22 мая верующие православной Церкви отмечают день памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари

Прошло семьсот с лишним лет после блаженной кончины Угодника Божия Николая, великого Мирликийского Чудотворца. Ликия стала подвергаться частым нашествиям сарацин. В конце XI века сарацины обрушились на восточные области Римской империи: они прошли от Херсона до Антиохии и Иерусалима. Лежавшие на их пути города, села, церкви и монастыри они разоряли или уничтожали, превращая некогда благодатные места в дикую пустыню. Опустели древние Миры: уцелевшие жители переселились в другое место, в тридцати стадиях (около трех километров) от прежнего города. Там еще оставался Сионский храм, таивший в себе сокровище — честные мощи Святителя Николая, охраняемые лишь немногими монахами.

Предав на разорение город, прославленный мощами Угодника Божия, Господь предопределил перенести их в многолюдный город — Бар (Бари), в Италию. Угодно же было Господу сделать это перенесение мощей, по словам святителя Димитрия Ростовского, «чтобы мощи такого светильника миру, душа которого в светлостях небесных приемлет достойную себе честь, и на земле не были без почитания и под спудом, и чтобы обильный источник чудесных исцелений не был без почерпающих из него», а также «чтобы и Западу не лишиться благодеяний Божиих, получаемых благодаря ходатайству великого архиерея».

Самое перенесение мощей произошло при следующих обстоятельствах. В 1087 году, при царе Алексее I Комнине (1081−1118) и патриархе его Николае III Грамматике (1083−1111), Святитель Христов Николай явился во сне одному честному и благоговейному священнику Апулийского города Бара, бывшего двести лет средоточием греческой власти в Италии и только незадолго перед тем покорившегося норманнам. «Поди и скажи клиру и народу, — повелел явившийся Святитель священнику, — чтобы они взяли из Мир Ликийских мощи мои и перенесли в здешний город; ибо Господу не угодно, чтобы я оставался там в пустыне». Утром священник пошел в церковь и рассказал о своем видении клиру церковному и народу. Все бывшие в церкви, услышав о такой милости к ним Господа и Его Угодника Святителя Николая, исполнились великой радости. «Господь послал теперь Свою милость на людей и город наш», — говорили они.

Немедленно снарядили они корабли и отправили на них священников, клириков и других благочестивых и богобоязненных мужей для перенесения мощей Святителя Николая. Всех, отправившихся за мощами Угодника Божия, по словам западного летописателя Сигеберта, современника перенесения мощей, было сорок семь человек, не считая прислуги и матросов. Благополучно достигли они Антиохии. Но здесь они получили неприятное для себя известие, что венецианские купцы, находившиеся в это время в Антиохии, также намерены отправиться в Миры для перенесения мощей Святителя Николая в свой город. Надеясь опередить последних, баряне немедленно отплыли от берегов Антиохи, благодаря попутному ветру благополучно достигли берегов Ликии и остановились в Андриаке, пристани города Мир.

Отсюда они послали на берег двух иерусалимских паломников: один родом был грек, другой француз. Надо было разузнать, нет ли близ местонахождения мощей Угодника турок. Паломники, не заметив в городе ничего подозрительного, возвратились на корабли, объявили барянам, что те безприпятственно могут осуществить свое желание. Сорок семь барян взяли оружие и, оставив матросов и прислугу стеречь свои суда, отправились в храм Святителя Николая. Достигнув цели, они смиренно вошли в храм и поклонились святому Престолу. Мощи святого Угодника Божия охраняли только четыре сторожа-монаха. Баряне открыли монахам свое намерение — перенести мощи чудотворца в Апулию, а чтобы скорее получить их согласие, предложили триста золотых. Монахи отказались от денег и даже вознамерились известить о происходящем жителей Мир. Но баряне, разгадав намерение монахов, связали их и поставили своих сторожей у дверей храма.

Один из двух барских пресвитеров, прибывших в храм святого Николая, держал в руках своих стеклянный сосуд, наполненный святой влагой. Он пожелал принять участие в переговорах со сторожами и поставил пузырек на верх не очень высокой колонны в преддверии алтаря. Случилось невероятное: пузырек со звоном упал на мрамор. На необычный звук прибежали и баряне, и монахи — пузырек не разбился. Все присутствующие подивились этому и воздали хвалу Богу. В этом знамении они увидели выражение воли святого Угодника на немедленное перенесение его мощей. Смелый юноша по имени Матфей стал угрожать сторожу смертью, если тот не укажет местонахождения мощей. Другой сторож, желая избавить упрямца от смерти, указал рассвирепевшему юноше, где они находились. При этом он рассказал, что попытки перенести святые мощи предпринимали даже императоры, но тщетно. Очевидно, Святителю было неугодно оставить Миры.

Однако в прошлом году Святитель явился в видении трем человекам, и каждому приказал объявить жителям Мир, которые из страха перед турками покинули город, чтобы они вернулись, в противном же случае пообещал переселиться в другое место. Теперь, заключил сторож, святой Николай решил исполнить свое обещание. Вдохновленный этим рассказом, Матфей железным молотком разбил мраморную плиту помоста. Убрав осколки мрамора, баряне начали рыть под ней землю и скоро обнаружили белый саркофаг, покрытый каменной треугольной крышкой. Когда Матфей снял крышку, то увидел, что рака полна святой влаги, распространяющей такое благоухание, что всем присутствующим невольно показалось, будто они находятся в раю. Этот чудный запах благодаря внезапно подувшему ветру достиг берега моря в трех милях от храма. Всем стало ясно, что Угодник Божий согласен на перенесение мощей.

Сторожа, видя, что святой угодник дает согласие на перенесение его мощей, стали горько сетовать. Между тем юноша вынул мощи из раки и передал пресвитеру, который тщательно завернул их в новые одежды. Кто-то из барян хотел взять с собой из храма еще и древнюю чудотворную икону Святителя Николая, но сделать этого ему не удалось. Святой Угодник не хотел окончательно покинуть Ликию.

Радостные баряне с мощами Святителя Николая отправились к своим кораблям. Они восхвалили всемогущего Бога, увенчавшего их благое намерение успехом. Между тем жители Мир, узнав о перенесении святыни на корабль барян и увидев в этом волю святого Угодника, собрались на берегу моря. Они рыдали и прямо в одежде и обуви бросались в море, хватались за весла с криками: «Отдайте отца нашего и господина нашего, своим покровительством хранившего нас от видимых врагов! Если не всего, то хотя бы частичку его мощей дайте нам. Как же лишиться нам такого покровителя?» Баряне утешали, как могли, плачущих мирян, говорили, что у них остается гроб Святителя, полный святой влаги, икона его, которая дает исцеления. Долго еще слышался плач оставшихся на берегу жителей Мир.

8 мая баряне прибыли на пристань святого Георгия, Христова мученика, находившуюся в четырех милях от Бара. Отсюда они дали знать жителям города о скором прибытии мощей знаменитого чудотворца Востока, а сами занялись приготовлением деревянного ковчега, в который и были положены мощи Святителя. Молва о прибытии барян с мощами великого чудотворца разнеслась по всему городу, и на следующий день, 9 мая, у пристани собралась огромная толпа. Барское духовенство вышло принять мощи святого Угодника Божия. Мореплаватели сообщили согражданам, что когда брали святые мощи угодника Христова, то дали священный обет воздвигнуть в честь Божия Угодника церковь на дворе господском, называемом Катапани. Тут возник спор: большинство одобрило обещание смельчаков, другие же хотели, чтобы Святитель Николай был погребен в городском соборе.

Желая мирным путем устранить разногласие, Илья, настоятель Бенедиктинского монастыря, уговорил мореплавателей перенести мощи Угодника в церковь его обители, чтобы они находились там, пока построят новую. Мореплаватели, зная Илью как человека благочестивого, согласились. О святыне дали знать Барскому архиепископу Урсону (в то время его не было в городе). Он поспешил в Бар-град и первым делом поклонился мощам великого Угодника, но настоятельно потребовал перенести мощи в собор и воспротивился возведению нового храма. Спор перерос в вооруженное столкновение, в результате которого погибло четыре человека. А между тем моряки через потайные ворота в монастыре вынесли мощи Угодника Божия и поставили их в церкви святого мученика Евстахия, близ Катапанских чертогов.

Раздоры прекратились сами собой. Архиепископ разрешил строить новый храм и торжественно шествовал в сопровождении множества епископов, соборного духовенства и огромной толпы народа до церкви мученика Евстахия на поклонение мощам великого Угодника. Как только мощи святого Угодника Христова прибыли в Бар-град, стали происходить чудеса. Многочисленные недужные — хромые, слепые, глухие, бесноватые, — прикоснувшись к мощам, получали исцеление.

Чудеса от мощей подвигли барян построить новую каменную церковь в честь Святителя Николая. Спустя два года, в 1089 году, храм был возведен. К этому же времени для мощей Святителя приготовили серебряную, с драгоценными камнями, раку. Построив церковь, клир и жители города отправили в Рим к папе Урбану II просьбу, чтобы он со священным собором посетил Бар-град и освятил новый храм во имя Святителя Николая и своими священными руками положил в новую раку честные мощи Угодника Божия. Папа Урбан II с радостью согласился исполнить эту просьбу и 1 октября со всем священным собором прибыл в Бар-град.

Здесь он переложил мощи в новую раку, перенес ее в храм Святителя Николая и поставил в алтарь. В новой церкви поставили и гроб, в котором ранее лежали мощи святого Угодника Божия и в котором была положена частица его мощей. Затем была освящена нижняя церковь, в которой и до сих пор находятся мощи Святителя Николая. (Верхнюю церковь епископ Вюрцбургский Конрад с разрешения папы Целестина III (1196−1198) освятил 22 июня 1197 года).

Некоторое время спустя Святитель Николай явился во сне одному благочестивому монаху и сказал: «Благословением всесильного Бога я пришел к вам в город Бар; теперь я хочу, чтобы мощи мои были положены под Престолом». Воля святого Угодника Божия немедленно была исполнена, мощи его положены под Престол, где находятся и доныне.

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