Гавриил Фомин родился в 1882 году в селе Ивачёво Зарайского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Харитона Фомина. Глубоко верующий человек, Гавриил Харитонович помогал священнику в храме и исполнял при церкви обязанности сторожа, что было ему по домашним обстоятельствам удобно, так как он был человеком неженатым. Иногда он пел на клиросе в Захариино-Елизаветинской церкви села Горетово, отчего некоторые, редко ходившие в храм, думали, что он служит псаломщиком.

В 1925—1926 годы Гавриил Харитонович жил в селе Городец Коломенского района Московской области, и помогал здесь священнику Никольского храма. В 1928 году он был лишён гражданских прав, а в 1932 году арестован и осуждён на три года за несдачу хлебозаготовок государству. Всё его имущество, включая дом и надворные постройки, было конфисковано, так что он в буквальном смысле остался без крова. Вернувшись из заключения, Гавриил Харитонович поселился в селе Сушково Коломенского района (ныне Луховицы) и стал помогать служившему здесь в Казанском храме священнику Сергию Любомудрову.

Как человек верный, 7 сентября 1938 года он был арестован и обвинён в распространении контрреволюционной клеветы. В тот же день следователь предъявил ему обвинения в ведении в июне 1937 г. среди пассажиров на станции Сушково, а также среди колхозников в ноябре 1937 г. разговоров о скорой гибели советской власти.

Поскольку Гавриил Харитонович не согласился признать ложных обвинений, были вызваны «свидетели», некоторые из которых служили негласными сотрудниками НКВД. Они и подтвердили свои письменные доносы. После этого Гавриил Харитонович вновь был допрошен, но опять не подтвердил показаний лжесвидетелей. Тогда ему были устроены с ними очные ставки, но и тут он проявил стойкость и мужество.

2 октября 1938 года следствие было завершено. В обвинительном заключении говорилось, что «допрошенный по делу в качестве обвиняемого Фомин Г. X. виновным себя не признал, но достаточно изобличается тремя свидетельскими показаниями и тремя очными ставками».

После окончания следствия Гавриил Харитонович содержался в Таганской тюрьме в Москве. 25 апреля 1939 года его освидетельствовал врач и установил, что он болен туберкулёзом правого голеностопного сустава, что оставляло ему мало шансов пережить заключение.

Почти год мученик пробыл в тюрьме — не приговорённый и не оправданный, пока власти перестраивали систему «троек» и снова вводили судебные слушания, проходившие в том же закрытом режиме, что и заседания троек. Только 16 августа 1939 года, наконец, состоялись слушания по его делу. На суде Гавриил Харитонович сказал: «Я в церкви был сторожем, и были случаи, пел на клиросе. Виновным себя не признаю, потому что никаких контрреволюционных действий никогда не производил. Со свидетелями, которые вызваны по моему делу, — я их не знаю и в ссорах никогда с ними не состоял, и те разговоры, которые указаны в обвинительном заключении, я никогда нигде не разглашал. Псаломщиком я никогда в церкви не состоял, а наговорили свидетели, потому что были случаи, я пел на клиросе, потому они и думают, что я псаломщик».

В тот же день суд приговорил исповедника к пяти годам заключения в концентрационном лагере и трём годам «поражения в гражданских правах». Гавриил Харитонович Фомин скончался 22 апреля 1942 года в Унженском концлагере НКВД и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Гавриил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 21 августа 2007 г.

Собор новомучеников и исповедников Российских

http://azbyka.ru/days/sv-gavriil-fomin