Священномученник Геннадий Иванович Здоровцев родился в 5.07.1868 г. в семье священнослужителя в селе Спасское-на-Элноти Любимского уезда Ярославской губернии. 28.06.1888 он окончил курс Ярославской Духовной Семинарии и сталучителем Рыловского начального земского училища Даниловского уезда.

3 марта 1891 г. Геннадий Иванович был рукоположен во иерея епископом Угличским Амфолохием (Сергеевским-Казанским) к церкви села Шарны Любимского уезда, а в 1895 году к тому же назначен заведующим и законоучителем местной церковно-приходской школы. С 1904 по 1907 год состоял членом благочиннического совета 2-го округа Любимского уезда. 1.05.1908 г. резолюцией Ярославского архиепископа свт. Тихона (Беллавина) перемещён в ярославский кафедральный собор. Был членом попечительства об учениках Ярославской Духовной Семинарии и членом-казначеем епархиального училища. В 1914 году в связи с уходом за штат протоиерея Александра Автономовича Смирнова († 1915 года), определён настоятелем церкви Владимирской иконы Божией Матери в Ярославле.

В 1918 году, во время Ярославского восстания, с колокольни его храма белогвардейским пулемётчиком вёлся обстрел наступавших отрядов Красной армии Неймана и Полякова. 18.07.1918 г. отец Геннадий был расстрелян красногвардейцами вместо успевшего скрыться пулемётчика.

Священномученник Геннадий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

Собор новомучеников Ростово-Ярославских