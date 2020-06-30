Мученица Пелагия родилась 8 октября 1901 года в селе Спирино Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Никиты Балакирева. Первоначальное образование Пелагия получила в сельской школе. Долгое время она жила вместе с отцом, помогая ему по хозяйству. В 1927 году Пелагия Нитична перешла жить в село Шарапово Егорьевского района, устроившись работать сторожем при местной Троицкой церкви. Здесь она стала помогать настоятелю протоиерею Николаю Сперанскому и со временем была избрана старостой храма.

18 ноября 1937 года вместе с настоятелем и другими прихожанами Троицкой церкви Пелагия Нитична была арестована и заключена в Таганскую тюрьму в Москве. Протокол допроса со свидетельскими показаниями против неё подписал секретарь Шараповского сельсовета. Он хорошо знал, что подписывает лжесвидетельство, но, желая избавиться от священника и активных прихожан и закрыть храм, делал это вполне сознательно.

На следующий день после ареста Пелагия Нитична была допрошена.

— Следствию известно, что вы собирали подписи под жалобой на сельсовет ввиду его отказа в постройке церковной сторожки на колхозной земле. Дайте показания по этому вопросу! — потребовал от неё следователь.

— Да, я действительно собирала подписи прихожан под данной жалобой.

— Следствию известно, что вы совместно с благочинным умышленно затягивали церковную службу с целью срыва полевых работ в колхозе. Дайте показания по этому вопросу!

— Действительно, церковные службы обычно кончались в 12 часов дня — когда были престольные праздники или исполнялись требы, чем срывались колхозные работы.

— Вы обвиняетесь в проведении антисоветской агитации. Признаёте ли себя виновной в предъявленном вам обвинении?

— Да, признаю себя виновной, что вела антисоветскую агитацию.

На следующий день снова состоялся допрос, и следователь спросил Пелагию, подтверждает ли она свои показания предыдущего дня. Осознав, что следователь затягивают её на путь опасного лжесвидетельства против себя, она заявила:

— Показания свои подтверждаю… но антисоветской агитации я не вела и виновной себя не признаю.

— На какие средства живёте? — спросил её следователь.

— Я проживаю у благочинного Сперанского на средства церковной общины.

— Какие обязанности вы выполняете в церковной общине?

— Помимо поручений священника при его службе, я исполняю обязанности церковной старосты.

27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила исповедницу к восьми годам заключения в концентрационном лагере.

В 1940 году все приговорённые по этому делу написали жалобы. Были передопрошены свидетели, некоторые из них не подтвердили данных ими ранее показаний. Несмотря на это, приговор был сочтён законным в силу принадлежности обвиняемых к Церкви, гонимой тогда безбожными властями. Пелагия Балакирева скончалась 30 июня 1943 года в концентрационном лагере в Вологодской области и была погребена в безвестной могиле.

Мученица Пелагия прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 30 июля 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 365−366