Почти сто лет назад, жарким летом 1918-го сотни новомучеников претерпели страдания и смерть за Христа. Святые Царственные Страстотерпцы, преподобномученицы Великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара, священники, иноки, миряне… 20 июля мы празднуем память одного из них — священномученика Павла Чернышёва, простого сельского священника, который с мужеством перенёс страшные мучения за Христа и стал небесным хранителем Уральской земли и Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря.

Павел Иванович Чернышёв родился 29 декабря 1861 года в селе Новом Камышловского уезда в семье потомственного священника Иоанна Никитича Чернышёва и его супруги Александры Александровны (в девичестве — Смышляевой). У отца Иоанна было одиннадцать детей: четверо сыновей — Афанасий, Павел, Аркадий и Михаил и семь дочерей — Галина, Екатерина, Татьяна, Анна, Любовь, Елизавета и Мария. Всем своим сыновьям отец Иоанн постарался дать хорошее образование: старшие, Павел и Афанасий, окончили Уфимскую духовную семинарию, средний сын, Михаил, — Екатеринбургское духовное училище, а младший, Аркадий, — духовную семинарию в Тобольске. Все они впоследствии стали священнослужителями: известно, что отец Афанасий и отец Аркадий Чернышёвы в течение многих лет служили в Петропавловском храме посёлка Полевской завод, а отец Михаил Чернышёв перед революцией был диаконом в Афанасие-Кирилловской церкви села Боевского. Почти все дочери отца Иоанна окончили Екатеринбургское епархиальное женское училище и стали учительницами, трое из них вышли замуж за будущих иереев.

Сын о. Павла Николай

Павел Иванович был самым старшим из братьев Чернышёвых. После окончания Уфимской духовной семинарии он вступил в брак с девицей Еликонидой Петровной, происходившей из богатой купеческой семьи, проживавшей в Западной Сибири. Супруга его была интеллигентной и хорошо образованной: она преподавала немецкий и французский языки. К сожалению, у неё было серьёзное заболевание, из-за которого она могла умереть во время родов, поэтому, по воспоминаниям родственников, перед появлением на свет каждого нового младенца она ездила в Сибирь прощаться с родными. Всего в семье Чернышёвых было трое детей: дочери Наталья и Елизавета и сын Николай. Всем им родители постарались дать хорошее образование: Николай стал юристом, а обе дочери учились в Екатеринбургском епархиальном женском училище.

В 1886 году Павел Иванович был рукоположен во священника, а с 1895 года вплоть до мученической кончины совершал своё служение в посёлке Ново-Уткинский завод Екатеринбургского уезда. Служил он в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Единственная известная фотография отца Павла (второй слева), рядом с ним — его дочь Елизавета

Отец Павел Чернышёв исполнял свои священнические обязанности с большим усердием, за что неоднократно удостаивался церковных наград. Как сообщалось в печати, за бескорыстие его любили и глубоко уважали прихожане. По воспоминаниям родственников, он был строгим, благородным человеком, с любовью соблюдал все церковные установления.

В 1908 году батюшку постигло тяжёлое горе: при родах четвёртого ребёнка скончалась его супруга, матушка Еликонида. Погребена она была на кладбище Ново-Уткинского завода. В том же году умер и его отец — иерей Иоанн Чернышёв. Мать же его — Александра Александровна прожила гораздо дольше, она скончалась в 1934 году в возрасте 90 лет. Её прах покоится на Ивановском кладбище г. Екатеринбурга.

Перед революцией отец Павел жил в Ново-Уткинском заводе один: сын Николай учился в Перми, старшая дочь Наталья вышла замуж за инженера, работавшего на строительстве железной дороги Москва — Владивосток, и уехала с ним в Новосибирск, а младшая, Елизавета, обучалась в Екатеринбургском епархиальном женском училище. В 1917 году она вышла замуж за молодого фельдшера Германа Николаевича Армишева. Молодожёны собирались переехать в Екатеринбург, где Герман Николаевич уже строил свой дом и откуда он сам был родом. Однако этим планам не суждено было сбыться: спокойное течение жизни было прервано революцией и последовавшими за ней переменами.

Летом 1918 года Урал оказался в эпицентре гражданской войны. Ново-Уткинский завод располагался на пути наступления белочехов, стремившихся к Екатеринбургу. Естественно, что обстановка в посёлке стала очень напряжённой. Отношение красных к населению вообще было в то время очень злобным; почти везде, где появлялись красноармейские части, производились аресты священнослужителей, сопровождавшиеся издевательствами и глумлением над ними. Произнесение проповеди, совет на исповеди, беседа с прихожанами могли стать для людей, потерявших веру в Бога, поводом к тому, чтобы обвинить служителя Церкви в «контрреволюционности» и предать его мучительной смерти.

В июне 1918 года красные объявили в Ново-Уткинском заводе мобилизацию, однако, как и везде, мужчины не спешили вступать в ряды Красной армии. Тогда по указанию председателя местного Совдепа были арестованы местные «антибольшевистские деятели» села, к которым красные отнесли и отца Павла Чернышёва с сыном Николаем и зятем Г. Н. Армишевым. Узников увезли в Екатеринбург, где они были заключены в здании гостиницы «Американская». Пробыв неделю в заключении, все они получили освобождение: как отмечалось впоследствии в местной печати, члены Уральской областной ЧК, несмотря на всё желание как-то наказать их, так и не смогли придумать состав преступления. Бывшие узники тотчас же возвратились в родной посёлок, однако радость их была недолгой.

Вскоре состоялся повторный арест священника и других жителей Ново-Уткинского завода. По рассказам родственников, перед арестом батюшка, его дочь Елизавета с мужем, сын Николай, ничего не подозревая, ужинали у себя дома. В это время на пороге появились представители местного совдепа, пришедшие за отцом Павлом. «А за что?! За что вы хотите арестовать невинного священника?» — вступился за него Герман Николаевич. «Ах, вам надо знать?!» — закричали те — и забрали снова всех троих: отца Павла, Германа Армишева и Николая. Всех их, вместе с другими арестованными, отвезли в Екатеринбург, передав в распоряжение Екатеринбургского уездного совдепа. Заключены узники были, вероятно, в арестный дом на Ночлежной площади. Елизавета в те дни часто навещала своего отца и мужа, а однажды, приехав, уже не застала их в арестном доме: 20 июля (н.ст.) узники были вызваны в совдеп и затем расстреляны.

Как писала позднее газета «Уральская жизнь», председатель совдепа Мухин и член его Старков «набросились на арестованных, долгое время издевались над ними, особенно над священником». Среди них помимо отца Павла, его сына Николая и зятя Германа, оказались штабс-капитан К. И. Ждановских и Б. А. Егоров, только что вернувшиеся с фронтов Первой мировой войны и имевшие множество ранений; братья Егорова — К.А. и В.А. Егоровы, последний из которых был юнкером Иркутского военного училища; заведующая Ново-Уткинским двухклассным училищем Федотова; служащий лесного ведомства Ф.И. Малинин; крестьянин К.В. Логиновских; инженер путей сообщения И.И. Вылежаев и другие. В совдеп был вызван отряд красноармейцев, под командованием Ивана Костромина, состоявший из рабочих суконной фабрики Злоказова, которым было приказано вести арестованных на окопные работы под село Арамильское; однако при этом красноармейцам было дано и некое тайное распоряжение. Арестованные шли бодро, ничего не подозревая. Не доходя километров пяти до села Арамильского, около реки Сулимовки, из толпы красноармейцев, шедших на расстоянии пяти-шести шагов позади арестованных, послышался внезапный окрик: «Не разговаривать и не оглядываться!» Вслед за этим грянули выстрелы. Отец Павел и трое из его спутников были убиты сразу же. Герман Николаевич Армишев, сильно раненный в руку, побежал, но от потери крови вскоре потерял сознание и был добит нагнавшими его красноармейцами. Николай Павлович Чернышёв и ещё один узник бросились бежать в разные стороны и, несмотря на то, что по ним был открыт сильный огонь, спаслись.

Через несколько дней после этих трагических событий, 25 июля, в Екатеринбург вступили части 3-го Чехословацкого стрелкового полка и оренбургских казаков под общим командованием полковника С. Н. Войцеховского. Власть перешла в руки белых.

Одной из важнейших задач новой власти стало достойное погребение тех, кто погиб от рук большевиков. Останки отца Павла Чернышёва и других убитых были обнаружены лишь через месяц после расстрела. 24 августа 1918 г. состоялось их погребение. Около одиннадцати часов дня за городом, на Уктусском тракте, гробы с телами убиенных были торжественно встречены местными жителями. Многочисленная процессия во главе с духовенством и в сопровождении военных частей медленно двинулась к Ново-Тихвинскому женскому монастырю. Здесь отца Павла и остальных погибших торжественно отпели в Александро-Невском соборе обители и похоронили на кладбище монастыря в общей братской могиле в отдельных гробах.

Первоначально родственники убитых часто посещали могилы своих близких: приезжала на кладбище и дочь отца Павла Елизавета. По воспоминаниям внучки священника, она украшала могилу отца и мужа цветами и горько плакала. Однако дальнейшая судьба погребений оказалась печальной. Летом 1919 года Екатеринбург был вновь занят красными. В начале 1920-х годов Ново-Тихвинский монастырь был закрыт, над могилами разбит парк, и таким образом они были утрачены.

Много горя и скорбей пришлось перенести родственникам замученного священника. Николай Павлович отступал с белыми до Новосибирска, где остался жить у старшей сестры Натальи и устроился работать извозчиком — при том, что по образованию он был юристом. Впоследствии он женился и имел сына Юрия.

Дочь батюшки Елизавета Павловна, в то время, когда произошла трагедия, была беременна. В декабре 1918 года она родила первенца — дочь Нину. Новая власть лишила вдову с младенцем жилья: они вынуждены были скитаться из дома в дом и очень бедствовали. Первоначально Елизавета Павловна работала в Ново-Уткинском заводе учительницей, а в 1924 году вторично вышла замуж — за преподавателя Константина Климентьевича Овчинкина, по воспоминаниям близких, очень доброго и кроткого человека. Они уехали в Ревдинский завод, где через год у них родилась дочь Наталья. Елизавета Павловна всю жизнь проработала в начальной школе, веру сохраняла, но глубоко втайне, опасаясь даже дочерям рассказывать об их дедушке — священнике. Она всю жизнь боялась, что и её репрессируют власти, как дочь и супругу «врагов народа», что дети останутся сиротами. Скончалась она в 1991 году в возрасте 92 лет в Краснодарском крае, куда вся семья Овчинкиных переехала в 1937 году из-за начавшихся повсеместно арестов.

Священномученик Павел прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 19 июля 2002 г.

Собор Екатеринбургских святых

http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/archives/events/28/

http://orthodox.etel.ru/2009/28/_pavel.htm