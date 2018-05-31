Священномученик Михаил родился 6 мая 1873 года в селе Старая Ситня Белопесоцкой волости Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Николая Ивановича Виноградова. В 1887 году Михаил окончил Донское училище, в 1895-м году — Московскую Духовную семинарию. С 1896-го по 1902 год он был учителем в двухклассной церковноприходской школе при Вознесенской Давидовой пустыни в Серпуховском уезде; с 1902-го по 1906 год служил псаломщиком в Елисаветинской церкви на Дорогомиловском кладбище в Москве. В 1906 году Михаил Николаевич был рукоположен во священника к Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в Верейском уезде Московской губернии, с 1911 года он состоял законоучителем в Архангельской земской школе, находившейся неподалёку от монастыря.

В 1930 году отец Михаил был переведён служить в село Лисинцево Наро-Фоминского района в Знаменскую церковь, при которой жили трое сестёр из Зосимовой пустыни.

22 мая 1931 года были арестованы отец Михаил и пятеро сестёр Зосимовой пустыни, жившие в селе Лисинцеве и в соседнем селе Лукино. В тот же день были допрошены свидетели — бывший председатель сельсовета и председатель колхоза в Лисинцеве, которые показали: «Виноградов, желая привлечь в церковь больше народа, совместно с монашками вычистил в церкви всё до яркого блеска и сорганизовал из монашек и верующих хороший хор, благодаря чему количество верующих, ходящих в церковь, увеличилось, и после церковных богослужений среди крестьян селений Лукино и Лисинцево заметно создавалось антиколхозное настроение. Благодаря систематической антиколхозной агитации. Виноградова и монашек, до сих пор село Лисинцево коллективизировано только на 85%, а в Лукино до сих пор не может сорганизоваться колхоз». «Священник, по словам верующих, часто читал в церкви проповеди, от которых верующие в церкви часто плакали, какие проповеди он читал, я не знаю, но только знаю, что после богослужений антиколхозное настроение среди крестьян-единоличников усиливалось».

Через день следователь допросил отца Михаила. «Среди крестьян я агитации против советской власти не вёл, также не вёл агитации и против колхозов, — сказал священник, отвечая на вопросы следователя. — Что же касается недовольства против советской власти, то таковое я выражал, но только в присутствии одних монашек. Монашки в свою очередь тоже высказывались, что, может быть, пошлёт Бог войну, тогда будет перемена жизни».

На следующий день ему было предъявлено обвинение в том, что он «систематически вёл антисоветскую агитацию, направленную к срыву мероприятий, проводившихся советской властью в деревне». 25 мая 1931 года тройка при ПП ОГПУ Московской области приговорила священника к ссылке в Казахстан на пять лет, и он был отправлен в Алма-Ату. Священник Михаил Виноградов скончался в ссылке 31 мая 1932 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 15 апреля 2008 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). Московские Епархиальные Ведомости. № 5−6 за 2008 год

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших

http://azbyka.ru/days/sv-mihail-vinogradov