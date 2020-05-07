Мученик Сергий родился 4 сентября 1898 года в селении Погост Десятая Пятница Богородского уезда Московской губернии в семье священника Василия Архангельского. В 1910 году Сергей окончил сельскую школу, а в 1915 году — Перервинское духовное училище. В 1916 году он поступил в Московскую Духовную семинарию, но окончить её уже не успел, так как произошла безбожная революция и все духовные учебные заведения были большевиками закрыты. В 1919 году Сергей Васильевич был призван в Красную армию и служил в ней, исполняя обязанности экспедитора. В 1922 году он поступил псаломщиком в соборную церковь в городе Верее, где, по свидетельству благочинного, «вёл себя отлично, к богослужению и требоисправлениям относился исправно» (ЦИАМ. Ф. 2303, оп. 1, д. 283, л. 79 об.).

Впоследствии он служил псаломщиком в Покровском храме в селе Купелицы Верейского уезда, где настоятелем был его родственник, священник Илия Зачатейский, а затем в храмах Павло-Посадского района.

В 1937 году был арестован псаломщик храма Рождества Богородицы в селе Саурово-Уползы Павлово-Посадского района и Сергей Васильевич поступил служить на его место, но через два месяца — 27 ноября 1937 года — и он был арестован и заключён в тюрьму в городе Ногинске.

— Вы лишались права голоса? — спросил его следователь.

— Да, лишался. С 1922 года по день опубликования конституции.

— Кто ещё лишался избирательных прав из ваших родственников?

— Отец, Василий Дмитриевич Архангельский, как священник. Двоюродная сестра Мария Аркадьевна Зачатейская, живущая в селе Купелицы Верейского района Московской области, как жена священника.

— Дайте показания, кто из ваших родственников был репрессирован органами НКВД.

— Муж двоюродной сестры Илья Александрович Зачатейский.

— Следствие располагает материалом о том, что вы систематически ведёте антисоветскую агитацию, направленную против проводимых партией и правительством мероприятий. Следствие требует от вас правдивых показаний. В чём выражалась ваша антисоветская деятельность?

— Никакой антисоветской агитацией я не занимался и по этому вопросу показать ничего не могу.

— Следствию известно, что вы вели агитацию за крах советской власти, говорили, что скоро придут Деникин, Колчак, сметут советскую власть, и мы тогда повесим всех коммунистов. Признаёте себя виновным в этом?

— В агитации за крах советской власти и повешение коммунистов виновным себя не признаю. Этого я ни с кем никогда не говорил.

— Следствию известно, что вы говорили, что советская власть задушила налогами: вы не имеете ни скота, ни земли — а налоги давай плати. Признаёте себя в этом виновным?

— Между мной, Никольским, Соколовым и Померанцевым действительно был разговор о том, что я не имею скота, дома и ничего, а меня почему-то обязали мясопоставкой. Также среди нас был разговор, что сейчас арестовывают священнослужителей. Другого мы ничего не говорили.

— Вы продолжаете отрицать, не хотите давать показания, хотите скрыть от следствия свою контрреволюционную деятельность. Ещё раз требуем от вас откровенных показаний.

— Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался и остаюсь при ранее данных мной показаниях.

— Что вы говорили относительно ареста священнослужителей?

— Относительно ареста священнослужителей у нас был разговор со священником Соколовым и диаконом Никольским о том, что к нам приходят часто из других приходов люди, чтобы окрестить ребёнка, которые говорят, что у них арестовали священника, но за что арестовали, и своих мнений по этому вопросу никто не высказывал.

На этом допросы были закончены, а 29 ноября и всё следствие было завершено. 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила псаломщика к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Сергей Васильевич Архангельский умер в заключении 7 мая 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Апрель». Тверь. 2006. С. 258−260

Собор Новомучеников и Исповедников Российских