Священномученик Георгий родился в 1880 году в селе Полична Брестского уезда Гродненской губернии. С 1900 года он был преподавателем в сельской школе. После окончания пастырских курсов в Москве Георгий был рукоположен во священника и в 1911 году направлен служить в Туркестанскую епархию в село Глиновка Лепсинского уезда Семиреченской области. В 1913 году отец Георгий был переведён служить в храм в селе Андреевское того же уезда и назначен в церковно-приходскую школу законоучителем и преподавателем арифметики.

В 1918 году захватившие власть в России безбожники развязали в стране гражданскую войну. Супруга священника предложила ему скрыться и переждать смутное время. Но отец Георгий сказал: «Скоро праздник Святой Троицы. Что скажет народ?» И остался.

Вскоре в село прибыл отряд Красной гвардии и установил здесь советскую власть. Отец Георгий был арестован и две недели содержался под стражей; затем его вывели к народу, чтобы собрать против него свидетельства. Однако таковых не нашлось, и священник был освобождён.

26 июня 1918 года в село вошёл другой отряд красногвардейцев, и несколько красногвардейцев сразу же направились к дому священника. Супруга священника, выйдя им навстречу, попыталась уверить их, что мужа её дома нет, но отец Георгий, выйдя вслед за нею, сказал:

— Вот я. Что вам нужно?

— Вы арестованы! — ответили ему.

Находясь под стражей, отец Георгий, не желая оставлять церковных дел в беспорядке, попросил супругу принести из храма книги записей и привёл их в порядок, а затем написал протоиерею Владимиру Цедринскому в Лепсинск письмо.

«Отец протоиерей! — писал он. — Только что приставили ко мне вооружённый караул из двух солдат. Сижу в комнате; тоскливо и скучно до боли. Мерещится смерть и приглядывается своими впалыми глазами. Жизнь прежняя проходит мысленно перед глазами. Больно сознавать, что за 18 лет служения народу получил в награду «почётный караул». Чувствую, что страдаю за веру, правду и откровенность, а также за любовь к простому народу, который по своей темноте предаёт своих лучших друзей, своих печальников, своих пастырей.

Не оставляйте сиротами жену-вдову и детей-малюток. Очень жалею, что не сумел устроить её жизнь счастливее.

Спасибо всем прихожанам, выразившим мне сочувствие в испытании… всем же остальным… да простит им Бог страшный грех предательства…

Уже сменили караул, а окончания дела не слышно…"

В тот же день после полудня в сопровождении конного конвоя священника повели на расстрел. Отец Георгий попрощался с супругой и детьми и пошёл по центральной улице села. За страшной процессией шли женщины и подростки. Дойдя до крутого берега реки, красногвардейцы спешились и вместе со священником стали спускаться к реке. Отец Георгий подошёл к воде, опустился на колени и, воздев руки к небу, стал молиться. Затем он повернулся лицом к палачам, крестообразно сложил руки на груди и, воздохнув к Богу, сказал: «Прими, Господи, мою грешную душу!»

Красногвардейцы выстрелили и убили священника. Погребение убитого пастыря совершили четыре священника из соседних сёл. Священник Георгий Степанюк был погребён на сельском кладбище. Много лет потом верующие приходили тайком на его могилу помолиться и попросить его заступничества перед Богом.

Священномученик Георгий Степанюк прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 504−506

Собор новомучеников и исповедников Российских