопотать об освобождении священника, но, напуганные сельским писарем, ничего не предприняли для доброго дела. Вскоре батюшку перевели в Туринскую тюрьму, где он просидел четверо суток. Всё время после ареста отец Феодор был спокоен, даже утешал других.

— Не печальтесь обо мне и не бойтесь, — говорил он близким своим, беспокоившимся за него, — дело скоро выяснится, и я вернусь к вам живой и невредимый.

По словам очевидцев, отец Феодор до последней минуты не терял бодрости и спокойствия духа, рассеивая этим тревогу и волнение окружающих.

Вечером в субботу 7/20 июля отец Феодор участвовал в богослужении, пел на клиросе. После всенощного бдения, в 23 часа, в камеру к заключённым ввалились девять пьяных большевиков во главе с комиссаром Обросовым. Схватили восемь человек, вывели их на тюремный двор и поставили у стены. Намерение представителей советской власти было ясно, потому что некоторые из них исступлённо кричали: «Крови, крови!».

Из всех несчастных один отец Феодор сохранял душевное равновесие и утешал других: «Не бойтесь, надейтесь на Бога». Когда заключённые стояли у стены и ожидали своей участи, батюшка вполголоса прочёл им всем отходную.

После первого выстрела упал старик еврей, забившись в предсмертной агонии, — изверги добили его прикладами. Вторым стоял отец Феодор. Убийцы потребовали выкуп, сказав: «Даёшь тысячу рублей».

— Я верю, что на небе есть Бог, а на земле справедливость, жизнь за деньги я себе покупать не буду. Телом я не торгую, а над душой моей вы не имеете власти, — ответил отец Феодор.

Некоторые из очевидцев утверждают, что выкупа со священника не просили, но истязали побоями. Шесть раз в него стреляли, но пули попадали в наперсный крест. После каждого выстрела он осенял себя крестным знамением, спокойно говоря: «Да будем живы». «Этот поп — какой-то, видно, святой, — и пуля его не берёт», — злились красноармейцы. Тогда к батюшке подскочил Обросов. Ударил по щеке и крикнул: «Вот ты Богу молился, но Он тебе не поможет, а я бы мог спасти». Палачи, богохульствуя и ругаясь, сорвали с мученика крест; прицеливаясь в свою жертву, кощунствовали: «А ну, посмотрим теперь, спасёт ли тебя твой Бог!». Отец Феодор вместо ответа благоговейно перекрестился.

Грянул седьмой выстрел, и батюшка упал на землю, одежду залила кровь. Его смерть была мгновенна. Это случилось в ночь на 8/21 июля 1918 года.

После отца Феодора застрелили ещё одного человека, а остальные откупились деньгами. Убитых палачи бросили в вырытую заранее яму, причём даже над мёртвым телом священника надругались: его скинули в яму, схватив за волосы.

«Так кончил жизнь свою достойный пастырь отец Феодор, уважаемый и почитаемый всеми. Ему было всего лишь двадцать семь лет, и при его дарованиях (он был прекрасный проповедник) и образовании (вышел со второго курса Казанской духовной академии) он мог бы много потрудиться на пользу Христовой Церкви и на благо своего прихода. Но Господь судил иначе. Отец Феодор умер героем-мучеником, пострадав за правду, за Церковь Православную, охраняя и защищая её уставы», — писали «Тобольские Епархиальные ведомости».

15/28 июля тело убиенного отца Феодора из тюремной могилы было перенесено в собор; народа было много, его отпели по чину и погребли в соборной ограде. Из всех речей, прозвучавших в тот день, самую проникновенную произнёс священник Александр Буров, тоже немало пострадавший от красноармейцев и прошедший тюрьму.

Священномученик Феодор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 25 марта 2004 г.

Текст жития и фотография предоставлены Комиссией по канонизации святых Екатеринбургской епархии

Собор Екатеринбургских святых

http://orthodox.etel.ru/2009/28/_fedor.htm