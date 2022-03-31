Священномученик Димитрий родился 10 октября 1889 года в селе Бардино Коломенского уезда Московской губернии в семье псаломщика Павла Розанова. По окончании в 1907 году Коломенского Духовного училища Дмитрий Павлович был назначен псаломщиком в храм Михаила Архангела в село Починки Коломенского уезда (ныне Ступинский район Московской области) и женился на Елизавете Павловне Кедровой. После большевистского переворота и начала гражданской войны он был в 1918 году мобилизован в тыловое ополчение Красной армии, в котором прослужил до 1921 года. 21 ноября 1921 года Дмитрий Павлович был рукоположен во диакона к Михаило-Архангельской церкви в селе Починки, а 8 мая 1922 года — во священника, к той же церкви.

В то время одной из форм борьбы безбожных властей с Церковью было требование уплаты произвольно назначаемых сумм в виде различных налогов. В 1931 году за неуплату одного из налогов отец Димитрий был приговорён к четырём месяцам принудительных работ. Мера наказания не была связана с лишением свободы, и священник во все церковные праздники приезжал в село и совершал богослужение.

В 1933 году отец Димитрий был награждён наперсным крестом. В 1937 году власти, в связи с распоряжением советского правительства о физическом уничтожении Церкви, приняли решение арестовать священника, а храм закрыть. В октябре 1937 года были собраны показания лжесвидетелей о том, что священник якобы занимался предвыборной агитацией, направленной против кандидатов, которые выдвигались местными коммунистами, и предлагал в кандидаты верующих людей, из‑за чего население проголосовало против коммунистических кандидатов. Председатель местного сельсовета подал в НКВД справку, в которой писал, что, благодаря агитации священника, коммунистических избранников только со второго раза удалось провести в кандидаты. «Дальнейшее пребывание Розанова в селе Починки невозможно», — заключил председатель.

Группа граждан села Починки, которые являлись одновременно и лжесвидетелями, направила в НКВД заявление, прося привлечь священника и активных членов православного прихода к уголовной ответственности за срыв выборов, так как были предложены не те кандидаты, которые предлагались представителями советской власти.

12 ноября 1937 года отец Димитрий был арестован, заключён в Каширскую тюрьму и через день допрошен. На допросах следователь повторил все лжесвидетельства, но на каждый вопрос, с описанием несовершенных преступлений и непроизнесённых слов, отец Димитрий отвечал однозначно: «Этого я не говорил и виновным себя не признаю».

16 ноября следствие было закончено и составлено обвинительное заключение, в котором были оставлены нелепые обвинения священника. 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Димитрия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. В марте 1938 года родные получили от него письмо со станции Известковая Уссурийской железной дороги, и на этом всякая их связь со священником прекратилась. Священник Димитрий Розанов скончался в Бамлаге 31 марта 1938 года и был погребён в безвестной лагерной могиле.

Священномученик Димитрий причислен к лику Новомучеников и Исповедников Российских решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода 26 декабря 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 196−197

Собор новомучеников и исповедников российских