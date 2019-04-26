Преподобномученица Марфа родилась в 1883 году в деревне Арга Темниковского уезда Тамбовской губернии в семье крестьянина Тимофея Тестова. В 1914 году она поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской губернии, где подвизалась её родная сестра Пелагия.

После разорения при безбожных правителях Дивеевской обители инокиня Марфа вместе с одной из монастырских сестёр поселилась в селе Развилье Борского района Нижегородской области, где стала трудиться при храме. 18 ноября 1937 года она была арестована и заключена в нижегородскую тюрьму.

Лжесвидетели показали, что инокиня Марфа среди верующих крестьян села Развилье систематически ведёт контрреволюционную агитацию, направленную на дискредитацию советского правительства и коммунистической партии, призывает женщин ходить в церковь и в религиозные праздники не работать; ходя по деревням под видом сбора милостыни, призывает крестьян защищать от коммунистов Божьи храмы, которые повсюду закрывают, а духовенство сажают в тюрьмы. «Подобная агитация на крестьян очень влияет, и крестьяне смотрят на советскую власть с недоверием».

— Вы арестованы за контрреволюционную деятельность, которую вы вели среди верующих села Развилье, клеветали на политику советского правительства, вели контрреволюционную агитацию пораженческого характера, называя коммунистов антихристами. Признаёте себя в этом виновной? — спросил следователь инокиню Марфу.

— В предъявленном обвинении виновной себя не признаю. Контрреволюционной деятельностью я среди верующих и вообще не занималась.

Следователь зачитал отрывки из показаний лжесвидетелей и потребовал, чтобы инокиня их подтвердила, на что та заявила, что ничего подобного она не говорила.

— Что ещё можете дополнить к следствию? — задал следователь последний вопрос.

— Дополнить ничего не могу.

13 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила инокиню Марфу к восьми годам заключения в концентрационном лагере. 3 мая 1938 года она прибыла в одно из отделений Карагандинского лагеря и была отправлена на общие работы.

Лагерные условия и тяжёлая работа оказались для неё непосильными, медицинская комиссия признала её инвалидом, и она была отправлена в больницу при Спасском отделении Карлага. Инокиня Марфа (Тестова) скончалась 26 апреля 1941 года в лагерной больнице и в тот же день была погребена на кладбище близ селения Спасское.

Преподобномученица Марфа прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 07 октября 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 148−149.