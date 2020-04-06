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Русская линия06.04.2020 

Священномученик Владимир Панькин

Священномученик Владимир родился в 1884 году в крестьянской семье Василия Панькина в Нижегородской губернии. Окончил 2-классную церковно-приходскую учительскую школу и некоторое время служил учителем.

26 августа 1912 г. Владимир Васильевич был рукоположен во диакона к церкви в селе Копьевском Тарского уезда Тобольской губернии. Впоследствии он стал священником, служил в селе Благовещенка (ныне Джамбулский район Северо-Казахстанской области).

Священник Владимир Панькин расстрелян 6 апреля 1920 г. безбожниками-красноармейцами и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Казахстанских новомучеников

Собор Казахстанских новомучеников

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