Священномученик Василий родился в 1879 году в селе Сабурово Сергиевской волости Дмитровского уезда Московской губернии в семье диакона Николая Соколова. В 1896 году Василий Николаевич окончил духовное училище и стал служить псаломщиком в Успенском соборе города Дмитрова. В 1920 году он был рукоположен во диакона к этому собору. В 1926 году диакон Василий был награждён двойным орарем, в 1927-м — возведён в сан протодиакона. С 1932 года он стал служить в Казанском храме в селе Подлипичье Дмитровского района.

24 ноября 1937 года следователи допросили свидетелей, которые показали, что протодиакон Василий говорил: «Неужели конституция не для Церкви? Несмотря ни на что, большевики закрывают храмы, устраивают гонения на верующих. И когда только нас Господь избавит от этих большевиков?! Ведь уже живём тише воды, ниже травы, а всё-таки нам не дают жить спокойно. Скорей бы пришёл конец советской власти». Также он будто бы говорил: «Я на выборное собрание пойду, только если прикажет гражданская власть, а так ни за что не пойду, да и ходить нам туда незачем — всё равно нас не выберут».

27 ноября протодиакон Василий был арестован, заключён в Таганскую тюрьму в Москве и допрошен.

— Следствием установлено, что вы среди населения ведете антисоветскую деятельность, используя религиозные предрассудки. Дайте показания по этому вопросу, — потребовал следователь.

— Антисоветской деятельности среди населения я не вёл, и я это отрицаю, — сказал протодиакон.

— Признаете ли вы себя виновным в том, что среди населения ведете антисоветскую деятельность?

— Виновным себя не признаю.

В тот же день следствие было закончено, и 2 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила исповедника к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Протодиакон Василий Соколов скончался в лагере 2 апреля 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Василий причислен к лику Новомучеников и Исповедников Российских решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода 6 октября 2003 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Тверь. 2006. С. 204−206

Собор новомучеников и исповедников Российских