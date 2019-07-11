Священномученик Григорий родился 9 января 1893 года в селе Салмановка Наровчатовского уезда Пензенской губернии в семье крестьянина Василия Самарина. В 1914 году после окончания Пензенского духовного училища он был назначен псаломщиком в церковь святого Архистратига Михаила, причт которой духовно окормлял военнослужащих 11-го Туркестанского стрелкового полка в городе Керки Закаспийской области. В 1914 году началась Первая мировая война, и Григорий был призван в армию и служил до 1918 года рядовым.

В 1919 году Григорий Васильевич был назначен псаломщиком в Покровскую церковь села Высокое Чимкентского уезда Сыр-Дарьинской области и 9 февраля 1920 года рукоположен во диакона. 27 сентября 1922 года он был назначен диаконом к Иосифо-Георгиевской церкви в городе Ташкенте. С 3 августа 1923 года диакон Григорий стал служить в храме Архангела Михаила в родном селе Салмановка. 9 мая 1925 года он был переведён в Вознесенскую церковь в город Беднодемьянск (ныне город Спасск) Пензенской губернии.

9 июля 1931 года диакон Григорий был назначен служить в церковь святых мучеников Адриана и Наталии в городе Лосиноостровске Московской области. 26 августа 1933 года он был награждён двойным орарем. 20 апреля 1935 года отец Григорий был переведён в Петропавловский собор в город Коломну, где прослужил до кровавых гонений 1937 года.

«Коломенским районным отделом управления НКВД по Московской области, — писали сотрудники НКВД, — вскрыта и ликвидируется контрреволюционная церковно-монархическая организация… В своём составе контрреволюционная церковно-монархическая организация насчитывает до пятидесяти человек — из числа духовенства, бывших людей, кулаков раскулаченных и активных церковников».

10 августа 1937 года среди других был арестован и заключён сначала в коломенскую, а затем в Таганскую тюрьму в Москве и диакон Григорий Самарин.

Против него подписались под протоколами допросов свидетели, иные не читая их, как священник Петропавловского собора, в котором служил диакон, благочинный церквей города Коломны. Он показал, будто бы диакон Григорий говорил, что «коммунизм есть общность даже и жён, большевики из русского народа хотят сделать безвольного раба, который бы им беспрекословно во всём подчинялся и исполнял их прихоти. Большевики затягивают петлю на шее русского народа, но как бы они не просчитались и не попали в неё сами».

Допросы в Коломенском отделении НКВД были в то время круглосуточными. Следователи беспрестанно заполняли те или иные протоколы допросов. Дежуря поочерёдно, они беспрерывно требовали от арестованных поставить подпись под лжесвидетельствами. Некоторые из арестованных тогда в Коломне подписали лжесвидетельства против себя и других, иные отказались.

Диакон Григорий был допрошен сразу же после ареста.

— Вы арестованы как участник контрреволюционной организации. Вы подтверждаете это?

— Нет, участником контрреволюционной организации я не являюсь.

— Вы лжёте перед следствием, следствие располагает материалами, изобличающими вас в участии в контрреволюционной церковно-монархической организации. Требую от вас правдивых показаний по этому вопросу! — заявил следователь.

— Я подтверждаю свой предыдущий ответ. Участником контрреволюционной церковно-монархической организации я не являюсь! — решительно возразил диакон.

Следователь стал зачитывать диакону показания лжесвидетелей, но отец Григорий все их отверг. Затем начался круглосуточный допрос со сменой следователей, и 29 августа был составлен очередной протокол допроса.

— На протяжении нескольких дней вы упорно продолжаете скрывать от следствия своё участие в контрреволюционной церковно-монархической организации. Требую прекратить ваше запирательство и приступить к исчерпывающим показаниям, — заявил следователь.

— Я дал показания и считаю их исчерпывающими и больше показать ничего не могу и виновным себя… не признаю.

5 сентября диакон Григорий был допрошен в последний раз.

— Вы обвиняетесь как участник контрреволюционной группировки. Требуем от вас показаний.

— Я ни в какой контрреволюционной организации не состоял и антисоветской деятельности не вёл.

Этим допросом следствие было закончено. Большинство тех, кто подписал протоколы со лжесвидетельствами против себя, были приговорены к расстрелу и расстреляны. 9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила диакона Григория к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен на Дальний Восток в Бамлаг.

Диакон Григорий Самарин скончался в Бамлаге 11 июля 1940 года и был погребён в безвестной лагерной могиле.

Священномученик Григорий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 07 октября 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 515−519

Собор новомучеников и исповедников российских