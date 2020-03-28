Священномученик Михаил родился 5 сентября 1883 года в селе Сошки Липецкого уезда Тамбовской губернии в семье псаломщика Константина Богословского. В 1905 году Михаил Константинович окончил Тамбовскую Духовную семинарию, в 1909-м — Санкт-Петербургскую Духовную академию и был направлен преподавателем нравственного и догматического богословия в Таврическую Духовную семинарию в Симферополь.

В 1921 году с завоеванием Крыма большевиками семинария была закрыта. Священник Николай Мезенцев, с которым Михаил Константинович, живя в Симферополе, подружился, устроил его преподавателем логики и педагогики в женскую гимназию Станишевской. Здесь он познакомился со своей будущей супругой. Однако светская карьера не прельщала его, и в 1921 году, исполняя горячее желание Михаила Константиновича, архиепископ Таврический Никодим (Кротков) рукоположил его во священника к Вознесенскому собору в городе Бердянске.

В двадцатых годах власти часто инициировали религиозные диспуты, давая возможность выступить на них и православным. Отец Михаил был активным участником таких диспутов и, будучи человеком весьма образованным, всегда побеждал своих безбожных противников. Это было отмечено властями, и в 1924 году священник был арестован. Однако следователям не удалось доказать его вину, и после непродолжительного пребывания в тюрьме власти отпустили исповедника на свободу и он продолжил служить в храмах Бердянска. Вскоре отец Михаил был возведён в сан протоиерея.

К середине тридцатых годов все храмы в Бердянске были или закрыты, или захвачены обновленцами, за исключением Покровского, где настоятелем был протоиерей Виктор Киранов, и отец Михаил стал его верным и активным помощником. Когда в 1936 году стало известно, что власти приняли твёрдое намерение закрыть и этот храм, отец Михаил помог настоятелю организовать собрание прихожан. В течении недели о. Михаил и другие священники ходили по домам верующих и готовили их к приходскому собранию, намеченному на второй день Рождества 1937 года. Все делалось тайно с великой предосторожностью. 8 января 1937 года после Божественной Литургии открылось приходское собрание, на котором оказалось, по свидетельству очевидцев, до четырех тысяч человек — неслыханно много. Представители горисполкома, присутствовавшие на собрании, были немало удивлены и смущены, что после стольких лет гонений и запретов настолько жива вера в людях и более того, есть решимость бороться за свой храм. Однако, несмотря на ясно выраженную волю народа, «народные» власти храм закрыли, а священников Михаила Богословского, Виктора Киранова и Александра Ильенкова арестовали и заключили в тюрьму.

Вначале отца Михаила обвинили в том, что он как «пособник империализма» кому-то поручил отравить колодцы в городе в день выборов «и выдавал им яд». Другой священник, оказавшийся на допросах в тюрьме вместе с отцом Михаилом вспоминал о перенесённых пытках: «Сперва отборная, пересыпанная матерщиной ругня, затем толчки, удары до грыжи, а затем бессонная стойка днём и ночью в течении нескольких суток..» Отцу Михаилу, желая поглумиться над ним, выбрили на голове крест. Во время допросов батюшка сосредоточенно молился, осеняя себя крестным знамением. Следователь, видя крестное знамение, пришёл в ярость и, размахивая наганом перед лицом отца Михаила, потребовал, чтобы он прекратил креститься. Но священник на это спокойно возразил: «У вас своё оружие, а у меня своё».

Отец Михаил надеялся на суд, в ходе которого он собирался открыто защищаться против возвдённых на него ложных обвинений. Но суд так и не состоялся. В течении полутора лет дело священника пересылалось из одной инстанции в другую. Виновным себя он не признал.

Наконец тройка при УНКВД по Днепропетровской области 29 октября 1939 года по обвинению в «антисоветской контрреволюционной деятельности и антисоветской и антиколхозной агитации» приговорила протоиерея Михаила Богословского к 5 годам ИТЛ по групповому делу «протоиерея Виктора Киранова и др., г. Бердянск, 1937−1939 г.» Отец Михаил кротко принял осуждение.

Отбывать наказание исповедник был отправлен в концентрационный лагерь в Новосибирскую область. В заключении отцу Михаилу пришлось нелегко. Ещё находясь в тюрьме, он тяжело заболел, так что всякий прием пищи вызывал у него трудно переносимую боль, а в лагере эта болезнь усилилась. Добавило мучений и окружение уркаганов. Сохранилось свидетельство о том как блатной садист, издеваясь над отцом Михаилом, вырвал ему по волоску брови и ресницы. Надзиратель, увидев это, ужаснулся и потребовал назвать имя мучителя, но священник отказался. И лагерный садист, пораженный любовью и великодушием пастыря, тайно пришёл к отцу Михаилу и со слезами просил прощения.

Протоиерей Михаил Богословский мирно отошел ко Господу, со смирение испив всю чашу своих страданий, 28 марта 1940 года в Краслаге НКВД, близ Канска. Отец Виктор Киранов стал свидетелем смерти протоиерея Михаила. Он писал домой: «Думаю, почти верю, что Господь принял душу его как праведника и человека, равного другим святым, угодившим Ему». «Жизнь последнего была такова, что если вера наша не суетна, а она, без сомнения, истинна, то он по аналогии со всеми святыми, без сомнения, предстоит у Престола Всевышнего во всей славе своего славного жития».

Священномученик Михаил причислен к лику Новомучеников и Исповедников Российских решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 182−185