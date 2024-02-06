Блаженная Валентина родилась 7/20 апреля 1888 года в деревне Коски Минского уезда в семье священника Феодора Иосифовича Чернявского. Отец Феодор был настоятелем Свято-Николаевской церкви в деревне Станьково. У отца Феодора и матушки Софии было четыре дочери.

С детства Валентина отличалась смирением, кротостью, любовью к ближним. В отроческом возрасте девушка сподобилась беседовать со святым праведным Иоанном Кронштадтским и получить от него благословение.

Незадолго до первой мировой войны Валентина вышла замуж за коллежского советника Феодора Сулковского, происходившего из духовного сословия.

27 декабря 1919 года отец Валентины после продолжительной болезни скончался, а в 1931 году был арестован её супруг. Известно, что Феодор Васильевич Сулковский отбывал срок в так называемом «Темлаге». В 1933 году, после освобождения, он получил разрешение выехать на вольное поселение в Астрахань, однако вскоре был вновь арестован и выслан на Дальний Восток. Со своими родными ему больше не суждено было встретиться.

В начале 30-х годов пострадали и другие родственники Валентины: муж старшей сестры Анны священник Василий Степура был арестован и выслан в Казахстан сроком на три года. Муж сестры Ксении, священник Сергий Родаковский в 1933 году постановлением Особой тройки НКВД БССР был приговорён к расстрелу (В 1999 году иерей Сергий Родаковский был прославлен в лике новомучеников и исповедников Минской епархии).

В 1937 году умерла матушка София. Вскоре дом, в котором жила дружная семья, был конфискован. Валентина поселились в небольшом домике на огороде у Антона и Евфросинья Лойко.

Однажды Валентина посетила прозорливую страдалицу, которая сорок лет была прикована к постели. Прозорливица сказала Валентине: «Ты займёшь моё место». В скором времени Валентина слегла. В постели она провела 33 года. (Следует отметить, что за эти долгие годы у неё не было пролежней.)

Материально Валентине помогали сёстры и племянник Феодора Васильевича Александр Сулковский. Ухаживала за подвижницей Евфросинья Лойко.

В тяжёлые годы гонения на Церковь, когда повсеместно закрывались храмы и монастыри, священнослужителей, монашествующих расстреливали, отправляли в лагеря, Господь даровал белорусской земле великую молитвенницу. Блаженная Валентина за свою веру, смирение и терпения удостоилась даров Святого Духа: прозорливости и дара исцеления.

Многочисленные случаи благодатной помощи по молитве блаженной старицы укрепляли веру людей. Её предсказания и предостережения уберегли многих от неправильных поступков, прозорливица призывала людей к всепрощению и покаянию, смирению и любви.

По свидетельству Евфросинья Лойко старица ела очень мало. Когда Евросинья приносила в маленькой алюминиевой мисочке еду, страдалица подносила лишь несколько ложек ко рту, да съедала маленький ломтик хлеба. «А если её посетители и приносили хоть что-нибудь из съестного, она всё равно ничего из принесённого не пробовала. А когда её и упрашивали хоть что-нибудь попробовать, она отвечала: „Ешьте Вы, а нам болящим — легче лежать“ Несмотря на свою немощь, она не разрешала себя часто переодевать или мыть».

Старица каждый день принимала страждущих людей. По свидетельству современников она духом прозревала жизнь каждого, давала ответы на невысказанные вопросы.

Блаженной Валентине было дано Свыше обличать нераскаявшихся грешников, призывать к покаянию, утешать скорбящих, помогать больным и обездоленным. По её молитве совершались чудеса исцеления, налаживалась жизнь в распадающихся семьях, по её молитве отчаявшиеся люди обретали душевный покой.

Приведём лишь несколько свидетельств благодатной помощи великой подвижницы:

По свидетельству отца Алексия, когда он однажды остался ночевать на печи в доме старицы, ему довелось стать свидетелем чудесного явления: «Кровать матушки стояла на виду. Вдруг потолок как бы расступился и с неба спускался ангел. Ангел приблизился к кровати матушки и подложил под неё свои крылья. Прошло некоторое время, и ангел также удалился, и всё пришло в первоначальное состояние».

До принятия сана священника отец Алексий работал церковным сторожем. У него были большие конфликты с женой. Отчаявшись вразумить супругу, он решил уйти в монастырь, но прежде решил испросить благословения у прозорливой старицы Валентины. Он ещё не успел войти в дом к старице, как услышал: «Ой, полчища окружили дом!» Затем, помолившись, блаженная старица протянула вошедшему Евангелие и дала прочесть место, где было сказано: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Когда по молитвам старицы в семье воцарился мир и Алексей пришёл поблагодарить блаженную Валентину за молитвенное предстательство, она внезапно объявила ему, что он будет священником. Через 20 лет предсказание исполнилось.

Вспоминает раба Божия Мария: «..Была я у матушки в тот день, когда умер Сталин. Она смотрит на меня и говорит: «Чёрная птица летела над Москвой и упала». Когда я возвратилась домой, узнала, что Сталин умер.

У моей родной сестры было двое маленьких детей. Они и соседский мальчик заболели дифтерией; я об этом не знала. Поехала к матушке. Кто-то принёс ей баночку клубники. Дело было зимой. Матушка перекрестила эту клубнику и даёт мне со словами: «Возьми, отвези своим больным для исцеления». Я смутилась и говорю, что у меня больных нет, но по настоянию матушки взяла клубнику. Дома узнала, что сестра с детьми и соседский мальчик находятся в больнице. Я снесла клубнику, и все трое детей съели её. На удивление врачей у всех троих тут же нормализовалась температура, выглядели они и вели себя как совсем здоровые. И так было до конца карантинного срока. Надо заметить, что матушка раздавала людям всё, что приносили ей в подарок.

Приехал к матушке посетитель в форме капитана на костылях и просил помочь избавиться от сильных болей в ногах. Матушка сказала: «Обращайтесь к врачам». А когда он ушёл, добавила: «Кто мы такие, чтобы отменять Божие наказание? Бил своего отца, и Господь наказал».

У Ефросиний, которая присматривала за матушкой, заболели ноги. Матушка позвала её и говорит: «Дай сюда твои ноги». Та лежащей подняла ногу. Матушка быстро поцеловала её и сказала: «Дай другую». Ефросиния вскрикнула: «Что вы делаете!» И второй ноги не дала. Первая перестала болеть, а вторая болела.

Ездила к матушке Феодора и часто говаривала, что скоро умрёт. А матушка показала на стоящего там Алексея и говорит: «Вот твой сын, ещё у него причастишься». Лет через десять Алексий стал священником, и Феодора у него причащалась. Я сама возила её к нему в Солигорск.

Владыка Гурий, митрополит Минский, в пятидесятые годы послал своих близких навестить матушку. Она передала ему почтовый ящик с сухарями и сказала: «Возьмите, ему пригодится». Скоро его перевели от нас в Ленинград. Сухари символизировали дорогу".

В годы Великой Отечественной войны к прозорливой старице приходили женщины, не имевшие от своих близких вестей с фронта, старица умела утешить тех, кому предстояло услышать печальную весть о гибели родного человека, обнадёжить тех, кого в скором времени ожидает радостная встреча.

По рассказам местных жителей однажды к старице пришёл отец умирающей девочки и стал просить спасти дочку. Прозорливая Валентина сказала ему, что девочку необходимо срочно крестить. Девочку крестили, вскоре болезнь отступила. Часто блаженная Валентина благословляла пришедших к ней людей чудотворной иконой Ахтырской Божией Матери [64]. (На иконе изображена Божия Матерь, молящаяся перед распятием.)

Вероятно, блаженной Валентине было открыто, что в скором времени она отойдёт ко Господу, она известила младшую сестру Ольгу, которая в то время проживала в Минске. Последние месяцы Ольга дежурила у постели больной. Незадолго до смерти, прощаясь со своими духовными чадами, старица говорила: «Я умру, но приходите ко мне, как к живой, и я вам помогу».

6 февраля 1966 года блаженная старица приобщилась Святых Христовых Тайн и мирно предала дух свой Господу.

Многие верующие люди из окрестных деревень приехали проводить подвижницу в последний путь.

Четыре десятилетия верующие не забывали свою молитвенницу, со своими нуждами приходили на кладбище за деревней Крысово на могилку к старице Валентине, просили молитвенного предстательства блаженной и получали по своей вере утешение, благодатную помощь и исцеление в болезнях души и тела.

Торжественное прославление блаженной Валентины (Минской) состоялось 6 февраля 2006 года в кафедральном Свято-Духовом соборе г. Минска во время Божественной Литургии, которую совершил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет в сослужении архиереев Белорусской Православной Церкви и многочисленного духовенства при большом стечении народа. День памяти — 24 января / 6 февраля.