Мученица Параскева родилась в 1890 году в селе Кочнево Оренбургской губернии в семье крестьянина Степана Кочнева. Она окончила сельскую школу, жила с родителями и во время го­нений на Русскую Православную Церковь прислуживала при храме в родном селе. В 1932 году власти потребовали от ревностной церковницы, защищавшей храм от закрытия, чтобы она покинула село, и Параскева переехала в город Миасс Челябинской области, где устроилась сторожем при храме святого благоверного князя Александра Невского. Здесь, однако, у неё вышла размолвка с псаломщицей, нарушавшей, по мнению Параскевы, церковный устав, и она уехала в село Вознесенское, где стала помогать в Вознесенском храме. Через год Параскева вернулась в Миасс в Александро-Невский храм, и её выбрали членом церковной двадцатки.

В 1937 году власти арестовали священника Александро-Невского храма, и верующие стали искать другого священника, но всех, кого ни находили они, отказывались регистрировать местные власти, и Параскева предложила членам двадцатки написать жалобу во ВЦИК. Приехав в Москву 27 декабря 1937 года, она подала жалобу чиновникам ВЦИКа, а сама отправилась на приём к заместителю Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому) с просьбой прислать им священника. Митрополит Сергий благословил ехать служить в храм Александра Невского сидевшего в приёмной и просившего места священника. Из Патриархии они сразу же отправились на Казанский вокзал, где купили билеты, 30 декабря собираясь выехать в Миасс.

Священник был родом из Бесарабии, отошедшей в то время к Румынии. Там жили его родители и все родственники, и он имел намерение переехать из советской России на родину. В один из приездов в Москву он подал документы в Румынское консульство, и теперь, решив использовать время до отъезда, отправился в консульство, чтобы навести справки, нет ли ответа на его прошение о въезде в Румынию. Это было 29 декабря. После посещения консульства священник отправился на Казанский вокзал — здесь он был арестован, а вместе с ним Параскева. Они были заключены в Бутырскую тюрьму в Москве и в тот же день допрошены.

— Вы являетесь членом двадцатки церкви Александра Невского? — спросил Параскеву следователь.

— Я являюсь активной церковницей, организовавшей подписи под заявлением, которое мною было передано во ВЦИК, и являюсь членом двадцатки храма Александра Невского в Миассе.

— Следствие располагает данными, что вы среди окружающих вас лиц вели контрреволюционную агитацию и распространяли провокационные слухи о скорой гибели советской власти и втором пришествии Христа. Вы это подтверждаете?

— Нет, я это отрицаю.

— Уточните, чем вы занимались до ареста?

— До ареста я занималась исключительно охраной церкви — сторожила. Кроме того, я состояла в церковной двадцатке.

14 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила Параскеву к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и была отправлена в Бамлаг, в Буреинский железнодорожный лагерь на станции Известковая. Параскева Кочнева была раздавлена во время работы и скончалась в лагерном лазарете от ран 8 апреля 1939 года.

Мученица Параскева прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 16 июля 2005 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март». Тверь. 2006. С. 253−254