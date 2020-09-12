Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы с вами празднуем память святого Александра Невского — уроженца нашего города. Он угодил Богу необычайно сильною любовью ко всем людям, любовью к Родине. И вот проверим себя — имеем ли мы такую любовь? Проследим это по жизни святого Александра.

Первая любовь, которая у него была, это любовь к Родине. Этой любовью обладаем все мы, т. е. мы любим то, что нам нравится. Несомненно, что нам нравится наша Родина, в частности, нам нравится тот город, где мы живём, и его центр, где находится Преображенский собор, в котором был крещён святой Александр Невский.

В этом отношении наша любовь совпадает с той любовью, которую святой Александр имел во время своего младенчества и короткого отрочества.

В те времена княжеские сыновья воспитывались в большой строгости. Тогда самое большее три года давалось родной матери и различным нянюшкам для того, чтобы ухаживать за младенцем. А потом наступало более строгое воспитание. Мальчика сажали на коня. С этого момента он уже считался воином. И давался ему на воспитание особый дядька, который воспитывал его в духе бесстрашия, в духе подвижничества; кроме того, дядька давал и образование.

Время, в которое жил святой Александр, было трудное. Родился он в 1220 году, а умер в 1263 г. То время было очень тяжёлым для нашей Русской страны. Только что произошло монголо-татарское нашествие. Русь сумела сохранить себя, хотя и платила большую дань завоевателю, но имела свою собственную национальную и духовную жизнь. Святая Церковь соединяла различные русские княжества между собой в единстве, и ещё не потух блеск того великого духовного просвещения, какое восприняла Киевская Русь.

Киевская Русь была самым первым государством во всей Европе — просвещённым и образованным. Свет этого образования не угас совсем с татарским нашествием, но продолжал светить в русском народе. И святому Александру было дано образование прекрасное. Он изучил грамоту, счёт, а потом и языки. Он знал латынь, которая тогда была международным языком, знал церковную историю, Священное Писание, Жития Святых. Вместе с тем было и физическое образование под руководством старого воина, который обучал Александра ездить на коне, владеть мечом, копьём и щитом. И всё это ему пригодилось в его краткой, но исполненной великих подвигов жизни.

Итак, вернёмся к тому, с чего мы начали, — с любви к Родине.

Сперва святой Александр любил Родину потому, что она ему нравилась, т. е. он любил её той же самой любовью, которую имеем мы все. Потом последовала большая любовь — работа для Родины. Он должен был управлять всем народом, как князь Новгородский и Переславский, т. е. работать для Родины. Это уже более высокая степень любви. И мы с вами, слава Богу, такую любовь имеем, потому что в меру своих сил каждый работает для своей Родины.

А дальше наступили моменты более острые в жизни святого Александра. Русь, которая и так уже была покорена татарами, эта самая Русь испытала угрозу со стороны Запада. Сперва ей угрожали шведы. Тут святому Александру нужно было показать самоотверженную любовь к Родине. Он должен был отразить шведов, которые показались на берегах Невы и угрожали, как и раньше, Новгороду. И вот в 1240 году произошло всемирно известное сражение на берегах Невы, в котором Александр Невский с небольшим числом отборного войска победил шведов и заслужил название Невского. С тех пор и называется он Александр Невский. А через два года снова угроза, требовавшая самоотверженного подвига, а стало быть, и самоотверженной любви к Родине, — угроза уже не со стороны шведов, а со стороны немцев. Новгороду и Пскову угрожали немцы, и святой Александр выдвинул против них свой полк и смелостью, но не числом, победил немцев на льду Чудского озера в знаменитом Ледовом побоище, которое произошло в 1242 году.

Вот он победитель, вот он, кажется, уже всё сделал для своей Родины. Однако Русь продолжает находиться под татаро-монгольским игом. А эти победы, хотя и прославили его имя, но не обезопасили его жизнь. Опять от него требуется труд самоотверженный, но другого характера, не воинский, а дипломатический. В этом отношении святой Александр также преуспел и в течение своей, хотя и короткой, жизни облегчил положение нашей Руси.

Вот видите, как возрастала любовь к Родине святого Александра. Начиная с естественной любви к Родине, подобно той, какую имеет каждый из нас, и пройдя через более высокую любовь, которую мы тоже имеем, работая для Родины, он достиг наиболее совершенной любви, любви самоотверженной.

Самоотверженная любовь и есть истинно христианская, она возвышает человеческую душу, она приближает её к Богу. Она делает человека настолько близким к Богу, что его уже можно назвать святым. Вот таким был великий князь Александр Невский. Его же молитвами да поможет нам Бог так же работать на благо нашей любимой Родины.

Аминь.

Произнесено в г. Переславле-Залесском 12 сентября (30 августа) 1982 года