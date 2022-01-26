Генерал В.О.Каппель

26 января 2022 г. исполняется 102 года со дня трагической гибели Главнокомандующего белого Восточного фронта генерал-лейтенанта В.О. Каппеля (1883—1920). Как известно, 9 декабря 1919 г., уже после начала Великого Сибирского Ледяного похода, Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак своим приказом назначил Каппеля главнокомандующим всеми белыми силами фронта. Каппель возглавил войска в исключительно тяжелой ситуации после поражения и начавшегося отступления белых войск, сопровождавшегося многочисленными восстаниями в тылу и переходом на сторону большевиков тыловых гарнизонов. Во главе с ним остатки сил белого Восточного фронта проделали большую часть Сибирского Ледяного похода. Каппель сумел вывести остатки белых сил из труднейшей ситуации и сохранить их. Несмотря на тяжелую болезнь и необходимость лечения, он отказался покинуть своих солдат. Пережив операцию по ампутации обмороженных ступ ног, он умер 26 января 1920 г. на разъезде Утай от двухстороннего воспаления легких. Впоследствии пришедшие сначала в Забайкалье, а затем в Приморье остатки белой армии неофициально стали носить название «каппелевской» армии.

Об обстоятельствах назначения Каппеля главнокомандующим Восточным фронтом нам известно из воспоминаний его друга и сослуживца В.О. Вырыпаева — главного источника о жизни и службе Владимира Оскаровича в Гражданскую войну. Ко времени назначения Каппеля во главе белых сил, вопреки обещаниям предыдущего командующего генерала К.В. Сахарова участь столицы Белой Сибири Омска уже была предрешена, нарастала паника и дезорганизация в тылу и на железной дороге. Военачальника, который бы взял на себя смелость принять командование белым фронтом в практически безнадежной ситуации попросту не находилось.

«..К нашему вагону подошел телеграфист со станции Омск и доложил, что Верховный правитель ждет генерала Каппеля у прямого провода со станции Татарской (или Новониколаевска — хорошо не помню), — вспоминал Вырыпаев. — Каппель и я быстро пошли в телеграфное отделение. Хотя я тоже вместе с Каппелем читал телеграфную ленту, но дословно ее не помню. Хорошо помню ее смысл: в ответ на вчерашнюю телеграмму Каппелю с предложением принять главнокомандование, Каппель просил адмирала Колчака назначить кого-нибудь другого, так как он считает себя не подготовленным для такой должности и молодым (ему тогда было 37 лет), когда есть много старших и опытных. Колчак дал понять Каппелю, что для соблюдения формы он уже предлагал старшим, но он хочет его, Каппеля, видеть главнокомандующим.

Каппель привел такое возражение, что он с легким сердцем принял бы командование кавалерийским полком, но не эту должность. На это адмирал Колчак задал вопрос: «Ну, а если вы получите приказ?» — «Приказ я должен буду выполнить!» — сказал Каппель.

Через час Верховный правитель прислал телеграфный приказ о назначении генерала Каппеля главнокомандующим.

Уходя из Омска, предыдущий главнокомандующий назначил командующего 3-й армией временно своим заместителем, не сообщив Каппелю, какие части имеются, на каком направлении находятся, и какие склады и с чем остаются в Омске, не указав их адреса. Два пути железнодорожной линии были сплошь заполнены составами, в хвост один другому. В эвакуации Омска не было никакого порядка. В самом хвосте шло много санитарных поездов с больными и ранеными, которые вскоре и попали в руки красных. Также красные скоро овладели эшелонами с личным составом некоторых учреждений. И нетрудно представить их участь…".

Текст телеграфных переговоров о которых упоминал В.О. Вырыпаев, но дословно их не помнил, удалось найти в Российском государственном военном архиве. Впервые ссылка на них была дана в 2000-х гг. историком П.Н. Зыряновым[1], однако сам текст документа никогда не публиковался. К сожалению, в архивном деле сохранилась лишь часть переговоров между А.В. Колчаком и В.О. Каппелем. Тем не менее, даже в таком виде документ передает как весь драматизм сложившейся в декабре 1919 г. ситуации, так и то непростое решение, которое предстояло принять Каппелю.

Наряду с другими новыми материалами публикуемый документ войдет в новое, уже четвертое по счету переиздание книги «Каппель и каппелевцы», которое ИА «Белые воины» планирует вскоре выпустить в свет.

ОТРЫВОК ИЗ РАЗГОВОРА ПО ТЕЛЕГРАФУ ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ РОССИИ А.В. КОЛЧАКА И ГЕНЕРАЛА В.О. КАППЕЛЯ[2]

7 декабря 1919 г.

— У аппарата Верховный главнокомандующий [адмирал А.В. Колчак].

— Здравствуйте Ваше превосходительство, у аппарата генерал [В.О.] Каппель. Что прикажете?

[Колчак] — Ввиду больших осложнений [с] правительством генерал [К.В.] Сахаров вынужден оставить свой пост. Мой выбор остановился на Вас. Я уверен, что Ваша огромная боевая опытность, широкие знания военного дела и популярное в армии имя, помогут Вам справиться с этой трудной задачей. Прошу Вас принять главнокомандование.

[Каппель] — Считаю своим долгом доложить Вашему Высокопревосходительству, что я не чувствую себя подготовленным к этой большой работе. Полагаю, что у меня не будет достаточно необходимой инициативы и нет той широты кругозора, который необходим в этой должности. Прошу Вас Ваше Высокопревосходительство не назначать меня на этот пост, так как вполне естественные мои промахи, могут сильно осложнить обстановку. Обстановка настоящего момента требует оставления на своих местах высших должностных лиц. Было бы самое лучшее, если это только возможно, оставление генерала Сахарова.

Позволю себе высказаться относительно некоторых лиц, которые как мне кажется, могли бы принести пользу, заняв этот пост. Если возможно, то генерал [М.К.] Дитерихс. В крайнем случае, быть может атаман [Г.М.] Семенов, если это не вызовет внешних осложнений, с его именем связано представление о реальной поддержке фронта, тем более что наш тыл попадает в сферу и район его деятельности. Это мнение поддерживает также генерал [С.Н.] Войцеховский. Если эта кандидатура неприемлема, то быть может возможно назначение генерала [Д.В.] Филатьева, пользующегося большим уважением, имеющий большой административный опыт. Была бы желательно также кандидатура генерала Войцеховского, но он мне сказал при нашем обмене мнениями, что также не чувствует себя подготовленным к этой ответственной роли. Я кончил.

[Колчак] — Я Вас знаю единственным лицом, которому верит фронт. Ваш отказ поставит армию в безвыходное положение.

[Каппель] — Я считаю своим долгом доложить, что быть может мое назначение будет иметь печальные.

(Дальнейший ход переговоров между А.В. Колчаком и В.О. Каппелем не сохранился. — Р.Г.)

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