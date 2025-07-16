Архиепископ Антоний (в миру Николай Михайлович Быстров) родился 11 октября 1858 года в селе Нюба Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Будущий архипастырь окончил Вологодскую Духовную семинарию. Женился. В 1882 году был рукоположен во священника. Овдовев, отец Николай в 1888 году принял монашеский постриг с именем Антоний, и дальнейшее его служение Богу продолжилось в монастырях Вологодской епархии. 17 января 1910 года была совершена его хиротония во епископа Вельского, викария Вологодской епархии.

В марте 1921 года владыка Антоний стал епископом Архангельским и Холмогорским. Его предшественник, епископ Павел (Павловский), был заключён на длительный срок в тюрьму по приговору Московского ревтрибунала как один из руководителей архангельского «Союза духовенства и мирян».

Это были трудные годы. В Церкви наметился раскол. Вспыхнувшая гражданская война захлебнулась людской кровью. Свергнутая кое-где советская власть вновь стала утверждаться, в том числе и на земле архангельской. Следы этого утверждения обозначились расстрелами ею недовольных, концлагерями и лагерями принудительных работ. Сердце владыки сжималось от боли к этим страдальцам. Не раздумывая, он начал помогать в темницах сущим. Организовал нечто вроде кассы взаимопомощи для духовенства и монашествующих из числа ссыльных и заключённых. Нуждающимся оказывалась помощь деньгами, продуктами питания. Каждый приход вносил свою лепту в благое дело. Горячо откликнулись православные Архангельской епархии на воззвание Святейшего Патриарха Тихона помочь голодающим. Преосвященный Антоний нашёл такие слова для своей паствы, что переводы с пометкой «для голодающих Поволжья» пошли от церквей и монастырей Архангельской епархии не только на его имя, но и самому Патриарху.

Чуть больше полугода прошло с тех пор, как епископ Антоний возглавил Архангельскую кафедру, а уже был взят властями на заметку. 27 декабря 1922 года Владыка Антоний был выслан в Нарымский край на 3 года. Наказание Архангельский архипастырь отбыл полностью без скидки на сан и свой 67-летний возраст.

В начале 1926 года епископ Антоний возвратился в свою епархию и сразу же принялся за продолжение того благого дела, которое было прервано ссылкой. Монахини и прихожане в церквях вновь начинают сбор для заключённых денег, масла, крупы, муки, одежды. Его квартира стала тем местом, где прибывавшее в ссылку духовенство могло получить деньги, продукты питания, одежду. Отсюда, из квартиры епископа, регулярно отправлялись в концлагери посылки, письма, денежные переводы.

7 октября 1926 года владыку вновь арестовали, обвинив в том, что «…он возглавил контрреволюционную группу архангельского духовенства и мирян, стоящую на платформе неповиновения советской власти». Через некоторое время из тюрьмы его освободили, поскольку «…благодаря его преклонному возрасту, не может уклониться от следствия и суда». 4 февраля 1927 года особое совещание коллегии ОГПУ вынесло решение прекратить дело, так как очень многие заступались за епископа.

Вскоре епископ Антоний получил Указ из Священного Синода о возведении в сан архиепископа всего Северного края, в который, кроме Архангельской губернии, входили ещё Вологодская, Северо-Двинская губернии и автономная область Коми.

4 декабря 1930 года после службы праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы состоялось братское чаепитие сослуживших клириков. Вместе с владыкой разделили праздничную трапезу ссыльные епископы Иннокентий (Тихонов), Тихон (Шарапов), весь клир церкви, все ссыльные священники, кто был на богослужении. Не знал владыка, что эта праздничная трапеза в его жизни последняя, как и Рождество и Крещение того года.

Арестовали его 23 января 1931 года. Плохое питание, вопиющая антисанитария подорвали и без того слабое здоровье архипастыря. 16 июля 1931 года врач тюремной больницы констатировал наступление смерти. Тюремная камера стала последним пристанищем архиепископа Антония (Быстрова). Тело было предано земле на Вологодском кладбище. Спустя некоторое время владыка был перезахоронен на Ильинском кладбище. Как свидетельствовала народная молва, со всеми почестями, какие смогли оказать в ту тяжкую годину любимому архипастырю.

Священномученик Антоний прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 26 декабря 2006 г.

http://azbyka.ru/days/sv-antonij-bystrov