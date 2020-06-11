Мученик Андрей родился 30 октября 1882 года в деревне Китенево Клинского уезда Московской губернии в крестьянской семье; отец его, Матвей Трофимов, летом занимался сельским хозяйством, а зимой разрабатывал лесные делянки. Андрей окончил сельскую школу и помогал отцу, пока не женился и не обзавёлся своим хозяйством, небогатым, но вполне, по его мнению, достаточным. В 1916 году он был призван на фронт и служил рядовым до 1917 года.

Андрей Матвеевич был прихожанином церкви Воздвижения Креста Господня в селе Воздвиженском Клинского уезда, с юности пел здесь на клиросе, был псаломщиком и регентом, членом церковного совета. Когда начались гонения на Русскую Православную Церковь, он не изменил своей вере и своим убеждениям и остался членом церковного совета и регентом.

В 1931 году советская власть стала уничтожать крестьянские хозяйства, и Андрей Матвеевич вступил в колхоз, где ему было поручено ухаживать за колхозными лошадьми.

Андрей Матвеевич Трофимов с семьей

Наступил 1937 год, власти районов и областей приступили к составлению списков на арест неугодных коммунистам людей. Обратил на себя внимание и благочестивый крестьянин, соблюдавший все церковные праздники, часто посещавший церковь и во время богослужений исполнявший обязанности регента.

Сотрудники НКВД потребовали справку на Андрея Матвеевича от председателей сельсовета и колхоза; председатель сельсовета написал, что «Трофимов после революции и до революции является активным церковником, состоял и состоит в данное время членом церковного совета, был церковным старостой. В настоящее время является регентом церковного хора и исполняет службу дьячка при церкви. Является враждебно настроенным против советской власти и колхозов». Председатель колхоза написал, что Андрей Матвеевич говорил, что ««не нужно работать в престольные праздники, а идти в церковь, а то у нас уже ничего не стало родиться за то, что вы не ходите в церковь"… Ведёт в колхозе подрывную работу… придя на собрание, бросил на стол ключи от конюшни и говорит, что «нате вам ваши ключи и ухаживайте, как хотите сами, а я работать больше не буду»».

В ноябре 1937 года сотрудники НКВД допросили свидетелей, односельчан Андрея Матвеевича. Свидетели показали, что Трофимов — человек твёрдых религиозных убеждений и по церковным праздникам сам на работу не выходит и колхозникам говорит, что работа в праздники — большой грех, что у них потому и не родится ничего, что они работают в праздники, лучше оставить в эти дни работу и идти в церковь. А по поводу смерти одной колхозницы он сказал, что вот, мол, до чего довели колхозы крестьян, что люди безвременно стали умирать, все жилы вытащили с этими колхозами, в могилу вгоняют.

14 ноября 1937 года Андрей Матвеевич был арестован и заключён в Таганскую тюрьму в Москве.

Признав на допросе, что он действительно является активным прихожанином, состоит членом церковного совета и поёт на клиросе, он, однако, отказался признать, что проводил контрреволюционную деятельность.

— Следствие располагает данными, — заявил следователь, — что вы в июле месяце сего года среди колхозников вели агитацию против колхозов и выказывали террористическое настроение против коммунистов. Подтверждаете ли вы это своё антисоветское выступление?

— Террористических настроений против коммунистов я не выказывал и агитации против колхозного строя никогда не вёл, — ответил Андрей Матвеевич.

— В октябре сего года на собрании колхозников вы отказывались от колхозной работы и выступали против колхозов? — спросил его следователь.

— Действительно, я на общем собрании колхозников бросил на стол ключи от конюшни и отказался работать в колхозе, но против колхоза я не выступал.

21 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Андрея Трофимова к десяти годам заключения, и он был отправлен в Бамлаг. Андрей Матвеевич скончался 11 июня 1938 года в Среднебельском концентрационном лагере в Амурской области и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Андрей Трофимов прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 17 июля 2006 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 268−271