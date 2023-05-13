Во имя Отца и Сына и Св. Духа! Поздравляем вас с праздником святителя Игнатия (Брянчанинова).

Может быть, кто-то из вас помнит, какой грех ангела сделал диаволом? - Гордость. То же самое она может сделать и с каждым человеком. Поэтому гордость св. Отцы считали самым страшным грехом. И св. Отцы правы, все прочие грехи произрастают из гордости как ветви и листья из толстого корня. Казалось бы, выкопать и уничтожить этот корень - и всем грехам сразу придёт конец. Но как это сделать? Милостыней? Постом? Бдением? Поклонами? Длинным молитвенным правилом? Ничто из перечисленного гордости не побеждает. Более того, гордость от этого может вырасти даже ещё больше.

От неё есть только одно действенное средство - смирение. Считать себя грешником. А ещё лучше - великим грешником. Для этого даже не нужно придумывать себе грехи: достаточно внимательно посмотреть на себя в зеркало, и припомнить, какие мы успели совершить в прошлом. Справедливо говорят, что нет законченных негодяев, в каждом человеке есть что-то хорошее. Что имеется в нас хорошего, надо приписывать не себе, а Богу - это дар Божий и результат помощи Божией. Когда задевается наше самолюбие — очень полезно терпеть ради Бога и спасения. Кажется просто, а на самом деле совсем непросто.

«На кого воззрю, — говорит Бог в Священном Писании, — только на кроткого и смиренного, и трепещущего словес Моих». Путём смирения шёл и святитель Игнатий, потому что другого пути к Богу не существует.

Святитель происходил из старинного дворянского рода, близкого к царскому двору. Он получил специальность военного инженера в Петербурге. Военные инженеры занимались строительством военных объектов. Зарплаты у них были такие, что дай Бог каждому. Будущий Святитель был лично знаком императору Николаю 1, пользовался его расположением.

Однако он быстро уволился со службы и поступил послушником в монастырь Александра Свирского, затем в Площанскую пустынь, в Оптину. Какова была жизнь послушника Игнатия? Ему приходилось с низшей братией ловить рыбу бреднем, быть помощником келаря, бывшего крепостного его отца, держать мешок руками и зубами, когда келарь насыпал туда муку. Быть кучером у старца Леонида, который специально его смирял перед посетителями, чтобы он не гордился своим дворянским происхождением.

Когда же святитель Игнатий сделался уже известным архимандритом Сергиевой пустыни в Санкт-Петербурге, стал писать книги о духовной жизни, чиновники-цензоры никак не хотели их печатать на том основании, что он не учился в Духовной Академии.

В конце жизни Святитель избрал для своего местопребывания маленький провинциальный монастырь между Ярославлем и Костромой, с разоренным хозяйством и весь в долгах. На старости лет ему пришлось ещё раз потрудиться: привести монастырь в порядок, построить собор для чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Здесь, в Николо-Бабаевской обители, ему удалось, уже в конце жизни, напечатать свои труды.

Христос Спаситель сказал: «Возносящий себя смирится, а смиряющий себя - вознесётся». И эти слова в полной мере исполнились на святителе Игнатии. Церковь прославила его в лике святых, он стал для нынешних христиан учителем покаяния и молитвы, наставником современного монашества, опорой и светильником Православия в 21 веке. А ещё он для нас, как мы видим по его жизненному пути, - является образом евангельского смирения.

Поздравляем всех вас с праздником святителя Игнатия.

Архимандрит Борис (Долженко), настоятель Николо-Бабаевского монастыря