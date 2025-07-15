Анатолий Константинович Мищенко — педагог, писатель, краевед, в детстве переживший оккупацию Орла

— Отец Илий, каковы причины войны с духовной точки зрения?

Отец Илий:

Господь не допустил гибели России. А так война была попущена русским людям, конечно, за коммунизм. Господь хотел наказать Россию за то, что коммунисты вообще хотели искоренить веру.

Борис Сергеевич Стэрко — предприниматель, сын репрессированного:

— Батюшка, мы жили в рабочем городке в кельях Введенского женского монастыря. И я еще ребенком застал монахинь, вернувшихся из ссылки в 50 е годы, которые многое рассказывали о том, что когда их арестовывали, везли на каторжный труд убивать. Но они не боялись никакой работы, потому что были из крестьян. Ехали в ГУЛАГ под конвоем на смерть, некоторые из них вернулись, харкали кровью, но все же выжили.

Отец Илий:

Морально и физически тогда люди были здоровые. История подняла русских на такую высоту моральную, духовную. Так что вся эта война была попущена русским людям за безбожие, поругание святынь, за разрушение церквей и за совершенно бесчеловечное отношение к человеку. Все это дело Божие, для меня это очевидно. Провидение Божие то, что Москва не была взята сразу и то, что Гитлер начал войну позже. План его молниеносной войны был нарушен — «Вязьма, Москва, Елец — войне конец». Пошел в Грецию и хотел взять ее с ходу, но греки оказали сопротивление, длившееся больше месяца, и тем самым они оттянули нападение на нашу страну. Сыграли свою роль и русские дороги при подходе Гитлера к Москве. А потом Господь послал на немцев самые морозы. Что касается Сталина, то он прозевал войну, в начале ее был в панике, он бывший бандит и вел ее по-бандитски. Цель общая была благородная — победить врага, но средства были беспощадные, бандитские, он гнал людей под пулеметы, как пушечное мясо. Взять хотя бы Севастополь, где комиссары сдали целую армию. Немцы сходили с ума от расстрелов такого количества пленных, когда кровь лилась рекой. У нас была победа, а в Германии погибло в несколько раз меньше людей за войну, чем у нас. Господь не дал поработить Россию, а то могло быть так, что до сих пор бы работали на немцев.

Константин Грамматчиков, издатель журнала «Истории русской провинции», правнук репрессированного:

— У нас есть такие люди, называющие себя православными, которые оправдывают Сталина. Говорят, что он возродил Патриаршество и является автором всех наших побед. Некоторые из них даже высказываются за установку памятника Сталину на Московской улице в Орле сегодня. Я по своему возрасту этот памятник не застал, но Вы, наверное, помните, как убирали эти памятники и, как мне рассказывали, тогда по этому поводу никто не плакал.

Б. С. Стзрко:

Никто абсолютно не плакал. Он стоял на перекрестке Московской, рядом с бывшим штабом Черниговского гусарского полка, там потом был пединститут. Сначала его перенесли в скверик под балкон, а потом повалили. Помнишь, Анатолий Константинович, однажды его ночью убрали. Мы тогда жили в кельях женского монастыря. И помню, как соберутся ветераны с медалями и орденами на груди в День Победы на лавочке, многие из которых лишенцы и дети кулаков, и обсуждают, кто во время войны, когда шел в атаку, орал за Сталина. Как помню, они рассказывали, что орали все что угодно, в первую очередь за Родину, но никто из них не кричал за Сталина.

Отец Илий:

В 1955—56 гг. я тогда учился в Серпухове и ездил в Москву, тогда еще Курский вокзал был старый, неперестроенный. И там где-то лежал поваленный 5 метровый памятник Сталину прямо на дороге, и все переходили через него и по нему, наступали на него. Весь народ шел через поваленного.

— А можно ли назвать православными людьми тех, кто за Сталина?

Отец Илий:

Коммунистами их можно назвать, какие они православные? А что такое коммунизм? Это убийство веры. Картина ясная: коммунисты это сатанисты, за которыми стоял дьявол, хотевший убить Православие. Знаете, откуда это? Из-за океана: масоны, Рокфелеры и другие хотели погубить Россию. А чтобы убить Россию надо было убить веру и Христианство. Нужно было убить русскую деревню, разорив ее политикой такой. Таких людей нельзя назвать верующими или можно назвать совсем ничего не понимающими.

— Но если человек все понимает и все равно за Сталина, продвигает ему памятник, получается, что это человек беспринципный?

Отец Илий:

Да, конечно. Это возрождение сталинизма, поворот на разорение, на гибель России. Просто человек не считается с тем, чтобы Россия возрождалась, становилась на ноги, на путь своего исторического развития на пути веры, христианства.

— Но если они соберутся ставить памятник Сталину, что тогда людям делать? Нужно проводить пикеты против его установки?

Отец Илий:

Ну конечно, конечно, нужно. Ведь это бандитская власть была. Ведь они ни с кем не считались. Кого они гнали на Соловки, Колыму? Кого? Простых русских людей, тружеников. Солженицын все это описывает. Сколько людей погибло. Все это бесчеловечное правление Сталина. Как он был бандит, так и правил по-бандитски. И Ленину памятники нужно убирать. И Ленин, и Сталин — оба были террористами, ими двигала злоба.

— Батюшка, Вы говорили о том, что пока самое главное не сказал наш Президент. То, что с нами Бог, и Россия не имеет без этого перспектив своего развития.

Отец Илий:

Конечно. Здесь простая вещь. Мы вроде как повернулись к Богу, но держимся за старое, боимся сказать правду, истину. Бог есть Ревнитель. Приведу слова Державина:

«Ты пространства бесконечный,

Живым в движенье вещества,

Теченьем времени превечный,

Без лиц в трех лицах Божества,

Дух всюду сущий и единый,

Кому нет места и причины,

Кого никто постичь не мог,

Кто все Собою наполняет,

Объемлет, зиждет, сохраняет,

Того мы называем Бог".

Ничто не утаит ни мысли наши, ни помыслы перед Богом Творцом. Человечество много раз стояло перед порогом катастрофы, горело Черное море, в тайгу падал тунгусский метеорит. Господь не допустил гибели человечества. И сейчас мы стоим перед угрозой вселенской катастрофы. Мы повернулись к Богу только боком и боимся повернуться лицом. Пути человека к Богу мешают сатанинские учения, такие как коммунизм. Коммунизм — это сплошное зло под властью сатаны. Наше будущее в руках Божиих.

Статьи и сюжеты к вопросу памятника Сталину в Орле

Анастасия Варданян. Петиция против памятника Сталину в Орле. «Комсомольская правда», 06.04.2015

Виктор Антонов. «Кто провоцирует гражданскую войну в Орловской области». Гражданский форум, 05.04.2015 г.

«В Орле появится памятник Сталину». Главные новости, 18.03.2015 г. «Первый областной».

«Возвращение Сталина — память или беспамятство». ТРК «Истоки», 27.03.2015 г.

Ирина Самарина. «От героев былых времен». Орловская городская газета, 20.03.2015 г.

«Вместо бюста Сталину Орел может заполучить статую вождя народов в полный рост». Орловские новости, 20.03.2015 г.

«Иерей Андрей Михалев сравнил установку памятника Сталину с восхвалением Бандеры». Орловские новости, 05.02.2015 г.

http://www.ano-simvolik.ru/publications/articles/elder-eli-stalin-was-a-thug-he-can-not-set-the-monuments/