Русская линия
Протоиерей Александр Шумаев +2005
04.12.2019
Проповедь на Введение во храм Пресвятой Богородицы
Скачать файл (5,5 MB)
https://rusk.ru/st.php?idar=63900
Твитнуть
Читать в Телеграм
Ваше мнение
Автор:
*
Email:
*
Сообщение:
*
*
— Поля обязательны для заполнения.
Разрешенные теги: [b], [i], [u], [q], [url], [email]. (
Пример
)
Сообщения публикуются только после проверки и могут быть изменены или удалены.
( Недопустима хула на Церковь, брань и грубость, а также реплики, не имеющие отношения к обсуждаемой теме )
Обсуждение публикации
casino x зеркало — это идентичная копия официального сайта,
который позволяет