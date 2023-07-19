Преподобномученик Евфимий родился в 1875 году в деревне Буда Монастырская Калужской губернии в семье зажиточного крестьянина Алексея Павловича Любовичева. Отец скончался, когда мальчику исполнилось тринадцать лет, и он стал жить у брата и жил здесь до тех пор, пока не пришёл срок идти на военную службу. Отслужив в армии, Евфимий в 1902 году поступил в Оптину пустынь и 31 августа 1910 года был зачислен послушником в число братии. У него было сильное желание подвижнической жизни, хотелось подражать древним отцам-пустынникам, и он списался с помещиком Кашкиным, лес которого граничил с владениями Оптиной, и испросил у него позволения поселиться в принадлежащем ему лесу. В благодарность он обещал помещику выдолбить гроб из цельной сосновой колоды: сам представляя главным — христианский подвиг и память о смерти, он и о других думал, что они мыслят так же. В этом лесу, в трёх верстах от Оптиной, Евфимий построил себе келью и, не спрашивая на то разрешения монастырского начальства, туда удалился.

На следующий день по его уходе настоятель Оптиной пустыни архимандрит Ксенофонт распорядился привезти его в монастырь. Здесь он постарался объяснить послушнику, опираясь на учения святых отцов, об опасности его положения, «о могущих быть в пустыне вражеских искушениях». Архимандрит убеждал его быть послушным уставу монастыря. Он и старшая братия увещевали послушника Евфимия «остаться в общежитии с братией, но он, отвергая всё это, остался при своём убеждении», подал прошение об исключении его из братства, и Калужская духовная консистория постановила уволить его из Оптиной Пустыни. Через некоторое время он снова был зачислен в состав братии и состоял келейником у иеросхимонаха Анатолия (Потапова), старца Оптинского.

В 1914 году, в связи с началом Первой мировой войны, он был снова призван в армию, служил в лазарете и попал в плен. По окончании войны в 1918 году он вернулся в Оптину, но монастырь вскоре был закрыт и превращён в музей, в котором он проработал до 1920 года, а затем поселился в городе Козельске, выполняя различные работы.

В июне 1930 года монах Евфимий отправился к архиепископу Смоленскому Серафиму (Остроумову). Архиепископ Серафим еще в бытность свою студентом Московской духовной академии приезжал в Оптину пустынь для ознакомления с порядком бого­служения в пустыни и монашеской жизнью. Во время жизни в Оптиной и в скиту он посещал все монастырские богослужения и принимал участие в чтении и пении наряду с братией. Приняв монашеский постриг и священный сан, иеромонах Серафим про­должал приезжать в Оптину, за богослужениями читал каноны и поучения, принимал участие в совершении богослужений и, в частности, с иеромонахом Анатолием (Потаповым), келейником у которого был послушник Евфимий. Знакомый с ним по Оптиной пустыни архиепископ Серафим и рукоположил его во иеромонаха к Спасо-Преображенскому храму в городе Спас-Деменске. После рукоположения владыка, зная, что оптинский монах был человеком ревностным и прямым, и поддерживая этот его настрой, обратился к отцу Евфимию с напутственным словом, в котором призвал его служить верой и правдой Церкви Православной и благословил смело проповедовать в защиту веры Христовой.

В Спас-Деменске иеромонах Евфимий прослужил три меся­ца; в это время освободилось место священника в храме святите­ля Николая Чудотворца в селе Боброве, неподалеку от его родно­го села, и он переехал туда. Но недолгим было его служение здесь. 16 марта 1931 года он был арестован, заключен в брянскую тюрьму и на следующий день допрошен.

В Спас-Деменске отец Евфимий прослужил три месяца; в это время освободилось место священника в селе Боброво, неподалёку от его родного села, и отец Евфимий переехал туда. Но недолгим было его служение. 16 марта 1931 года он был арестован, заключён в брянскую тюрьму и на следующий день допрошен.

Следователь предложил ему рассказать о священнике из соседнего села Николае Мансветове, который также был арестован. Отец Евфимий сказал, что отец Николай человек простой и к людям относится очень хорошо, особенно к беднякам. Следователь спросил иеромонаха, что он думает относительно колхозов. «Я насчёт колхозов думаю, — ответил отец Евфимий, — что в колхоз идти не могу по слабости здоровья; колхозы зависят от Божьей воли, но в Писании я нигде не находил про колхозы, а раз нет в Пи­сании, то, значит, и колхозам не существовать».

30 марта следователь снова допросил священника, интересуясь, не агитировал ли тот среди крестьян против колхозов.

Отец Евфимий сказал:

— Ко мне на квартиру часто приходили женщины беднячки и середнячки, я вёл с ними беседу, и они меня спрашивали, идти ли в колхоз или нет. На их вопросы я отвечал, ваша воля, хотите — идите, но в Писании про колхозы ничего не сказано, а раз это не сказано в Святом Писании, значит это не от Бога, а от дьявола… А что я отсидел в тюрьме тринадцать дней, я очень доволен, ибо страдаю за веру, и в Писании сказано — страдать за веру, — добавил он.

— Признаёте ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении в групповой антисоветской деятельности, направленной к подрыву и свержению советской власти путём использования бедняков и середняков для антисоветской агитации?

— Виновным я себя не признаю, против советской власти я не агитировал и мероприятиям советской власти не противодействовал. В своё оправдание показываю: я служил верой и правдой вере Христовой и всегда говорил, что все лишения происходят по воле Божьей и мы должны терпеть до смерти. Советская власть в России — это испытание от Бога, и советская власть в России — наказание от Бога народу русскому, который забыл веру Христову, забыл Царя Небесного и Его помазанника на земле.

— Чем вы можете пополнить следствие? — спросил его напосле­док следователь.

— Больше показать ничего не могу и следствие пополнить ни­чем не желаю, — ответил отец Евфимий.

Летом 1931 года в брянской тюрьме резко участились случаи заболевания туберкулёзом, заболел и отец Евфимий. 15 июля его поместили в тюремную больницу в тяжёлом состоянии. 19 июля 1931 года иеромонах Евфимий скончался, пройдя до конца путь исповедника Христова.

Преподобномученик Евфимий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 6 октября 2005 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1» Тверь. 2016. С. 205−210