В числе решений недавно прошедшего Архиерейского Собора стало решение о прославление в лике святых доктора Евгения Боткина, который сопровождал Царскую семью в Екатеринбурге и был убит в 1918 году вместе с Царственными страстотерпцами.

Митрополит Волоколамский Илларион

Я думаю, что это давно желанное решение, потому что он один из тех святых, которые почитаются не только в Русской Зарубежной Церкви, но и во многих епархиях Московского Патриархата, а также в медицинском сообществе, как и святой великомученик Пантелеимон, который почитается как целитель, теперь доктор Евгений Боткин будет почитаться в лике святых.

В отношении других царских слуг, а также тех лиц, которые были убиты вместе с великой княгиней Елизаветой Феодоровной в Алапаевске, будет продолжено изучение их житий и обстоятельств их кончины, сообщил председатель ОВЦС.

Собственный доктор семьи Романовых Евгений Боткин был канонизирован Русской зарубежной церковью в 1981-омвместе с царскими слугами — поваром Иваном Харитоновым, лакеем Алоизием Труппом и горничной Анной Демидовой.

О возможности причисления медработника Евгения Боткина к лику святых решили ходатайствовать перед Русской Православной Церковью участники V Всероссийского съезда православных медсотрудников, который проходил с 1 по 3 октября предыдущего года в северной столице.

Как же это правильно — наконец канонизировать врача царской семьи Евгения Сергеевича Боткина.

Он мог и не ехать в Екатеринбург, сам вызвался. Он мог свободно уйти из Ипатьевского дома, никто не сказал бы и слова. Подвиг его даже не в мученической огнестрельной смерти, а в этой абсолютно врачебной, спокойной, очень будничной жертвенности. Это такое великое достоинство — лишенное гордости, чванства и венцеискательства. То самое — делай, что должно и будь, что сердце и Бог велит.

Отчего такое бывает с людьми? Редкость и драгоценность. От абсолютной беспримесной любви и добра, наверное.

С царем до конца

Несмотря на то что династия Боткиных верой и правдой служила сразу двум российским императорам — Александру II и Александру III, Евгений Боткин получил должность лейб-медика (придворного медика) не из-за достижений своих именитых предков (его отцом был знаменитый доктор Сергей Петрович Боткин, в честь которого названа одна из центральных больниц в Москве). Когда в 1907 году место главного врача императорской семьи освободилось, императрица Александра Федоровна сказала, что хочет видеть в этом качестве Боткина. Когда ей сказали, что в Петербурге есть два медика с такой фамилией, она добавила: «Того, что был на войне!»

Боткин отправился на войну добровольцем. К тому моменту он достиг неплохих успехов во врачебной карьере, был женат, имел четверых детей. В годы Русско-японской войны он координировал работу медицинских частей при российской армии. Должность административная, но Боткин, несмотря на это, предпочитал больше времени проводить на передовой и не боялся в случае чего исполнять роль ротного фельдшера, помогая солдатам прямо на поле боя.

За свои труды он был награжден офицерскими боевыми орденами, а после окончания войны написал книгу «Свет и тени Русско-японской войны». Эта книга и привела Боткина к должности лейб-медика императорской семьи. После ее прочтения Александра Федоровна никого, кроме него, в качестве императорского врача и видеть не хотела.

Императрица выбрала Евгения Боткина еще по одной причине — болезнь цесаревича Алексея. Как врач Боткин изучал иммунологию, а также свойства крови. Следить за здоровьем молодого цесаревича, больного гемофилией, стало одной из главных его обязанностей при императорском дворе.

У возможности занимать такую высокую должность была и обратная сторона. Теперь Боткин должен был постоянно находиться рядом с императорской семьей, работать без выходных и отпусков. Жена Боткина, увлекшись молодым революционером на 20 лет ее моложе, оставила Евгения Сергеевича с разбитым сердцем. Боткина спасала только любовь и поддержка со стороны его детей, а также то, что со временем и императорская семья стала ему не чужой. Боткин относился к своим августейшим пациентам с искренней любовью и вниманием, он мог ночами не отходить от постели больного царевича. На что юный Алексей впоследствии напишет ему в письме: «Я Вас люблю всем своим маленьким сердцем».

«Боткин был известен своей сдержанностью. Никому из свиты не удалось узнать от него, чем больна государыня и какому лечению следуют царица и наследник. Он был, безусловно, преданный их величествам слуга», — так говорил о Боткине генерал Мосолов, начальник канцелярии Министерства императорского двора.

Последний путь

Когда случилась революция и императорскую семью арестовали, у всех слуг и помощников государя был выбор: остаться или уехать. Царя предали многие, но Боткин не покинул пациентов и тогда, когда Николая II вместе со всей семьей было решено отправить в Тобольск, а затем и в Екатеринбург.

Даже перед самым расстрелом у Евгения Боткина была возможность уехать и выбрать новое место работы. Но он не оставил тех, к кому успел привязаться всей душой. После последнего сделанного ему предложения оставить императора он уже знал, что царя скоро убьют.

«Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. Я также не могу оставить наследника одного. Как могу я это совместить со своей совестью? Вы все должны это понять», — приводит в своих воспоминаниях его слова Иоганн Мейер, бывший пленный австрийский солдат, перешедший на сторону большевиков.

В своих письмах Боткин написал: «Вообще, если „вера без дел мертва есть“, то „дела“ без веры могут существовать, и если кому из нас к делам присоединится и вера, то это лишь по особой к нему милости Божьей. Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына».

В подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге императору и всей его семье большевики зачитали решение исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Приговор привели в исполнении немедленно — вместе с царской семьей были расстреляны также лейб-медик Боткин, лейб-повар Харитонов, камердинер и комнатная девушка.

Первые выстрелы были сделаны по Николаю II. Двумя пулями, пролетевшими мимо основной цели, Боткин был ранен в живот. После убийства царя большевики добивали своих жертв. Комендант Юровский, следивший за казнью, позже указал, что Боткин какое-то время был еще жив. «Выстрелом в голову я прикончил его», — писал позднее Юровский. Останки врача последнего русского императора впоследствии так и не были найдены — лишь его пенсне было обнаружено среди других вещественных доказательств в яме в окрестностях Екатеринбурга, куда были сброшены тела убитых.

Смута, объявшая Россию после революции 1917 года, не просто привела к падению монархии и разрушению империи. В России в одночасье рухнули все государственные институты, а все нравственные начала личности для каждого отдельного человека словно перестали действовать. Евгений Боткин был одним из немногих свидетельств тому, что и в эпоху всеобщего помешательства, разгула и вседозволенности можно остаться человеком, верным слову, чести и своему долгу.

Моли Бога о нас, святой доктор Евгений!

https://hram-predtecha.ru/index.php/stati/архив-статей/1592-doktor-yevgeniy-botkin-s-tsarem-do-kontsa