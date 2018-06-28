Священномученик Амос — священник Амос Иванов — служил в храме в селе Вахрушевское Канского уезда Енисейской губернии. Он был расстрелян большевиками в марте 1919 года (Большевики и Церковь. Доклад протоиерея В. Садовского Высшему Церковному Управлению в г. Омске. Омск, 1919. С. 24.).

Священномученик Амос Иванов причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года.

Память священномученика Амоса совершается в день его небесного покровителя — пророка Амоса.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 219.

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