Что должны сказать мы о себе? Как жить, как действовать нам? Ответ на эти вопросы находим у древних иноков: они предвозвестили о нашем положении; они и предначертали образ действования в этом положении.

«В последнее время, — сказал один из них, — те, которые по истине будут работать Богу, благоразумно скроют себя от людей и не будут совершать посреди их знамений и чудес, как в настоящее время. Они пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими Отцов, прославившихся знамениями». Какое основательнейшее наставление, какое утешение для нас в этих пророческих словах знаменоносного и духоносного Отца!

По причине умножения соблазнов, по причине всеобщности и господства их, по причине забвения евангельских заповедей и пренебрежения ими всем человечеством — необходимо для желающего спастись удаление от общества человеческого в уединение наружное и внутреннее.

По причине иссякновения благодатных руководителей, по причине умножения лжеучителей, обманутых бесовскою прелестию и влекущих весь мир в этот обман, необходимо жительство, растворенное смирением, необходимо точнейшее жительство по евангельским заповедям, необходимо соединение молитвы с плачем о себе и о всем человечестве, необходима осторожность от всякого увлечения разгорячением, думающим совершать дело Божие одними силами человеческими, без действующего и совершающего Свое дело — Бога. «Спасаяй да спасет свою душу» (Быт.19:17), — сказано остатку христиан, сказано Духом Божиим. Себя спасай! Блажен, если найдёшь одного верного сотрудника в деле спасения: это — великий и редкий в наше время дар Божий.

Остерегись, желая спасти ближнего, чтоб он не увлёк тебя в погибельную пропасть. Последнее случается ежечасно.

Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтоб по возможности избегнуть влияния его.

«Ныне почти нет истинного благочестия, говорит уже Святитель Тихон (Задонский) за сто лет пред сим: ныне — одно лицемерство». Убойся лицемерства, во-первых, в себе самом, потом в других: убойся именно потому, что оно — в характере времени и способно заразить всякого при малейшем уклонении в легкомысленное поведение. Не подвизайся напоказ человекам, но в тайне для твоего спасения, пред очами Бога, — и очистится твоё поведение от лицемерства. Не осуждай ближних, предоставя суд над ними Богу, — и очистится сердце твоё от лицемерства.

Преследуй лицемерство в себе, изгоняя его из себя; уклонись от заражённых им масс, действующих и намеренно и бессознательно в направлении его, прикрывающих служение миру служением Богу, искательство временных благ искательством благ вечных, прикрывающих личиною святости порочную жизнь и душу, всецело преданную страстям.

Печатается по: Свт. Игнатий Брянчанинов. Полное собрание сочинений. Отечник. Том 6. Глава 85.

http://afonit.info/biblioteka/svyatye-ottsy/ignatiy-bryanchaninov-otstuplenie