Священноисповедник Александр родился в 1878 году в селе Макковеево (ныне посёлок Сынтул) Касимовского уезда Рязанской губернии в семье учителя Самыловской церковноприходской школы Василия Евдокимовича Орлова. Вскоре после рождения сына Василий Евдокимович был рукоположен во диакона к Покровскому храму в селе Макковеево. Окончив церковно-приходскую школу и духовное училище, Александр Васильевич с 1905 года стал служить псаломщиком в Покровской церкви в родном селе. В 1919 году он был рукоположен во диакона к этой церкви.

Диакон Александр часто посещал известную в тех краях подвижницу, жившую в деревне Анемнясево Касимовского уезда, блаженную Матрону; она и посоветовала ему рукополагаться во иерея к находящемуся в четырёх километрах от Анемнясева храму.

В январе 1932 года архиепископ Рязанский Иувеналий (Масловский) рукоположил диакона Александра во священника ко храму великомученицы Параскевы в селе Шеянки Касимовского района, и с этого времени он стал духовником блаженной, которой было тогда шестьдесят два года. Отец Александр приходил к ней служить в большие праздники молебны, причащал её раз в полтора месяца, иногда соборовал. Блаженная с большим почтением и любовью относилась к духовенству и монашествующим, как к людям, имеющим сугубое служение Богу, а отца Александра любила в особенности. Изнемогая в течение многих лет от болезней, однажды она почувствовала себя особенно нездоровой и, предчувствуя близость кончины, попросила почитать канон на исход души. По окончании она с грустью и в раздумье сказала, что не так уже она теперь жалеет людей, как жалела раньше, что вся земная жизнь отдаляется от неё, уходит. «И уже никого мне теперь не жалко, никого не жалко, — несколько раз повторила блаженная, — только отца Александра немножечко, немножечко жалко».

В 1934 году отец Александр был переведён в Троицкий храм в село Гусь-Железный. Впоследствии, давая характеристику на священника, председатель сельсовета написал, что отец Александр совершал службы в храме, не испрашивая на них разрешения сельсовета, служил молебен о дожде, ходил на Пасху с крестным ходом по площади и проповедовал с «уклонением против советской власти. Даваемые по решению сельсовета задания по сбору сучьев не выполнял, за что давался штраф. Часто ходил на дом к церковной старосте, которая настроена антисоветски».

В июне 1935 года сотрудники НКВД Касимовского района начали дело против блаженной Матроны и её почитателей, и в связи с этим 1 июля 1935 года арестовали отца Александра. Он был заключён в Бутырскую тюрьму в Москве и сразу же допрошен.

Следователь потребовал от священника, чтобы он рассказал всё, что знает о блаженной Матроне. Отец Александр ответил, что блаженная Матрона пользуется большим авторитетом среди верующих и её посещает множество людей из различных мест. Сам он удивляется её терпению, уму и мудрости тех советов, которые она даёт посетителям.

— Признаёте ли вы себя виновным в том, что вы в контрреволюционных целях прославляли блаженную Матрёну Белякову, проводили среди верующих антисоветскую агитацию и распространяли ложные слухи о войне и неизбежной гибели советской власти? — спросил его следователь.

— В прославлении блаженной Матреши виновным себя признаю. Я действительно почитаю её и живу по её советам. Об этом я говорил верующим и советовал им сходить к ней для советов. В антисоветской агитации и распространении ложных слухов виновным себя не признаю, — ответил священник.

— Нам известно, что вы в целях прославления блаженной Матреши Беляковой, проживающей в деревне Анемнясево. рассказывали верующим о её праведной жизни, о её мудрых советах и советовали больным обращаться к ней, как могущей исцелить от болезней. Скажите, проводили ли вы упомянутую деятельность по прославлению блаженной Матреши?

— Я, как духовник блаженной Матреши, бывал у неё, знал о её благочестивой жизни и мудрости, поэтому я действительно рассказывал верующим о ней, как о блаженной и праведнице, могущей давать мудрые советы по всем жизненным вопросам и имеющей способность чудесно исцелять от болезней; при этом я советовал верующим и особенно больным сходить к ней и получить исцеление от своей болезни.

— Скажите, какие советы давала своим почитателям блаженная Матреша?

— В моём присутствии блаженная Матреша советовала своим почитателям чаще ходить в церковь, больше молиться, служить молебны угодникам Божьим. Советовала вести трезвую жизнь. Уважать родителей и старших. Какие советы давала блаженная Матреша по вопросу о вступлении в колхозы, мне неизвестно, так как в моём присутствии на эту тему никаких разговоров не было.

В обвинительном заключении следователь написал, что священник, «являясь участником контрреволюционной группировки, в контрреволюционных целях активно прославлял „блаженную Матрешу“ Белякову, организовывал к ней паломничество верующих и на её квартире совершал тайные богослужения..».

2 августа 1935 года Особое Совещание при НКВД приговорило священника Александра Орлова к пяти годам заключения в концентрационном лагере.

За время его заключения его жена и дочь переехали в село Митино Касимовского района и стали помогать при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Когда в 1940 году отец Александр освободился из заключения, то прежде чем идти к родным, он зашёл к одной из своих прихожанок, жившей в соседнем селе, — оборванный, голодный, едва живой, и, не проходя внутрь дома, попросил постелить ему на коврике возле двери, так как вся его одежда была переполнена вшами. Отмывшись в бане и несколько придя в себя, он направился в Митино. Когда он подошёл к храму, шла всенощная под праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и в это время из храма вышла его супруга с кадилом в руках, намеревавшаяся разжечь посильней угли перед началом полиелея. Священник поздоровался с ней, но за время заключения он изменился настолько, что супруга его не узнала, и отец Александр, горько заплакав, сказал: «Видимо, я недолго проживу, что ты меня с кадилом вышла встречать». Тут супруга узнала его и тоже заплакала.

Отец Александр стал служить вторым священником в Скорбященском храме. Будучи с детства слабого здоровья, он ещё более истощился здоровьем в лагере и уже жил и служил, всё время перемогаясь. Менее года он прожил, возвратившись из заключения. 27 апреля 1941 года священник подошёл к окну в комнате, где жил, и, увидев кого-то, хотел было встретить, вздохнул — и почил.

Отец Александр был похоронен у алтаря Покровского храма в селе Макковеево. Мощи священноисповедника Александра Орлова были обретены 21 августа 2001 года и находятся ныне в Покровском храме посёлка Сынтул.

Священноисповедник Александр прославлен в чине Новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 150−155