Имя равноапостольного князя Владимира стоит на исторической границе, разделяющей Русь языческую от Руси Православной. Он был сыном князя Святослава и внуком княгини Ольги. От неё он, конечно же, слышал о христианстве, но будучи князем языческого государства, не спешил креститься. Совершил несколько удачных военных походов, объединил под своей властью Русскую землю. Однако, наконец, и его коснулась благодать Божья. Он стал понимать суетность идолослужения и вспоминать наставления своей бабушки кн. Ольги. Не только Владимир, но и вельможи видели, что язычество ослабляет страну и тормозит её развитие.

Когда стало известно, что князь руссов ищет другую веру, его стали посещать разные проповедники: магометане, евреи, немцы, греки, и каждый хвалил свою религию. Но самое большое впечатление оставил о себе греческий проповедник, который после беседы развернул привезённую с собой картину страшного суда. Внимательно рассмотрев её, князь сказал: «Хорошо тем праведникам, которые стоят одесную». «Крестись, и ты будешь с ними», — ответил грек.

Князь Владимир посоветовался с боярами и отправил посольство из самых мудрых мужей, чтобы они прошли по разным странам и на месте испытали, чья вера лучше. Послы побывали в тех странах, откуда приходили проповедники. Побывали и в Константинополе, в храме Святой Софии на богослужении, и, возвратившись в Киев, рассказали о всём увиденном. Свой рассказ они закончили тем, что лучше веры православной греческой нет ни у какого народа. А присутствовавшие при этом бояре заметили, что если бы вера греческая не была лучше других, то не приняла бы её твоя бабка Ольга, которая была мудрейшая из людей.

После этого князь Владимир принял крещение в крымском городе Херсонес и взял в жены греческую царевну Анну. Идолы в Киеве были свергнуты и брошены в Днепр. В назначенный день всё население Киева по призыву великого князя крестилось в речке Почайне. Началось строительство храмов. Приняв христианство, князь Владимир сильно изменился, из грубого язычника он стал благочестивым и милостивым христианином. На княжеском дворе бедным людям раздавали пищу, одежду, деньги. Милостыню развозили даже на возах по городу. В одно время он отменил смертную казнь для разбойников, но по просьбе жителей её пришлось восстановить, чтобы пресечь разбои. Народ с любовью называл своего князя «красное солнышко». Из Киева христианская вера вскоре распространилась по всей Русской земле. Она принесла с собой неисчислимые блага: духовное просвещение, письменность, развитие всякого рода искусств, появление школ и монастырей, объединение славянских племён. Свет Христов воссиял над нашей страной: она стала называться святой Русью. Православной верой спасались неисчислимые поколения наших предков, в этой вере просиял сонм русских угодников Божиих.