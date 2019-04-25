Преподобномученик Сергий (Сергей Александрович Крестников) родился 1 июля 1893 года в Москве. Окончив школу, он в 1905 году поступил в Московский Покровский монастырь и до 1915 года пел здесь в хоре. Затем в течение двух лет пел в хорах московских церквей и, сделав за это время свой окончательный выбор, поступил в 1918 году послушником в Троице-Сергиеву Лавру. Здесь он прожил до закрытия обители в 1922 году. После этого он пел в хоре Пятницкой церкви в Сергиевом Посаде, а в 1928 году стал служить псаломщиком в храме на Кукуевском кладбище, где был похоронен старец Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексий (Соловьёв). Здесь послушник Сергий был и псаломщиком, и сторожем, и председателем церковного совета.

В 1935 году сотрудники НКВД арестовали бывших насельников Лавры, живших в квартирах Посада, и священников, служивших в городских храмах. 21 октября 1935 года был арестован и послушник Сергий и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. Начались допросы свидетелей и обвиняемых. Некоторые обвиняемые и свидетели показали, будто Сергей Крестников говорил, что церковнослужителей замучили налогами, что советская власть «поставила своей задачей ликвидировать все православные церкви в России, поэтому мы видим на каждом шагу разрушение церквей против желания верующих; делают это сидящие у власти евреи».

Следователь спросил послушника Сергия, какие беседы велись среди монашествующих, на что тот ответил, что беседы ведутся на религиозно-духовные темы: одни считают, что уже наступили времена антихриста и по этой причине усиливаются гонения и преследования за религиозные убеждения; но он считает иначе — что все переживают сейчас время преддверия прихода антихриста.

— Как вы реагировали на закрытие церквей? — спросил его следователь.

— Советская власть закрывает церкви без согласия верующих и делает это неправильно, а также ни за что высылает духовенство, лишая его нормальной жизни.

— Вы выражали недовольство советской властью окружающим вас лицам?

— Я советской властью недоволен, потому что она насильно, без согласия верующих закрывает церкви, ни за что высылает духовенство и верующих.

— Признаёте ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Я настроен антисоветски, потому что советская власть организовала гонение на религию, высылает ни за что верующих, без согласия верующих закрывает церкви, — повторил послушник.

На этом допросы были закончены, и 5 января 1936 года закончено и само следствие. Послушник Сергий был обвинён в том, что будто бы он «являлся участником контрреволюционной группировки, среди окружающих распространял контрреволюционные ложные слухи о якобы проводимом гонении на верующих в СССР, в контрреволюционных целях прославлял могилу „старца Алексея“, распускал ложные слухи „о чудесных исцелениях на могиле старца“, читал и распространял контрреволюционную антисемитскую литературу» (при аресте у него была найдена книга Нилуса).

8 января 1936 года Особое Совещание при НКВД приговорило послушника Сергия к пяти годам лагерей, и он был отправлен в Ухтпечлаг в город Чибью (современная Ухта). В заключении он оказался в то время, когда снова поднялась волна гонений на Русскую Православную Церковь, которая на этот раз не миновала и тех, кто уже находился в лагерях и тюрьмах, и 21 января 1938 года послушник Сергий снова был арестован по обвинению в антисоветской агитации и заключён в следственный изолятор в Чибью.

— Признаёте ли себя виновным в предъявленном вам обвинении? — спросил его следователь.

— Виновным себя не признаю. Я говорил заключённым, что в лагере жить тяжело. Больше показать ничего не могу.

15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила послушника Сергия к расстрелу. Послушник Сергий Крестников был расстрелян 25 апреля 1938 года и погребён в общей безвестной могиле.

Преподобномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006.