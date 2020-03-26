Священномученик Григорий родился 12 декабря 1877 года в семье певчего Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге Иоанна Поспелова, который впоследствии был рукоположен во диакона и закончил свою жизнь диаконом Морской Богоявленской церкви в Кронштадте. Первоначальное образование Григорий получил в Александро-Невском духовном училище в Санкт-Петербурге, затем в Санкт-Петербургской Духовной семинарии, которую окончил в 1900 году. В этом же году скончался его отец, и 11 июня 1900 года Григорий Иванович был рукоположен во диакона к Морской Богоявленской церкви. Кроме участия в богослужениях, отец Григорий был законоучителем в Портовой школе, в начальной школе при Кронштадтской городской полиции, а также в церковноприходской школе при Свято-Троицком Обществе трезвости. В 1905 году при Обществе был выстроен молитвенный дом. С 1909 года Свято-Троицкое Общество трезвости было приписано к Морской Богоявленской церкви. В 1913 году был освящён вновь построенный величественный собор во имя святителя Николая Чудотворца, и отец Григорий стал служить диаконом и здесь.

Молитвенный дом Общества трезвости своими богослужениями и устраиваемыми в нем чтениями, в которых активное участие принимал диакон Григорий Поспелов, привлекал по воскресеньям до тысячи человек, в основном рабочих Кронштадтского порта. Церковноприходская школа при Обществе была открыта в 1908 году. Поначалу школа теснилась в небольшом помещении, которое арендовали члены Общества, но затем было выстроено новое здание, в его строительстве активное участие принимал диакон Григорий.

В 1908 году диакон Григорий был назначен помощником руководителя Свято-Троицкого Общества трезвости, а в 1917 году — его руководителем. В 1917 году после ухода за штат одного из священников Богоявленского собора Общество трезвости стало ходатайствовать перед духовным начальством, чтобы на эту вакансию был поставлен диакон Григорий. 15 октября 1917 года он был рукоположен во священника к Богоявленскому собору. Вскоре после начала своего священнического служения он был возведен в сан протоиерея.

В марте 1921 года матросы Кронштадтского гарнизона подняли восстание против большевиков. После боёв и первых жертв протоиерей Григорий был приглашён отпеть убитых. Большевики, подавив восстание, приступили к обыскам и арестам, и 25 марта в квартире отца Григория состоялся обыск, при котором были найдены некоторые бумаги, о которых один из производивших обыск красноармейцев показал: «Я нашёл в книжном детском шкафу, внизу под книгами, в папке с разными бумагами, в которой были детские бумаги и ученическая переписка… разного рода напечатанную на бумаге переписку, в которой упоминаются с насмешкой имена вождей. Когда мы Поспелову представили эти бумаги, то он в категорической форме отказался от таковых (ЦА ФСБ России. Д. 114 728. Т. 205, л. 53).

После обыска протоиерей Григорий был заключён в кронштадтскую морскую следственную тюрьму.

Во время допроса, на следующий день после ареста, следователь спросил священника о его участии в Кронштадтском восстании, на что отец Григорий ответил, что в восстании не участвовал, но когда требовалось, то исполнял свои священнические обязанности.

— Почему вы арестованы? — спросил его следователь.

— Причину своего ареста я объяснить не могу, потому что не знаю, — ответил священник.

— Вы обвиняетесь в агитации против советской власти, — заявил следователь.

— Агитации никогда никакой против советской власти не вёл.

— Во время авантюры в Кронштадте вы говорили проповеди с церковного амвона в пользу авантюристов?

— Никаких проповедей в пользу ревкома не говорил, а вёл только исключительно церковные беседы.

— Во время похорон убитых при первом наступлении советских войск на Кронштадт какие церемонии были у вас проделаны и что вы говорили при отпевании?

— Я знаю только одну панихиду в госпитале, на других панихидах, кроме Морского собора, нигде не присутствовал; на этих двух панихидах проповедей не произносил.

— Был ли церковный звон, а также проводило ли духовенство похоронную процессию на кладбище, на могилы?

— Церковного звона не было, а также и духовенство не ходило провожать процессию на могилы.

— Как вы относились к советской власти до авантюры?

— К советской власти я относился добросовестно, исполнял все её декреты с точностью, никакой агитации не вёл даже тогда, когда получал минимальный паёк в четверть фунта хлеба.

— Как вы относились к временному ревкому и как вы считали этот период времени — революцией или авантюрой?

— Революцией я его не считал, относился безразлично.

Спросили священника и о найденных в его квартире бумагах, в которых с насмешкой упоминались имена коммунистических вождей, но от принадлежности этих бумаг ему отец Григорий снова категорически отказался. Бумаги эти сотрудники ЧК из дела изъяли, из чего можно предположить, что они ими были подброшены в квартиру священника, так как все другие бумаги, принадлежащие священнику и не имеющие политического характера, оказались приобщенными к делу. Сразу же после допроса, следователь вынес своё заключение по делу, признав священника виновным в агитации против советской власти, что «принимая во внимание вынутые материалы у Поспелова при обыске, ясно указывает, что, имея такой материал во время кронштадтской авантюры, Поспелов был недоволен советской властью, что и даёт повод подозревать его в агитации, а потому предполагал бы привлечь Поспелова к ответственности» (ЦА ФСБ России. Д. 114 728. Т. 205, л. 50 об.).

Чрезвычайная революционная тройка приговорила отца Григория к расстрелу. Протоиерей Григорий Поспелов был расстрелян почти сразу же после приговора во дворе кронштадтской морской следственной тюрьмы. Во время расстрела он крепко сжимал в руках крест, который, несмотря ни на приказания, ни на удары солдат, он не отдал.

Священномученик Григорий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 30 июля 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский), «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Тверь. 2006. С. 163−166