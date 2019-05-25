Священномученик Пётр родился в 1895 году в селе Никольское Даниловского уезда Ярославской губернии в семье священника Алексея Михайловича Попова.

Первоначальное образование Пётр получил в Ярославском духовном училище; в 1918 году он окончил Ярославскую Духовную семинарию и в течение трёх лет преподавал в школе, пока не уяснил окончательно, что советская школа бесповоротно захвачена богоборцами и распространять в своих стенах будет только безбожие, заражая и отравляя им души детей. Учительство же совершенное и идеальное возможно лишь пастырское, при условии, если христианские идеалы и жизнь пастыря составляют одно целое. Будущий священномученик женился на Елизавете Александровне 1900 г. р., у них родилось три дочери: Анастасия в 1918 г., Ксения — в 1923 г. и Александра в 1925 г. В 1921 году он был рукоположен во священника ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Помогалово Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии на место своего отца.

Выбрав пастырское поприще вполне сознательно, он уже не приспосабливался к гонителям, не старался угодить власть имущим, не устрашался угроз сынов мира сего и во время гонений на Русскую Православную Церковь в 1931 году был арестован по обвинению в антисоветской агитации и приговорён к трём годам ссылки в Казахстан.

В мае 1934 года отец Пётр возвратился из ссылки и поступил священником в храм в селе Вознесенье Романово-Борисоглебского уезда, переименованного к тому времени в Тутаевский район.

Вернувшись к служению у престола Божия, отец Пётр оставался всё таким же ревностным проповедником и служителем Христовым, каким был, выбирая исповеднический путь во времена начинающихся на Церковь гонений. Сохранилось несколько проповедей, сказанных им незадолго перед арестом, некоторые из которых были предъявлены ему как обвинительный материал, — гонители в данном случае и не желали скрывать, что преследуют его за веру Христову.

«Господь наш Иисус Христос, ходя по берегу моря Галилейского, увидал рыбарей Петра и Андрея, Иакова и Иоанна и позвал их следовать за Собою, — проповедовал священник. — Они тотчас оставили всё и последовали за Ним. Отчего же так скоро и охотно они пошли?

Есть минуты, когда Бог посещает человеческое сердце, — и мысль орлиным полётом стремится в безграничное небо. В эти блаженные минуты человек сразу понимает всю суету обыденной будничной жизни и сразу всем своим существом познаёт и ощущает в себе Бога.

Такое действие обыкновенно оказывает слово Божие, «живое и действенное» (Евр. 4, 12). Это же слово и озарило души первых учеников Христа. Зажглись их сердца, и преобразились они сами и пошли за Господом. И мы знаем, что они с тех пор всю жизнь служили Господу и Его святому делу водворения Царства Божия в сердцах людей. В устах их зазвучала радостная Евангельская песнь. Простые, скромные галилейские рыбаки преобразились во властелинов душ и понесли всему миру радость. Действия Духа Божия, Духа благодати, неуловимые для обыкновенного человеческого наблюдения, они касаются самой глубины души, самых внутренних основ её. Царство Божие не приходит приметным образом — это действия таинственные и состоят в пересоздании и оживотворении внутренней жизни человека. Со дня призвания Господом апостолов в их жизни началась весна.

На них повеяло дыхание весны Святого Духа, оживляющее и благословляющее их внутреннюю жизнь. Прошедшее для них было ночью, а теперь наступил день, великий день вечной жизни. Что прежде звало и манило их к себе — семья, материальное обеспечение, сытое счастье — всё это представлялось им теперь пустым сном и заменилось тесным и искренним общением со Христом Сыном Божиим. Все прежние цели жизни, которым они служили, исчезли для них. Это состояние апостолов превосходно выражено святым апостолом Павлом, который говорит: «Всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор» (Фил. 3, 8). И святые апостолы, пользуясь вещественными благами мира, были как не пользующиеся и смотрели на них как на вещественное приложение, подаваемое от Господа, Который питает, греет и одевает всё видимое царство мира сего, — тем более им, ищущим Царствия Божия и правды Его, по неложному обещанию Спасителя приложится всё необходимое для поддержания их телесной жизни. Потом эта вера, надежда и любовь к Богу возросла и окрепла в них настолько, что они, облечённые силою свыше, благодатью Святого Духа, стали явственно и ощутительно чувствовать невидимые действия Святого Духа и стали мыслить и говорить, чувствовать и действовать, как Дух Божий давал им провещевать. И с тех пор водимые Духом Святым апостолы пронесли евангельскую весть по всей вселенной, и из принявших её народов образовалось Царствие Божие на земле, или Святая Церковь Христова…

И мы, христиане, причастники сего Царствия Божия, через Таинство Крещения введённые в Церковь Христову и получившие печать дара Духа Святого и теснейшим образом соединяющиеся со Христом в святейшем Таинстве Тела и Крови Христовой и по примеру святых апостолов призванные следовать за Христом, должны словом и делом исполнять учение Христово и не расточать даров Святого Духа на дела тьмы века сего. А дела тьмы кому неизвестны? Они теперь на каждом шагу. Назову главнейшие из них: удаление от Бога и Его Святой Церкви, разврат, гордость людей мира сего, а отсюда и всё прочее — воровство, пьянство, ненависть, убийство и прочее. Итак, возлюбленные о Господе, «блюдите себе како опасно ходите, не якоже немудрии, но якоже премудрии, ибо дни лукавы суть» (Еф. 5, 15−16). Да будет с вами Господь. Ему же честь и поклонение во веки веков. Аминь" (здесь и далее цитаты из Архива УФСБ России по Ярославской обл. Д. С-4191; конверт с вещественными доказательствами).

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — проповедовал отец Пётр в Неделю Всех святых. — «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10, 32−33).

Эти слова ныне читанного Евангелия научают нас, что если кто в настоящей жизни признает Иисуса Христа пред людьми своим Господом и Искупителем, то Он в будущей жизни пред Отцом Небесным признает того Своим учеником, и напротив, если кто в настоящей жизни пред людьми не признает Его своим Господом и Искупителем, то Он в будущей жизни пред Отцом Небесным не признает того Своим учеником и отречётся от него. Кто же это те, которые не признают Господа Иисуса Христа своим Господом и Искупителем, которые пред людьми отрекаются от Него?

Есть вольнодумцы, есть закоснелые и нераскаянные грешники, которые, хотя и называются христианами, но и мыслят не по-христиански, и беседуют не по-христиански, и живут не по-христиански. По их рассуждениям и по их жизни видно, что они и словом и делом не исповедуют Христа своим Господом и Искупителем, видимым образом отрекаются от Него, отрекаются от следования Его Божественному учению. Кто отрекается от Христа и Его учения ради любви или угождения своим родным, тот не достоин именоваться учеником Христовым. «Кто любит отца или мать… сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.10, 37]. Итак, Господь требует от истинных христиан, чтобы они твёрдо исповедовали Христа и Его учение исполняли, хотя бы пришлось для этого отказаться от последования самым близким и родным, если они отводят от Христа и ведут к погибели души. Скажешь, тяжело нести иго Христово? Да, нелегко оно — но для тех, кто не прибегает за помощью ко Христу и не укрепляет себя благодатными Таинствами Святой Церкви. Да, для тех не только тяжело, но и невозможно нести иго Христово, потому Господь и говорит: «кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38). Не тот хорошим считается кормчий, который в тихую погоду благополучно к намеченной пристани ведёт своё судно, но тот, кто умеет им править в бурю и непогоду. Так и христианин: когда на него ополчается сатана через мир, во зле лежащий, устремляет свои умные очи на Христа и Его учение и следует в мыслях, словах и делах указанию Евангелия, укрепляет дух свой в молитве и Таинствах Святой Церкви, тогда он сам на опыте увидит, как сила Божия и в немощи совершается и иго Христово становится благом и бременем лёгким. Это иго Христово с верою и любовью и несли все святые, которые были подобные нам люди, которые были в этом мире, есть и будут и на суде Христовом станут судьями и обличителями тех, которые отреклись от Христа и Его учения. «Разве не знаете, — спрашивает апостол, — что святые будут судить мир?» (1 Кор. 6, 2). Тогда уже будет нечем отговариваться, что я не мог, — близкие и дальние, сатана увели меня от Христа".

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнем святом Евангелии мы слышали слова, сказанные Господом: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6, 24).

Служение мамоне, то есть земным благам и страстям, является для человека вредным, как изъяснил святой Иоанн Златоуст, потому что делает нас пленниками бездушных вещей, над которыми мы должны господствовать, удаляет нас от служения Богу, Которому преимущественно перед всем должны мы служить. Иов был богат, но не служил мамоне, имел богатство и обладал им, но был господином его, а не рабом. Он пользовался им, не наслаждаясь им, но раздавая неимущим, а когда лишился богатства, не скорбел. Мы исповедуем Господа, но рабы ли мы Господни? Не похожи ли бываем на израильтян, которым некогда сказал святой пророк Илия: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то ему последуйте» (3 Цар. 18, 21). Мы обыкновенно всегда находим оправдание себе в том, что не служим всецело Господу. То мы говорим, что мы люди тёмные, работаем изо дня в день, Писания не разумеем, с утра до ночи в трудах — когда же тут служить Господу? Такое оправдание, конечно, ложь. Разве только учёным и образованным дано спасение, дано понимание воли Божией? Божия сила, Божий разум в немощи открываются. Помните, что сказал Иисус Христос: «Славлю Тебя, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение» (Лк. 10, 21). Вспомним, кто были апостолы? — Люди труда, простые, некнижные. А кто лучше их понял волю Божию и выполнил её? Вспомним святого Антония Великого. Он не умел читать, а тысячи тысяч научил знать волю Божию. А преподобный Серафим Саровский? — Одним словом заграждал уста мудрецам века сего. Итак, нет оправдания тем, кто говорит, что мы люди тёмные и закона Божия не знаем. Закон Божий в сердце каждого написан. А дела необходимые не могут нас отлучить от Христа.

Преподобный Сергий рубил дрова, молол муку, шил одежду, готовил пищу братии, строил кельи. А апостол Павел говорит про себя: «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом день и ночь» (2 Фес. 3, 8). А кто больше служил Господу, как не апостолы и все святые? А ныне вспоминаемый Святой Церковью из рождённых женами всех больший Предтеча и Креститель Господень Иоанн? Он всё земное и житейское вменил в уметы и прах и есть величайший образец всех подвижников благочестия. Никто не должен отговариваться, что не может подражать святому Иоанну. Если всесвятый Господь указал нам на Себя, как на предмет подражания для нас, грешных, — «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48), то почему же не подражать человеку святому? Подвиги имеют свою меру, добродетели свою степень. У кого нет сил подвизаться полным подвигом Иоанна, пусть подвизается по мере сил своих. Иоанн удалился в пустыню, разорвал узы с обществом, беспрестанно молился и беседовал с Богом, а для нас довольно, если мы будем отделяться от общества злых, испорченных людей и их увеселений, если утренний и вечерний час посвятим молитве и богомыслию, если не будем под теми или иными предлогами уклоняться от богослужения".

Все церковные традиции, когда в большие праздники было принято до революции священникам ходить по приходу, посещать прихожан и служить в их домах молебны, призывая на них благословение Божие, — отец Пётр сохранил и во времена наступивших гонений.

Безбожников, считавших это нарушением закона об отделении Церкви от государства, позиция отца Петра раздражала, и 31 июля 1936 года сотрудники НКВД арестовали его, поместив в камеру предварительного заключения в Тутаеве.

— Почему вы совершали хождение по деревням в Рождество, Пасху, Вознесение и так далее без разрешения сельсовета? — спросил священника следователь.

— Один раз я поручил церковному старосте Фёдору Галактионовичу Покичеву взять разрешение сельсовета на право хождения по деревням, но в сельсовете ему сказали, что на хождение с крестом разрешения не требуется, после чего мы никакого разрешения не спрашивали.

— Известна ли вам инструкция Комиссии ЦИК по делам культа, обязывающая всякий раз для хождения по деревням брать разрешение сельсовета?..

— Такой инструкции я не читал, но знаю, что разрешение брать надо.

— Зная, что разрешение брать надо, почему же вы нарушили закон?

— Мне сказал Покичев, что… разрешения на хождения с крестом и Евангелием не требуется.

— Покичев инвалид, неграмотный человек, он мог не понять, что ему сказали в сельсовете, и ваша ответственность совершать такое хождение по деревням только больше, когда у вас на руках не имеется разрешения. Почему вы этого не делали?

— По простоте своей я ему доверился и разрешений не брал, а хождение по деревням совершал.

— Нарушение советских законов следствие объясняет как ваше непризнание советской власти. Признаёте вы это?

— У меня нет бюллетеня Комиссии по делам культа при ЦИК СССР; я даже не знаю, существует ли такая Комиссия, так как советских газет не читаю совершенно…

— Когда у вас сложилось такое убеждение, что «культурная, зажиточная жизнь без религии является делом тьмы, развратным»?

— Такие убеждения у меня сложились давно, то есть с тех пор, как я познал христианское учение, как окончил духовное училище и семинарию. И до советской… жизни я был противник этого, и сейчас, после коллективизации… так как она является безрелигиозной.

— Вы показываете неправду. До советского периода в деревне не было ни культурной, ни зажиточной жизни, кроме эксплуатации. Значит, вы против культурной и зажиточной жизни, которая наступила только в советский период, в период после коллективизации?

— Коллективизацию, которая строится не на христианских началах, я не признаю, о чём и проповедовал среди населения.

— В какой форме вы призывали колхозников не признавать «такой культурной и зажиточной жизни, которая отходит от религии»?

— В форме проповедей с церковной кафедры. Личных бесед с колхозниками не вёл.

— Как воспринималась колхозниками такая ваша проповедь?

— Судя по тому, что посещение церкви не увеличивалось, очевидно, моя проповедь слабо воспринималась, и моей обязанностью было ещё ревностней исполнять свою обязанность проповедника.

9 декабря 1936 года Особое Совещание при НКВД приговорило отца Петра к трём годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен в Мариинские лагеря Кемеровской области.

Из лагеря отец Пётр писал отцу матушки: «Иван Филиппович, я живу в таком месте, в таком доме, где живут одни ящерицы». После ареста отца Петра матушка заболела манией преследования, нигде не появлялась, в дом никого не пускала, стремилась спрятаться в подвале. Она была в тяжёлом состоянии, и детей разобрали родственники. Священник Пётр Попов скончался 25 мая 1937 года в Орлово-Розовском лагерном пункте в Кемеровской области и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Пётр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 68−75.